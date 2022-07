Ulkoministeriö selvittää parhaillaan Suomen mahdollisuuksia rajoittaa turistiviisumien myöntämistä. Aki Lindénin mukaan Suomella on oikeus tehdä päätös itse, eikä siihen tarvitse EU:n yhteistä linjausta.

Kysymys venäläisturistien viisumeista ei saa hallitusta palaamaan lomiltaan, pääministeriä sijaistava perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) sanoo.

– Hallituksen sisäiset poliittiset keskustelut menevät enemmän ensi viikkoon.

Koronapandemiaan liittyvät maahantulon rajoitukset poistuivat heinäkuun alussa, minkä jälkeen venäläiset ovat voineet lomailla Suomessa. Suomen kautta he ovat voineet myös matkustaa muualle Eurooppaan ja kiertää pakotteita.

Ulkoministeriössä selvitetään tällä hetkellä sitä, millaisia juridisia mahdollisuuksia Suomella on toimia tilanteessa. Eduskuntapuolueiden edustajat ovat antaneet vihreää valoa turistiviisumien rajoittamiselle, mutta rajan sulkemista kokonaan ei pidetä tarpeellisena.

Lindén kertoo, että lomalla olevaa ulkoministeriä Pekka Haavistoa (vihr) on informoitu ministeriön selvityksestä.

Jos turistiviisumien myöntäminen päätetään lopettaa, voidaan se tehdä nopeahkolla aikataululla.

– Mutta sen päätöksen tekeminen kuitenkin vaatii koko hallituksen poliittista näkemystä.

Lindén itse ajattelee, että viisumien myöntämisissä on ”kiristämisen varaa”. Hän ei lähde arvioimaan skenaarioita lopullisesta päätöksestä. Asia vaatii hänen mukaansa laajempaa arviointia.

Ministerin mukaan on ymmärrettävää, että asia herättää nyt keskustelua. Asia on hänen mukaansa kuitenkin monimutkainen. Viisumeiden myöntämisen rajoittaminen voi Lindénin mukaan johtaa siihen, että viisumihakemuksia tulee äkkiä monin verroin enemmän.

– Silloin keskustelu siirtyy siihen, että voiko jo kerran myönnetyn viisumin käytön kieltää.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi keskiviikkona IS:lle, ettei Suomi voi eikä sen pidä mennä asiassa ”EU:n selän taakse”. Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm toivoi sen sijaan EU-mailta yhtenäistä linjaa.

– Nämä ovat kaksi eri asiaa. Se, että on toivottu, että olemme linjassa useimpien EU-maiden kanssa, on poliittinen tahdonilmaus. Muodollisesti Suomella on oikeus tehdä itse näitä päätöksiä, Lindén sanoo.

Lindén on huomannut Vladimir Putinin lehdistösihteerin Dmitri Peskovin uhanneen Suomea Venäjän vastatoimista, jos Suomi päättää rajoittaa venäläisturistien viisumien saantia.

Lindén ei ole huolissaan ”yksittäisen virkamiehen lausunnosta”.

– Kai siellä sitten juuri hänen rooliinsa kuuluu noin mennä sanomaan, mutta en ole siitä sen pidempiä johtopäätöksiä mennyt tekemään.

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että venäläisille on tänä vuonna myönnetty keskimäärin 10 000 viisumia kuukaudessa.

Tammikuussa viisumeita myönnettiin noin 6 000, helmikuussa 7 400, maaliskuussa 12 000, huhtikuussa 11 000, toukokuussa 10 000 ja kesäkuussa 11 000.

Koronaan liittyvien matkustusrajoitusten purkauduttua viisumeita on myönnetty aktiivisimmin heinäkuussa. 27. heinäkuuta mennessä niitä oli myönnetty 13 000.

Vuonna 2019 Suomi myönsi Schengen-maista eniten viisumeita Venäjällä. Suomen osuus oli 19 prosenttia. 2021 tilanne muuttui, ja Schengen-maista Suomen myöntämien osuus niistä oli vain 2 prosenttia.

Esimerkiksi Ranska alkoi myöntää viisumeita aikaisempaa enemmän. 2020 Ranska myönsi venäläisille viisumeita 480 000. Samana vuonna Suomi myönsi niitä 118 000.

Miljoonan venäläisille myönnetyn viisumin raja on viimeksi ylittynyt 2014, jolloin lukumäärä oli 1 132 000.