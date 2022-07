Nämä kysymykset ovat vailla vastauksia – Fortumin hallitus vaikenee

Uniper-kiipelistä toistaiseksi selvinneen Fortumin hallitus ei ole astunut julkisuuteen, vaikka monet suomalaisia veronmaksajia kiinnostavat kysymykset ovat yhä vailla vastauksia.

Veli-Matti Reinikkala on istunut Fortumin hallituksessa ensimmäisistä Uniper-kaupoista lähtien. Hän on toiminut Fortumin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Viime perjantaina Fortum tiedotti, että Saksan valtio ryhtyy pelastamaan energiayhtiö Uniperia. Samalla Suomen valtion enemmistöomisteisen Fortumin omistusosuus saksalaisesta Uniperista laskee 56 prosenttiin.

IS on yrittänyt saada Fortumin hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Reinikkalan haastatteluun – tuloksetta.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Missä on Fortumin hallitus? Yksi tärkeimmistä osapuolista puuttuu Uniper-keskustelusta

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo ja talousjohtaja Bernhard Günther esiintyivät viime perjantaina tiedotustilaisuudessa Uniper-vakautuspakettiin liittyen, mutta monen sormi on osoittanut yhtiön hallituksen suuntaan. Esimerkiksi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vieritti vastuuta tammikuisesta kahdeksan miljardin euron Uniper-tukipaketista yhtiön hallitukselle. Rahoituksen professori Timo Rothovius puolestaan syytti Taloussanomissa Fortumin hallitusta onnettomista investoinneista.

Lue lisää: Professori haukkuu lyttyyn Fortumin johdon: ”Tehty niin huonoja päätöksiä, että huh huh”

Viime viikolla Fortumista ilmoitettiin, että hallitus ei kommentoi mitään, kun neuvottelut Uniperistä ovat kesken.

Tällä viikolla Fortumin viestinnästä ilmoitettiin, että Reinikkala ei ole tällä hetkellä median käytettävissä, eikä näillä näkymin tule olemaan osavuosikatsausta edeltävän hiljaisen jakson aikana. Senkään jälkeen haastattelulle ei ole ainakaan toistaiseksi näytetty vihreää valoa.

Sen vuoksi IS julkaisee nyt Reinikkalalle tarkoitetut kysymykset.

Kysymykset, jotka ovat vailla vastauksia: Venäjä valloitti Krimin 2014. Vuonna 2018 Fortum osti ison osuuden Uniperistä ja lisäsi omistustaan vielä seuraavina vuosina. Fortumin omistusosuus Uniperissa nousi lähes 80 prosenttiin. Miten Venäjä-riski huomioitiin, kun kauppoja alettiin tehdä? Miksi Venäjä-riskiä ei kaikesta päätellen otettu riittävän vahvasti huomioon? Fortum rahoitti Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla alkuvuonna. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ei ole suostunut kertomaan, missä vaiheessa omistajaohjausta informoitiin tukipaketista. Kerrottiinko valtio-omistajalle tukipaketista etu- vai jälkikäteen? Rahoituksen professori Timo Rothovius arvioi, että Saksan valtio sai osuuden Uniperistä melkein ilmaiseksi. Mitä sanoisitte suomalaisille, jotka omistavat Fortumia suoraan tai valtion kautta? Rothoviuksen mielestä Fortumin pitäisi pysytellä pohjoismaisessa ydin- ja vesivoimatoiminnassa, koska kaikki Pohjoismaiden ulkopuolelle menneet investoinnit ovat epäonnistuneet. Hän syytti onnettomista investoinneista erityisesti yhtiön hallitusta. Miten kommentoitte tätä? Millainen ongelma valtion suuri omistusosuus on Fortumissa? Entä millaisia ongelmia tulee, kun sopassa on mukana kaksi valtiota: Suomen lisäksi Saksa? Fortum maksoi toimitusjohtajalleen Markus Rauramolle huhtikuussa 423 000 euron kannustinpalkkion. Bonusta perusteltiin strategisten prioriteettien edistymisellä sekä yhteistyöllä Fortumin tytäryhtiön Uniperin kanssa. Vaikka palkkio pohjautuu viime vuoden suorituksiin, palkkion myöntöhetkellä Uniper oli kriisissä. Miksi Fortumin hallitus päätyi antamaan Rauramolle kannustinpalkkion? Pettikö Fortumin hallituksen pelisilmä, kun Rauramolle maksettiin tässä tilanteessa kannustinpalkkio? Valtio-omistaja edellyttää palkitsemisilta kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Täyttyivätkö nämä kriteerit Rauramon palkitsemisessa? Kuinka paljon suomalaisille veronmaksajille koituu vielä laskua Fortumin seikkailuista Saksassa? Mitä Fortum on oppinut tästä?

Reinikkala on istunut Fortumin hallituksessa ensimmäisistä Uniper-kaupoista lähtien. Hän on toiminut Fortumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 ja puheenjohtajana vuodesta 2021. Hän on myös nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Fortumin hiljaisen jakson oli määrä päättyä 12. elokuuta järjestettävään tulosjulkistukseen. Torstaina alkuillasta Fortum kuitenkin ilmoitti siirtävänsä puolivuotiskatsauksensa julkaisua. Uusi päivä on 25. elokuuta. Fortumin mukaan siirron syynä on Uniperin päätös siirtää tammi-kesäkuun puolivuotiskatsaustaan.

Tulosjulkistuksia edeltävä hiljainen jakso on pörssiyhtiöiden noudattama käytäntö. Fortum kertoo nettisivuillaan, että yhtiö ei hiljaisen jakson aikana kommentoi yrityksen liiketoimintaa kuluvalta tai edelliseltä, julkaisemattomalta neljännekseltä. Fortumin hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen tulosjulkistusta.