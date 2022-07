Mika Lintilä: Putin käy nyt toista sotaa Euroopassa – ”Tilanne voi eskaloitua pahasti”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan energian säännöstelyyn ei Suomessa ole tarvetta, mutta korkeiden hintojen vuoksi säästötoimia voidaan joutua kohta miettimään. Saksan ja Suomen Uniper-neuvotteluista hän ennustaa vaikeita.

Pori

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana nähty syystäkin vakavana Venäjän toimien synnyttämän energiakriisin vuoksi. Haastatteluun Lintilä kuitenkin saapuu jopa helpottuneena: aiemmin samana päivänä hän on vieraillut Eurajoella Olkiluoto 3:ssa, jonka uusimmat ongelmat näyttävät olevan ratkeamassa.

Lintilän mukaan voimala tuottaa jo tämän kuun aikana sähköä 60 prosentin teholla ja syyskuussa ulos saadaan jo täysi 1 600 megawattia. Hän kuvailee vierailua mieltä rauhoittavaksi.

– Kyllä se oli myönteinen yllätys. Voimala tulee tasaamaan hintoja ja parantaa ennustettavuutta, eikä meidän tarvitse käytännössä tuoda lainkaan sähköä.

Suomessa energiantuotannon omavaraisuuteen on panostettu jo vuosia ennen Venäjän hyökkäystä. Tulevasta talvesta on silti tulossa kaikkea muuta kuin helppo, sillä Keski-Euroopan paheneva energiakriisi heijastuu välillisesti myös Suomeen.

– En tiedä onko koskaan ollut näin vaikeasti ennustettavaa tilannetta. Energian hinnat olivat korkealla jo ennen Venäjän hyökkäystä. Tuolloin tähdensin moneen kertaan, että maakaasulla on valtava merkitys energian hintoihin Suomessa.

Kuinka korkealle sähkön ja bensiinin hinta sitten voi Suomessa kohota?

– Aivan mahdotonta sanoa, Lintilä vastaa.

– Tilanne on täysin verrattavissa 1970-luvun alun öljykriisiin.

”Lämmin vesi ei Suomessa lopu”

Keski-Euroopan maat – erityisesti Saksa – ovat täysin riippuvaisia maakaasusta, jonka hinta on vuodessa enemmän kuin seitsenkertaistunut. Venäläistä kaasua korvataan nyt muilla energiamuodoilla, joka pitää hinnat korkeana meilläkin.

Saksassa suunnitellaan jo asuntojen lämpötilojen laskemista ja lämpimän veden säännöstelyä 1970-luvun tyyliin. Lintilän mukaan Suomessa ei vielä ole tarvetta tällaiseen.

– Kyllä sitä lämmintä vettä tulee, mutta hinnan vuoksi sen käyttöä saattaa kannattaa vähentää. Lähtökohta pitää kuitenkin olla se, että joka tupa on lämmin ja siellä palaa lamppu. Jos Olkiluoto 3 toimii eikä muuallakaan tapahdu mitään yllättävää, niin sähköä pitäisi riittää.

Valtioneuvoston kanslia ja Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat parhaillaan energiansäästökampanjaa suomalaisille. Lintilän mukaan kyse on energian säästöön liittyvän tiedon välittämisestä.

– Ihan informointia siitä, mikä maksaa mitäkin. Kaikille kansalaisille ei ole aivan selvää esimerkiksi se, miten huoneen lämpötilan nostaminen asteella tai sähkösaunan lämmittäminen vaikuttavat energialaskuun.

Ministeri Lintinä sanoo olevansa huolissaan EU-maiden yhtenäisyydestä kriisin jatkuessa.

Tilannetta ratkotaan myös kansainvälisesti. Heinäkuun 26. päivä Lintilä osallistuu Euroopan energiaministerien hätäkokoukseen, jossa erityisesti Saksan tilanne tulee puhuttamaan.

Venäjä on jatkuvasti vähentänyt kaasutoimituksia Saksaan, ja nyt myös Nord Stream 1 -kaasuputki on suljettu huoltotöihin vedoten. Lintilän mukaan on mahdotonta sanoa, tuleeko Venäjä enää avaamaan keskeistä yhteyttä.

Putin sotii kahdella rintamalla

Lintilä haluaa muistuttaa, että energian hintaan liittyvät haasteet eivät koske pelkästään Suomea. Hän kertoo käyneensä hiljattain Lissabonissa, jossa ysivitonen maksoi 2,25 euroa litralta.

– Tämä on noin kymmenen senttiä vähemmän kuin meillä. Mutta Portugalissa keskipalkka on tuhat euroa.

Lintilä sanoo pelkäävänsä, että kriisin jatkuessa eurooppalainen yhteishenki ja solidaarisuus alkavat vähitellen rakoilla. Hän kertoo havainneensa jo, että oman maan kansalaisten etua koskevat puheenvuorot ovat lisääntyneet.

