Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan omistajaohjaus­ministeri Tytti Tuppurainen on lähiviikkoina ministeritehtävänsä tärkeimmässä paikassa, kun Fortumin roolista Uniperin pelastamisessa neuvotellaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen vaatii, että energiayhtiö Uniperia koskevassa ratkaisussa huomioidaan myös Saksan vastuu tilanteesta. Nyt tarvitaan Mykkäsen mukaan niin reilu konkurssipesänjako kuin mahdollista.

– Emme voi antaa saksalaisten vyöryttää meille kohtuuttomalla tavalla heidän virheitään.

– Kun silmille räjähtäneen pommin haitat jaetaan, pitää ne jakaa reilusti. Ei niin, että kaikki tulee suomalaisten niskaan, Mykkänen sanoo Ilta-Sanomille Porin Suomi-Areenassa.

Uniper on pyytänyt tukea Saksan hallitukselta, koska sitä uhkaavat tänä vuonna jopa kymmenen miljardin euron tappiot Venäjän rajoitettua kaasunvientiään Saksaan.

Suomen valtion enemmistöomisteinen Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia. Saksan talousministeri Robert Habeck onkin vaatinut, että Fortumin tulisi osallistua Uniperin pelastamiseen.

Ongelmien taustalla on se, että Saksa on ajanut ydinvoimalansa alas ja nostanut tietoisesti riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta viimeisten kymmenen vuoden aikana.

– On selvää, että jo tällä hetkellä Fortumin osake, josta puolet omistamme me suomalaiset yhdessä, on arvoltaan puolet siitä, mitä se oli ennen sotaa. Isoin tekijä tässä on se, että Uniper on joutunut vaikeuksiin. Harmittaa aika lailla, että me kaikki Suomen kansalaisina joudumme maksumiehiksi Fortumin omistajina valtion kautta, Mykkänen sanoo.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) lähtee Helsingin Sanomien tietojen mukaan torstaina Berliiniin neuvottelemaan energiayhtiö Uniperin pelastuspaketista.

Mykkäsen mukaan Tuppurainen onkin lähiviikkoina ministeritehtävänsä tärkeimmässä paikassa, kun Fortumin roolista Uniperin pelastamisessa neuvotellaan.

– Hallituksen pitää nyt löytää keinoja, joilla pystytään edellyttämään, että jos Fortum on osaltaan edistämässä sitä, että Uniper ei mene konkurssiin, niin kustannuksissa pitää huomioida myös Saksan vastuu, Mykkänen sanoo.

– Tätä minusta Tuppuraisen, joka on lähiviikkoina ministeritehtävänsä tärkeimmässä paikassa, pitää myös korostaa. Tuppuraisen tehtävä on nyt olla tarkkana ja kovana neuvotteluissa.

Suomen hallituksesta on aikaisemmin jo viestitetty, että Suomi on haluton tukemaan Uniperia lisäpääomituksella. Fortum tuki jo alkuvuodesta Uniperia kahdeksan miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoitusjärjestelyllä.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati tänään tiistaina tiedotteessa, että hallituksen tulee estää miljardien tulonsiirrot Saksalle.

Hänen mukaansa Uniperin talousvaikeudet johtuvat sen kiinteistä maakaasun toimitussopimuksista, joiden purkua Suomen tulisikin hänen mukaansa vaatia Saksalta.

– Vaikka kaasun hinta on noussut valtavasti, Uniper on sitoutunut toimittamaan saksalaisille kotitalouksille ja yrityksille maakaasua kiinteään ja huomattavasti matalampaan hintaan. Suomalaisten omistaman Fortumin ja Uniperin kassan ja taseen käyttäminen tähän tarkoitukseen on väärin, eikä hallituksen tule hyväksyä tämän kokoluokan tulonsiirtoa, Purra sanoo tiedotteessa.

Mikäli Saksa haluaa tukea kotitalouksiaan ja yrityksiään vaikeassa energiakriisissä, sen tulisi Purran mukaan tapahtua Saksan valtion toimesta.

Saksan päätös ajaa ydinvoima alas ja synnyttää riippuvuus halpaan venäläiseen maakaasuun on hänen mukaansa nyt kostautunut.

– Hyviin tapoihin ei kuulu maksattaa omia virheitä muilla mailla.

– Euroopan unionin ei kuulu olla yhteisö, jossa pienet jäsenmaat toistuvasti maksavat isojen maiden virheistä.