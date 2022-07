Oppositio vaatii ministereitä selvittämään sotkua. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) kaipaa myös lomailevaa pääministeriä ”takaisin töihin”.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) saapuu talousvaliokunnan kuultavaksi tiistaina. Sanni Grahn-Laasosen (kok) mukaan yksi kysymys on, että miten asiassa on toimittu suomalaisten edun varmistamiseksi. Grahn-Laasosen kaipaa esiin myös pääministeri Sanna Marinia (sd).

Fortumin tytäryhtiö Uniper kärsii päivittäin arviolta 50 miljoonan euron tappiot, koska se joutuu ostamaan kaasua markkinoilta moninkertaiseen hintaan Venäjän rajoitettua kaasun vientiä, OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen sanoo.

Parkkisen mukaan Suomen valtiota voidaan tarvita pian Fortumin pelastustalkoisiin mukaan, sillä Uniperin tappiot ovat myös valtionyhtiö Fortumin tappioita.

– Fortum konsolidoi Uniperin tuloksen tulokseensa, ja mitä pidempään tilanne jatkuu tällaisena, sitä enemmän tappioita Fortum kirjaa Uniperin jokapäiväisestä toiminnasta tuloslaskelmaansa. Jokainen voi tehdä laskuharjoituksia, mikä vaikutus sillä on, jos toimenpidesuunnitelmaa ei saada ja tappiot jatkuvat vaikka yhden vuosineljänneksen.

Uniperin kaasuntoimitussopimukset sisältävät yleisesti toimittajalle mahdollisuuden muuttaa sopimusehtoja muuttuneen markkinatilanteen mukaiseksi. Saksan valtio on ollut kuitenkin haluton siirtämään kohonneita hintoja kuluttajien maksettavaksi.

– Ensimmäinen asia on se, että millä turvataan Uniperin toimintaedellytykset. Kuka kantaa minkäkin suuruisen taloudellisen vastuun? Osapuolia ovat muun muassa Uniper, Fortum, Saksan valtio ja Suomen valtio. Ripeys on valttia, koska tappiot ovat niin huomattavia, Parkkinen painottaa.

– Jos Fortum järjestää osakeannin sen takia, että yhtiö tarvitsee uutta pääomaa, silloin Fortumin nykyiset osakkeenomistajat ovat ne, keneltä pääomia ensisijaisesti kerätään. Silloin Suomen valtio suurimpana osakkeenomistajana olisi mukana, Parkkinen jatkaa.

Avoin kysymys on, kuinka suuret alaskirjaukset Fortumin on tehtävä Uniperin vuoksi.

– Siinä on aika iso vaihteluväli tehtävistä oletuksista riippuen. On Uniperin osakkeiden hankintahinta, eri omaisuuserien tasearvo ja se, mitä käy kahdeksan miljardin rahoituspaketille.

Fortum tiedotti tammikuun alussa myöntäneensä Uniperille kahdeksan miljardin euron rahoituksen, joka koostui osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta.

Fortumin mukaan Uniper on käyttänyt rahoituksesta jo suurimman osan. Fortumin Uniper-panostukset nousevat lähelle 15 miljardia euroa, kun huomioidaan kokonaisinvestoinnin arvo.

Kun Fortumin omistusosuus nousi yli 70 prosenttiin, ilmoitti Fortum Uniper-investoinnin suuruudeksi noin 6,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia.

Fortum-kysymys on poliittisesti erittäin herkkä. Tiistaina eduskunnan talous­valiokuntaan saapuu kuultavaksi omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd), joka neuvotteli viime viikolla Saksassa Uniperin pelastamisesta.

– Fortum on tukenut Uniperia jo sisäisillä rahoitusjärjestelyillä kahdeksan miljardin euron edestä, enkä näe, että Suomen valtion on mahdollista olla mukana suoraan rahoittamassa Saksan kaasukriisiä ja energiapoliittisten virheiden korjaamista. Suomen valtion omistajaohjauksen tulee tehdä kaikkensa tukeakseen Fortumia sellaisen ratkaisun löytämiseksi, joka minimoi suomalaisille veronmaksajille koituvat vahingot, talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) kommentoi IS:lle.

Onko se realistinen vaihtoehto, ettei Suomen valtio joudu pelastustalkoisiin?

– Kyse on ensisijaisesti pörssiyhtiö Fortumin ratkaisuista. Suomen valtio ei voi olla maksajana. Menetyksiä tulee silti väistämättä suomalaisille veronmaksajille ihan lähtien siitä, että Fortum on ollut iso osingonmaksaja, valtion budjettiin puoli miljardia vuosittain. Menetyksiä tulee joka tapauksessa, tässä on Venäjä-riski realisoitunut karulla tavalla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kyseli maanantaina tiedotteessaan, ”missä ovat pääministeri ja valtiovarainministeri”.

– Ministerien Marin, Saarikko, Lintilä ja Tuppurainen on tultava esiin ja annettava tarkka selvitys tilanteesta. Haluamme tietää, millä tiedolla hallitus on antanut Fortumin johdolle valtuudet Uniperin vähintään kahdeksan miljardin euron tukipakettiin jo alkuvuonna ennen Venäjän hyökkäystä. Kuultiinko puolueettomia arvioitsijoita? Olivatko Uniperin johdannaisriskit tiedossa? Entä pidettiinkö Fortumin pienosakkaat ajan tasalla, kuten osakeyhtiölaki edellyttää? Purra penäsi.

Myös Grahn-Laasonen kaipaa pääministeriä selventämään tilannetta. Italialaismedioiden mukaan Marin lomailee parhaillaan perheensä kanssa Italian pohjoisosissa.

– Pääministeri ja hallitus ovat toki hekin lomansa ansainneet, mutta kun kyse on miljardien kysymyksestä suomalaisille, on lupa odottaa, että kaikki tehdään kohtuullisen ratkaisun löytämiseksi myös kesällä. En pitäisi ylimitoitettuna sitä, että pääministeri palaisi nyt töihin.

Grahn-Laasosen mukaan ”nyt pitää olla kovana ja neuvotella Suomen edun mukainen ratkaisu Fortumin johdon tukena”.

– Tuppurainen on omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä toimivaltainen toimimaan asiassa Fortumin johdon tukena, mutta mikäli muidenkin ministereiden poliittisista kontakteista Saksan valtion johtoon on apua, niin tietenkin ne pitää käyttää suomalaisten veronmaksajien eduksi. Käsitykseni mukaan kyse on tulevien päivien tai viikkojen asiasta.