– Muutamassa viime kokouksessa on alkanut tulla niitä äänenpainoja. Kun mennään kohti ensi kevättä, niin tämä voi eskaloitua erittäinkin pahasti. Yhtenäinen EU voi olla muisto vain eikä se ole kenenkään etu.

Lintilän mielestä EU:ssa olisi nyt kyettävä joustamaan pitkän aikavälin tavoitteissa, jotta kriisin yli voidaan selvitä.

– Valitettavasti komissio ei tee EU:n puolustamista yhtään helpommaksi. Komissionkin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota tähän akuuttiin tilanteeseen ja tehdä kaikkensa että EU pysyy yhtenäisenä.

Euroopan rivien rakoilussa on ainoastaan yksi voittaja: Venäjä ja sen johtaja Vladimir Putin, joka tekee kaikkensa kylvääkseen riitaa EU-maiden välille.

– Putin taistelee tällä hetkellä kahdella rintamalla: sotilaallisesti Ukrainassa ja energiapuolella Euroopassa. Hän käyttää tätä tilannetta strategisesti laittamalla EU-maat tappelemaan keskenään.

Venäjän vastaisten päätösten, pakotteiden ja sitä seuranneen energiasodan jälkivaikutukset huolettavat Lintilää suuresti.

– En ole aivan varma siitä, onko sodan hinta selvä kaikille. Venäjän sotakassa riittää muutamiksi vuosiksi, he pystyvät kyllä jatkamaan. Jos hintatasot nousevat tällä tavalla, niin jossain vaiheessa ihmiset alkavat kyselemään, että eikö se sota jo lopu.

Suomella ”voi olla valtti” Uniper-neuvotteluissa

Suomalaisille veronmaksajille Euroopan energiakriisin hinta on konkretisoitumassa erityisesti valtion enemmistöomisteisen Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin kautta. Uniper menettää kymmeniä miljoonia euroa päivässä, koska Venäjä ei toimita sille riittävästi kaasua myyntiin.

Suomi ja Saksa käyvät parhaillaan vääntöä siitä, kenen maksettavaksi miljarditappiot koituvat, ja mitä kriisiyhtiö Uniperille pitäisi tehdä. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) matkustaa tällä viikolla Saksaan neuvottelemaan asiasta.

– Tilanne on haasteellinen. Tässä yhdistyvät politiikka ja markkinatalous, joiden molempien tulisi osua kohdilleen, Lintilä sanoo.

– Saksan valtio on kuitenkin se, jolla on tässä eniten pelissä. Tämä voi olla neuvotteluissa tietynlainen valtti. Mutta en lähde mitään ennakoimaan vaan enneminkin haluan rauhoittaa tilannetta neuvottelijoille.

Lintilä toimi itse omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä vuonna 2017, jolloin Fortumin kohuttu Uniper-kauppa tehtiin. Yhtiön myötä tulevista riskeistä varoiteltiin jo tuolloin.

Kukaan ei osannut ennustaa maakaasun nyt nähtyä hinnannousua, Lintilä huomauttaa.

Lintilä torjuu kritiikin sanomalla kuulleensa Fortumin johdolta sen aikeista vasta 15 minuuttia ennen kaupan julkistamista. Hän myös huomauttaa, että tuon aikaisissa puheissa kaikki riskit liittyivät kivihiileen.

– Puhuttiin riskeistä, jotka liittyvät yleisesti investointeihin Venäjälle. Kukaan ei puhunut maakaasusta eikä kukaan pystynyt sitä ennakoimaan. Fortumin operatiivinen johto ja senhetkinen hallitus tekivät ne päätökset sen hetken parhaalla tiedolla.

Vaatimuksiin tuon aikaisten päätösten ja sen pohjalla olleiden riskiarvioiden selvittämisestä Lintilä suhtautuu epäillen.

– Varmasti sellaisen voisi tehdä, mutta en tiedä mitä hyötyä siitä olisi. Se on yhtiön asia, avaavatko he omat riskiarvionsa. Ei sekään tätä tilannetta muuta, hän sanoo.

– Kukaan ei pystynyt ennustamaan, että maakaasun hinta nousee vuodessa 700 prosenttia. Tai jos joku pystyi, niin hän elää tällä hetkellä hyvin leveästi.

Omistajanojauksen heikkouteen liittyvään arvosteluun Lintilä vastaa kyseenalaistamalla koko valtion enemmistöomistajuuden.

– Onko valtiolla syytä olla pörssiyhtiöissä yli 50 prosentin omistusta? Täytyy muistaa, että aina on toimittava osakeyhtiölain mukaan, eli pyrittävä osakkeen arvon ylläpitämiseen.