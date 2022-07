Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn uskoo inflaation jatkuvan vielä jonkin aikaa, vaikka korot tulevat nousemaan.

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa kärvistellään parhaillaan ennätysmäisen inflaation kourissa. Porin SuomiAreenassa perjantaina vieraillut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo, että ylivoimaisesti suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä on energian hintojen kohoaminen, joka selittää euroalueen kokonaisinflaatiosta suoraan noin puolet ja välillisesti vielä lisää.

– Sen osalta on paljon epävarmuutta, sillä se riippuu Venäjän aloittaman brutaalin hyökkäyssodan kestosta ja laajuudesta, Rehn sanoo.

IS:n haastattelussa Rehn korostaa, että rahapolitiikalla ei pysytä kovin paljon vaikuttamaan energian hintoihin. Inflaatio-odotuksiin sen sijaan voidaan, erityisesti matalan palkkainflaation kautta.

Euroalueella palkkojen nousu on ollut maltillista verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa palkankorotukset ovat olleet 5–6 prosentin luokkaa.

– Yhdysvalloissa työmarkkinat ovat todella ylikuumentuneet. Euroopassa ei onneksi olla ihan siinä tilanteessa. Meillä on edelleen mahdollisuus saada talous vakautumaan ja inflaatio hallintaan ilman että ajaudutaan sen takia uuteen taantumaan.

Käytännössä talouden vakauttaminen tarkoittaa korkojen nousua. EKP:n neuvosto tarkensi kesäkuussa jo aiemmin tehtyä päätöstään rahapolitiikan asteittaisesta normalisoimisesta, mikä tarkoittaa ohjauskoron nostamista.

– Ensi viikon kokouksessa todennäköisesti nostetaan ohjauskorkoa ja todennäköisesti vielä uudelleen syyskuun kokouksessa. Siitä eteenpäin jatkamme niin, että ohjauskorko tulee positiiviselle maaperälle tämän vuoden puolella.

Heinäkuun korotus tulee todennäköisesti olemaan 0,25 ja syyskuun 0,75 prosenttia. Ohjauskoron nostaminen nostaa lainojen korot myös Suomessa positiivisiksi pitkään jatkuneiden nolla- ja miinuskorkojen ajan jälkeen.

– Kaikkien asuntovelallisten ja muiden lainaa ottaneiden ja ottavien kannattaa ottaa tämä huomioon, kun mitoittaa omia lainanhoitokustannuksiaan.

Myös korkokehitykseen liittyy Ukrainan sotaan ja energian hintoihin liittyvää epävarmuutta.

– Se riippuu ennen kaikkea siitä, tuleeko Euroopan talouteen uusi takatalvi Venäjän hyökkäyksen mahdollisen laajenemisen seurauksena.

Kyetäänkö inflaatio sitten saamaan hallintaan näillä keinoilla? Tavallisia kansalaisia hintojen nousu hirvittää, kun samaan aikaan palkkojen kehityksen olisi vielä pysyttävä maltillisena. Käytännössä rahat riittävät koko ajan vähempään.

– Ymmärrän hyvin kansalaisten huolen ja tuskankin tässä tilanteessa. Kiihtynyt inflaatio tuntuu lovena lompakossa bensapumpulla ja osittain myös ruokakaupassa, Rehn sanoo.

– Siihen on lyhyellä tähtäimellä vaikea löytää kovin purevia lääkkeitä. Kyse on siitä, kuinka hallitukset kykenevät omilla päätöksillään helpottamaan haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta.

Joidenkin toiveissa olevia verohelpotuksia Rehn ei kuitenkaan näe hyvänä ideana kriisin vaikutusten korjaamiseen.

– Meillä on tällä hetkellä aika vahva suhdanne Suomen taloudessa, eli talous elpyy ja kasvaa ja työllisyys on suhteellisen hyvissä kantimissa. Suhdannesyistä ei ole perusteita yleisiin veronkevennyksiin. Samalla on otettava huomioon, että julkistalouden kestävyys on aika heikoissa kantimissa pidemmällä aikavälillä.

Rehn puhuu kohdennetuista täsmätoimista, jotka kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin. Esimerkiksi bensiiniveron mahdollinen leikkaaminen ei kuitenkaan olisi hänen mukaansa järkevää.

– Bensaveron keventäminen menisi ennen kaikkea öljyntuottajamaiden laariin. Siinä mielessä en pidä sitä kovin perusteltuna.

Toimiviin kohdennettuihin täsmätoimiin Rehn laskee sekoitevelvoitteen väliaikaisen lieventämisen ja työmatkavähennyksen kehittämisen.

Rehn kuitenkin ymmärtää hyvin myös tarpeen verotuksen rakenteelliseen kehittämiseen yrittämistä ja työntekoa kannustavammaksi.

– Siihen päästään parhaiten saamalla julkiset menot ja tulot tasapainoon.

Rehnin mukaan inflaatio jatkuu vielä jonkin aikaa, eli nopeaa helpotusta ei vielä ole näkyvissä.

– Toivon, että tässä tilanteessa kansalaisilta ja päättäjiltä löytyy malttia nähdä tämän inflaatiopiikin ylitse ja huolehtia suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvystä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa suomalaiset yritykset hakevat uusia markkinoita menetettyjen Venäjän-markkinoiden tilalle.

Syksyn työmarkkinaneuvotteluista ennustetaan vaikeita, ja monella alalla vaaditaan yleistä tasoa kovempia palkankorotuksia. Suomessa tulisi Rehnin mukaan välttää finanssikriisin jälkeen tehty virhe, jossa palkkoja lähdettiin korottamaan poliittisten lupausten jälkeen reilusti.

– Suomi ajautui kymmenen vuoden näivettymistautiin, josta oikeastaan selvittiin vasta kilpailukykysopimuksen ja maltillisten liittokierrosten jälkeen viimeisen viiden vuoden aikana.

Rehn sanoo toivovansa työmarkkinaratkaisuja, jotka noudattaisivat pitkälti alkuvuodesta sovittua noin kahden prosentin yleislinjaa. Näin voitaisiin varmistaa, ettei Suomen kilpailukyky heikkenisi verrattuna tärkeimpiin kilpailijamaihin.

Energiakriisi on Rehnin mukaan myös todella suuri poliittinen kysymys sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, jossa bensiinin hinta on kohonnut ennätyslukemiin. Tilanne on laittanut hallitukset koville.

– Tähän ei ole oikeastaan muuta lääkettä kuin että päättäjät pyrkivät perustelemaan, miksi tässä tilanteessa tarvitaan kärsivällisyyttä hakea ratkaisuja ja helpottaa tilannetta, mutta samalla kestää jonkin aikaa energian hintojen nousua, Rehn sanoo.

– Meidän kärsimyksemme ovat kuitenkin pienempiä verrattuna ukrainalaisten kärsimyksiin. He taistelevat vapauden ja demokratian puolesta ja myös Euroopan puolesta.

Tilanteen helpottamiseksi energiapolitiikassa joudutaan ottamaan sivuaskeleita ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävissä toimissa. Venäjän energia joudutaan korvaamaan lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi kivihiilellä.

– Mutta vähänkin pidemmällä aikavälillä painopisteen pitää olla siinä, että kasvatetaan investointeja energiatalouden vihreään siirtymään eli aurinko- ja tuulienergiaan sekä bioenergiaan, ja pidetään ydinenergia osana tätä.