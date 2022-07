Kansanedustaja Antero Laukkanen sai talvella outoja oireita – kesän alussa lääkäri kertoi musertavan uutisen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo sairastavansa parantumatonta ALS-tautia.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen kertoi tiistaina Facebook-sivullaan musertavasta uutisesta: hänellä on todettu parantumaton ALS-tauti. Päivityksessään Laukkanen pyytää ystäviään rukoilemaan puolestaan.

– Jo jonkin aikaa liikkumiseni on ollut vaivalloista. Asiaa on tutkittu ja nyt minulla on diagnosoitu motoneuronitauti, ALS. Tauti on parantumaton. Vain Kaikkivaltias Jumala voi minut parantaa ja hänen käsiinsä nyt rukouksessa tartun, Laukkanen kirjoittaa.

Ilta-Sanomille Laukkanen kertoo sairauteen liittyvien oireiden alkaneen jo talvella. Etenevä sairaus alkoi vähitellen näkymään liikkumisen vaikeutena.

– Jalat ja pää eivät oikein toimineet hyvin yhteen. Askel alkoi hidastua ja liikkuminen olla vaikeaa. Ihmettelin että mistä voi olla kyse.

Antero Laukkanen eduskunnassa heinäkuussa 2021.

ALS-diagnoosi vahvistui lopulta kesän alussa. Täysin odottamatta tullut sairastuminen oli valtava järkytys paitsi Laukkaselle itselleen, myös hänen perheelleen.

– Tämä tauti on siinä mielessä toivoton, että tähän ei ole mitään parannuskeinoa. Eliniänennuste vaihtelee hyvin paljon riippuen tapauksesta, ihan henkilöstä ja siitä, mikä muoto sairaudesta on kyseessä.

Laukkanen kertoo olevansa Helsingin Meilahden sairaalassa jatkohoidossa ja seurannassa. Tutkimuksissa pyritään selvittämään sairauden muoto ja sitä kautta myös ennuste taudin etenemisestä ja eliniänodote.

– Käveleminen on ollut vähän hitaampaa, ja olen ottanut kävelykepin käyttöön. Eduskunnassa ihmiset ovat kyselleet, että oletko loukannut jalkasi.

Tähän saakka Laukkanen kertoo väistelleensä kysymykset sairaudestaan. Lopulta hän päätti kertoa asiasta julkisesti.

– Pitkän harkinnan jälkeen ajattelin kertoa, kun olen julkisessa tehtävässä ja se kuitenkin olisi tullut tietoon jotain kautta. Itselleni luontevinta oli kertoa se näin rukouspyynnön kautta.

Kannustavia viestejä Laukkanen kertoo saaneensa tuhansittain sekä Suomesta että ulkomailta. Siviiliammatiltaan pastorina työskentelevällä Laukkasella on runsaasti kansainvälisiä kontakteja, ja hän on toiminut esimerkiksi Suomen Kansallinen Rukousaamiainen -järjestön puheenjohtajana.

– Olen yllättynyt siitä, miten tieto on levinnyt myös maailmalla. Todella koskettavaa.

Laukkanen kuvailee itseään peruspositiiviseksi ihmiseksi, joka ei halua jäädä kotiin surkuttelemaan sairauttaan.

Laukkasen mukaan sairastuminen laittaa hänen eläköitymissuunnitelmansa uusiksi. Toista kautta eduskunnassa istuvan 64-vuotiaan Laukkasen tarkoituksena on jatkaa töissä normaalisti niin kauan kuin se vain on mahdollista ja elää ”kuukausi kerrallaan”.

– Ei ole mitään syytä jäädä pois töistä. Lääkärikin totesi, että ehdottomasti kannattaa jatkaa töitä niin kauan kuin se tuntuu mielekkäältä. Sairauteenhan ei liity mitään kipuja eikä sen vaikuta aivoihin tai muistiin.

Laukkanen sanoo olevansa ihminen, jolle hiljainen kuolemanodotus yksinäisyydessä ei ole vaihtoehto.

– Ei olisi mielekästä jäädä vain yksin kotiin odottamaan sitä, varsinkaan tällaiselle peruspositiiviselle ihmiselle.