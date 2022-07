Ministeri Lindén ärähti mainoksesta sanoma­lehden etusivulla – sitten some alkoi tulvia kritiikkiä

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén paheksuu yksityisten terveyspalveluyritysten rahankäyttöä mainontaan.

Lindénin Twitter-julkaisu on saanut osakseen kritiikkiä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) mielestä yksityisten terveyspalvelu­yritysten mainonnan pitäisi olla nykyistä hillitympää. Hänen mukaansa mainostaminen lisää terveyspalveluiden kysyntää.

– Pitääkö terveyspalveluita markkinoida sillä tavalla, että se synnyttää kuluttajassa tarpeen käyttää enemmän terveyspalveluita? Tämä ei ole mikään poliittinen oikeisto–vasemmisto-kysymys, Lindén sanoo IS:lle.

Lindén nosti viime viikolla tikunnokkaan Terveystalon mainoksen Helsingin Sanomien etusivulla. ”Tervetuloa taloon, jossa lasten terveys on supersupertärkeää”, mainoksessa lukee.

– Tämän mainoksen hinnalla saisi tuotettua potilaille 1 000 vastaanottokäyntiä, mutta kaupallisella terveydenhuollolla on oma logiikkansa..., Lindén kirjoitti Twitterissä.

Lindénin päivityksestä on tykätty yli 800 kertaa, mutta samoilla linjoilla olevia kommentteja on julkaisussa huomattavasti vähemmän kuin kritiikkiä.

– Mitä jos Twitterissä valittamisen sijaan yrittäisit tehdä työsi ja laittaa julkiseen terveydenhuoltoon liittyviä ongelmia kuntoon? Vai onko töidesi tekeminen liian työlästä? Hassua valittaa muiden tekemisistä, kun oma sektori on täysin retuperällä, Helsingin kaupunginvaltuutettu Matias Pajula (kok) vastasi Lindénille.

Twiitin synnyttämä keskustelu julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta on jatkunut Twitterissä useita päiviä. Lindén on yrittänyt selittää näkemystään ja pyytänyt, ettei häntä leimattaisi ”yritysten inhoamisesta”.

IS tavoitti ministerin kommentoimaan keskustelua.

Eikö yksityistä terveydenhuoltoa saisi mielestäsi olla?

– Tietenkin saisi ja pitää olla.

Eivätkö yksityiset sitten saisi mielestäsi mainostaa?

– Se pitäisi ehkä olla vähän hillitympää. Kyllä Helsingin Sanomien etusivu on aika kova juttu. Samalla viikolla kaksi yksityistä ketjua pistää (mainoksen) Hesarin etusivuun, niin onhan se aikamoista rahankäyttöä.

Eli saa mainostaa, mutta ei tässä määrin?

– No niin. Lääkäriliitolla on omat eettiset ohjeistukset, miten terveydenhuollon pitää mainostaa. Se pitää olla hillittyä, informatiivista ja se ei missään nimessä saa olla yliampuvaa eikä kysyntää lisäävää ja tarpeita luovaa. Nämähän ovat ihan yleisiä periaatteita.

Miten vastaat kritiikkiin, jonka mukaan sinun tulisi ministerinä hoitaa oma tonttisi, eikä moittia yksityisiä terveyspalveluita Twitterissä?

– Oma tonttinihan on koko terveydenhuolto. Yksityinen terveydenhuolto kuuluu ihan yhtä lailla peruspalveluministerille.

– Eli olen vastuussa Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä.

Lindén on huolissaan siitä, että OECD:n arvioissa Suomen terveydenhuoltoa pidetään poikkeuksellisen eriarvioisena. Hän sanoo suhtautuvansa yksityiseen terveydenhuoltoon myönteisesti ja muistuttaa, että on itse pitänyt lääkärinä yksityisvastaanottoa 23:n vuoden ajan.

Ministeri närkästyi Twitterissä siitä, että hänen katsottiin vastustavan yksityisten yritysten toimintaa.

– Kannatan sitä, että yksityisiä palveluita hankittaisiin alihankintana. Toinen viesti, mikä minulla on ollut tässä jatkokeskustelussa, on se että rahankäyttö Suomen julkiseen terveydenhuoltoon on ihan alimittaista verrattuna ihan mihin tahansa muihin meidän kehitystasollamme oleviin maihin.

– Mehän käytämme asukasta kohden vähemmän rahaa julkisiin terveysmenoihin. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä ihmiset joutuvat käyttämään omaa rahaa enemmän.

Lindénin mukaan hänen julkaisunsa on ymmärretty väärin.

– Tässä on kysymys siitä, että terveydenhuolto on hyvin erilainen toimiala kuin joku makkaramarkkinointi tai automarkkinointi. Jos luodaan tarpeita voimakkaalla markkinoinnilla, se johtaa siihen, että terveyspalveluita käytetään liikaa. Sitten se imee henkilökuntaa sille puolelle terveydenhuoltoa, missä huolletaan aika löysin perustein monia asioita, ja se on sitten pois vakavammasta terveydenhuollosta.

Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.