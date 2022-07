Niinistö MTV:llä: Turkin ja Venäjän mahdollinen lähentyminen tuskin hankaloittaa Suomen Nato-prosessia

Niinistön mukaan Turkin tarkoituksena oli välittää viestiä maata vaivaavasta terrorismiongelmasta koko Nato-yhteisöön.

Presidentti Sauli Niinistö ei usko, että Turkin ja Venäjän mahdollinen lähentyminen hankaloittaisi Suomen Nato-prosessia. Niinistö sanoi MTV:n Suomi Areena -erikoishaastattelussa, että kevään mittaan tuntosarvet on pidetty asian suhteen ulkona ja tietoa on saatu paljon.

– Ja nimenomaan siitä, että onko pienintäkään viitettä kenenkään silmiin sattunut, että Venäjällä ja Turkilla olisi ollut jotain yhteistä suhteessa tähän meidän hakemukseemme. Eikä kenenkään silmiin ole sattunut. Voin todeta, että tarkkoja silmiä maailmassa riittää, hän sanoi.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä matkustaa ensi viikolla Iraniin tapaamaan maan presidenttiä Ebrahim Raisia.

– Kannattaa koko ajan muistaa, että paitsi että siellä saattaa olla hymyileviä yhteiskuvia, niin taustalla on kyllä monennäköistä ristiriitaakin. Joten ei se ole aivan yksiselitteinen se suhde, Niinistö kommentoi tapaamista.

Niinistö palasi haastattelussa myös Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittamaan yhteisymmärrysasiakirjaan. Niinistö sanoi, että Turkin osalta operaatiossa on ollut kyse maan oman viestin esiin tuomisesta.

– Sen tavoitteena selvästi oli havahduttaa, pyrkiä tuomaan esiin Turkkia vaivaava terrorismiongelma. Ja Suomi ja Ruotsi olivat nyt sitten sopivasti ikään kuin hahlossa. Mutta kyllä se sanoma varmasti Turkin kannalta oli tarkoitus välittää koko Nato-yhteisöön. Ja kyllähän he sitten onnistuivat, Niinistö sanoi.

Sopimuksen jälkeen Turkki on esittänyt Suomelle ja Ruotsille vaatimuksia terroristeiksi väitettyjen henkilöiden luovutuksista. Niinistön mukaan tällä hetkellä ei ole aivan tarkkaan tiedossa, mitä Turkki vaatimuksillaan tarkoittaa.

– Olen huomannut presidentti Erdoganin esittävän vain vaatimuksen 73 palautettavasta, Ruotsista. Se mitä heidän oikeusministerinsä on lausunut, on tietysti vähän erilainen. Mutta emme me voi moneen erilaiseen vaatimukseen samanaikaisesti vastata, Niinistö sanoi.

– Meillä ei ole, ainakaan minun tietääkseni, viime viikkoon mennessä tullut mitään uusia pyyntöjä. Emme me lähde niitä pyyntöjä pyytämään kylläkään.