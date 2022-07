Tuppurainen: Sanna Marinin rooli neuvotteluissa ”ehkä ratkaiseva” – näin vääntö vaikutti Suomen ja Saksan suhteisiin

Saksan valtio ryhtyi Uniperin vähemmistöosakkaaksi, Fortumin omistusosuus laski

– Fortum teki ensimmäiset Uniperin osakehankinnat vuonna 2018 ja alkoi lisätä omistustaan seuraavina vuosina. Fortum oli ehtinyt hankkia Uniperista 78 prosentin omistusosuuden.

– Saksan valtio ryhtyi perjantaina 22.7. Uniperin vähemmistöosakkaaksi 30 prosentin osuudella. Fortumin osuus Uniperissa laskee 56 prosenttiin.

– Saksan valtio hankki omistuksensa Uniperista 267 miljoonalla eurolla, ja se merkitsee noin 157 miljoonaa osaketta. Yhden osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa.

– Kun Fortum kertoi vuonna 2019 omistusosuutensa Uniperista nousseen 70 prosenttiin, yhtiö oli maksanut hankkimistaan Uniperin osakkeista miljardeja, keskimäärin 24 euroa per osake.

– Fortum on pörssiyhtiö, josta Suomen valtio omistaa reilut 50 prosenttia.

– Uniper on ollut ongelmissa tämän vuoden aikana nimenomaan kaasusopimusten takia. Silti yhtiöllä on myös muuta toimintaa. Sillä on esimerkiksi hiilivoimaloita. Siksi ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet Fortumia, kun se on hankkinut fossiilisia polttoaineita käyttävän yrityksen osakkeita.

– Uniper oli myös yksi Nord Stream 2 -kaasuputken rahoittajista. Putkea ei ole otettu käyttöön Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla.

– Sekä Uniperilla että Fortumilla on yhä toimintaa Venäjällä.

Lähde: STT