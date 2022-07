Timo Soinilta tiukkaa tekstiä – ei luota nuorten kykyyn kestää politiikan ”löylyä”

Suomi-Areenassa puhujana ollut entinen ulkoministeri Timo Soini katsoo synkkänä eduskuntavaaleihin ja kantaa huolta taloudellisesta tilanteesta.

Kello on kymmenen ja Porin Suomi-Areenassa on alkanut yksi päivän ensimmäisistä paneelikeskusteluista. Aika ajoin valkoisen teltan alla oleva yleisö rehahtaa nauruun.

Aiheena on Suomen metsäteollisuus, ja puhujan penkillä yleisöä hauskuuttaa entinen ulkoministeri Timo Soini.

Soini ottaa muutaman kerran yhteen paneelin toisen puhujan, Ville Niinistön kanssa.

Soini ei halua, että metsänomistajia syyllistetään.

– Kyllä me nyt tiedetään paremmin kuin joku komission byrokraatti, että mitä meidän metsille tehdään, hän sanoo keskustelutilaisuuden jälkeen.

Entinen ulkoministeri kantaa huolta Suomen taloudellisesta tilanteesta ja inflaatiosta sekä bensiinin, sähkön ja ruuan hinnasta. Tätä hän kutsuu talouden ”neliraaja­halvaukseksi”.

Soinin mukaan esimerkiksi Venäjän Ukrainassa käymän sodan haittavaikutuksia tulee kompensoida.

– Olen huolissani, että tavan kansa pistetään nyt maksamaan.

Soini on huolissaan myös yleisemmin siitä, millaisia seurauksia tilanteella on Euroopalle.

Politiikka ja ajankohtaiset kysymykset kiinnostavat häntä edelleen, mutta eduskuntavaaleihin hän ei halua ehdokkaaksi, vaikka jotkin puolueet ovat häntä siihen pyytäneet. Se olisi Soinin mukaan menemistä ajassa takaisin päin.

Korjausliikkeen eli entisten sinisten rivijäsen on Euroopan tilanteen lisäksi huolissaan siitä, mitä ensi kevään eduskuntavaalit tuovat tullessaan. Tilanne on hänen mukaansa huono.

– Tulee sinipunainen korsetti vihreillä nauhoilla, hän sanoo.

On Soinilla ilonaiheitakin.

– Amerikassa republikaanit voittaa välivaalit, hän ennustaa.

Nuoret ihmiset eivät Soinin mukaan tule kestämään politiikan kovaa peliä.

– Sitä minä mietin, että kuka hullu politiikkaan menee, kun ehdot huononevat. Koko ajan kohtelu on kovempaa, some-ympäristö on kovempi.

Soini sanoo, että hänen ikäluokkansa poliitikot ovat kestäneet politiikan ”löylyn”.

– Nyt ruvetaan naukumaan turvallista tilaa.

– Jos joku sanoo, että hän on eri mieltä sinun kanssasi, se pitää sietää. En minäkään loukkaannu siitä, jos joku on minun kanssani eri mieltä, että voiko samansukupuolisia vihkiä, en minä heitä vihaa. Tällaista me emme saisi meidän yhteiskuntaamme tuoda, ei puolin eikä toisin.

Soinin mukaan Suomi on pieni maa, jossa tällaiselle ei ole varaa.

Myös Turkki on mietityttänyt ex-ulkoministeriä. Hän toivoo, että pahin osuus Turkin kanssa on nyt ohi, mutta pelkää kuitenkin, ettei näin ole.

Hän on pahoillaan ja pettynyt siitä, että Turkin ja Suomen yhteistyö on aiemmin toiminut hyvin, mutta nyt maa on päättänyt hankaloittaa Suomen kulkemista kohti Natoa.

– Se on aivan varma, että Suomi ei ole koskaan tukenut terrorismia. Ei nyt, eikä tule tukemaan. Se väite on yksinkertaisesti loukkaava.

Soini ei lähde arvioimaan milloin Turkki voisi ratifioida Suomen jäsenyyden.

– Ruotsissa käydään vaalit, kun tämä kysymys on auki. Toivottavasti meillä saadaan käydä vaalit niin, että tämä kysymys ei ole enää auki.