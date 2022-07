Sdp:n riveissä kiitellään neuvottelutuloksesta omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd). Oppositiojohtajat huomauttavat Fortumin tappioputken jatkuvan.

Valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiön Uniperin pelastamiseksi räätälöity paketti ei herätä hurraahuutoja oppositiopoliitikkojen keskuudessa.

– Uniperia ei pilkota, mikä oli Suomen ja Fortumin lähtökohta. Kaasun markkinahintoja tullaan siirtämään kuluttajille ja yrityksille, mutta vasta lokakuusta alkaen ja vain 90-prosenttisesti. Nopealla laskutoimituksella lokakuuhun mennessä uusia tappioita ehtii tulla noin 3,5 miljardia, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi.

– Hyvää on se, että sopu on syntynyt ja Saksa ottaa vastuuta. Se nähdään ajan kuluessa, kuinka hyvä diili tämä on. Näillä kaasun hinnoilla ja Venäjän ruuvilla ehtii tulla miljardien lisätappiot, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Uniper kärsii päivittäin arviolta 50 miljoonan euron tappiot, koska se joutuu ostamaan kaasua markkinoilta moninkertaiseen hintaan Venäjän rajoitettua kaasun vientiä. Tappiot rasittavat suoraan Fortumia.

Osana pelastuspakettia Saksan hallitus ottaa käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi lokakuun alusta lähtien siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korkeammista kaasun hankintakustannuksista. Saksan valtio on ollut aiemmin haluton siirtämään kohonneita hintoja saksalaisten kuluttajien ja teollisuuden maksettavaksi.

Saksan hallitus on valmis antamaan Uniperille lisätukea, mikäli Venäjä jatkaa kaasun vientirajoituksia ja Uniperin kertyneet nettotappiot ylittävät seitsemän miljardia.

Talousvaliokunnan varajäsen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen huomioi, että Saksan hallituksen mahdollinen lisätuki on lainamuotoista.

– Se laina pitää joskus maksaa takaisin. Jos Uniper saadaan takaisin voitolliseksi, rahat on maksettava Fortumin enemmistöomistajan yhtiön varoista takaisin Saksan valtiolle.

Pääministeripuolue Sdp:n riveissä pelastuspaketti otettiin tyytyväisenä vastaan.

Talousvaliokunnan jäsen, Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kiitti Twitterissä omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd) ja kirjoitti, että Suomen tavoitteet ja veronmaksajien etu toteutuvat, kun Saksa tulee omistajaksi Uniperiin ja ”alkuvuodesta sovittu kahdeksan miljardin euron laina- ja takausjärjestely onnistuttiin säilyttämään voimassa”.

Matias Mäkynen (sd) katsoo, että veronmaksajien etu toteutuu Uniper-diilissä.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo ilmoitti tiedotteessa pitävänsä tärkeänä, ettei saavutettu ratkaisu vaadi Fortumilta lisärahoituksen antamista Uniperille jo aiemmin annetun kahdeksan miljardin euron lisäksi.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) valtiosihteeri Ville Kopra (sd) hehkutti Uniper-pakettia ministeri Tuppuraisen ”taidonnäytteeksi vailla vertaa”.

– Pörssikurssikin sen osoittaa. Saksa tulee vastaan, Fortumilta ei lisärahoitusta, Kopra kommentoi Twitterissä.

Purra sanoo, ettei hän ”kykene pääsemään samanlaiseen voitonriemuun”.

– Osa Uniperia kansallistetaan melkoiseen pilkkahintaan samaan aikaan, kun Fortum on rahoittanut roskayhtiötä kahdeksalla miljardilla alkuvuonna ennen Venäjän hyökkäystä suuressa epävarmuudessa ja kasvavien riskien tilanteessa. Kyllä tässä sotkussa on edelleen erittäin suuria ongelmia.

Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden noin 267 miljoonalla eurolla, ja Fortumin omistusosuus Uniperista liudentuu 56 prosenttiin.

Kun Fortumin omistusosuus nousi yli 70 prosenttiin, ilmoitti Fortum Uniper-investoinnin suuruudeksi noin 6,5 miljardia euroa. Fortumin omistusosuus Uniperista oli ennen pelastuspakettia 78 prosenttia.

FortumIN Uniperille alkuvuodesta myöntämä kahdeksan miljardin tukipaketti koostui osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta.

Purra kiinnittää huomiota siihen, että takaisinmaksujärjestyksessä Saksan valtion omistaman KfW Bankin lainat ovat etusijalla Fortumin lainaan nähden. KfW antaa Uniperille seitsemän miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi.

– Ei tämän voi sanoa olevan loistodiili Suomen, Fortumin ja veronmaksajien kannalta.

Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon mukaan Uniperin liiketoiminta on pystytty nyt vakauttamaan.

Myös Orpo sanoo, että lopputulos on tappio Fortumille ja suomalaisille veronmaksajille.

– Venäjä-riski on realisoitunut, ja siitä on koitunut valtavia tappioita jo nyt. Sen hinta on se, että Fortumin omistusosuus laskee ja Saksan valtio tulee omistajaksi, joka sinänsä on ratkaisuna välttämätön.

Mykkäsen mukaan Uniperin pilkkominen olisi ollut paras ratkaisu. Nyt ongelmalliset kaasuliiketoiminnot jäävät Fortumille.

– Tämä on tällainen kauhun tasapaino, että kolme kuukautta jatketaan tappiota, mutta sitten saadaan kaasun hintaa ylös.

Purran mukaan eduskunnan koolle kutsuminen Uniper-asian käsittelemiseksi olisi yhä erittäin perusteltua.

– Ensisijaisesti vaadimme pääministeriä ja valtiovarainministeriä esiin informoimaan puolueiden ja eduskuntaryhmien johtoa. Se, että on saatu jonkinlainen akuutti pelastuspaketti, ei tätä kokonaisongelmaa ratkaise.

Purran mielestä nyt olisi myös syytä kutsua Fortumin ylimääräinen yhtiökokous, missä yhtiön hallituksen luottamus mitattaisiin.

Orpon mukaan eduskunnalle tulee antaa kunnollinen selvitys siitä, miten päätöksenteko asiassa on mennyt.

– Tarvittaessa olemme valmiita tulemaan kesälläkin asiaa käsittelemään. Tämä on näyttäytynyt siltä, että ministeri Tuppurainen on hoitanut tätä aika yksin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei ollut tavoitettavissa kommentoimaan Uniper-pakettia. Marinin esikunnasta ilmoitettiin, että asiaa kommentoi Tuppurainen.