Krp epäilee Wille Rydmania seksuaalirikoksesta

Rikoksen epäillään tapahtuneen vuonna 2015.

Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan epäillyn rikoksen epäillään kohdistuneen tekohetkellä täysikäiseen asianomistajaan vuonna 2015.

Poliisi ei kerro tiedotteessa rikoksesta epäillyn henkilön nimeä, mutta kertoo, että kyseessä on eduskuntaryhmästä kesäkuussa eronnut kansanedustaja. Rydman erosi kesäkuussa kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

– Esitutkinta on avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja poliisi on kuullut henkilöitä, joita ei ole kuultu henkilöön liittyneessä aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä. Uusien tietojen perusteella henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, krp kertoo tiedotteessa.

Rikosnimike tarkentuu tutkinnan aikana.

