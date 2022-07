Mika Aaltola maalaa synkän kuvan Putinin kohtalosta: ”Rooman keisareista vain yksi kuoli luonnollisen kuoleman”

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemen mukaan Putinin tuomitseminen ei kuitenkaan korvaa pyrkimystä, että Venäjää onnistuttaisiin muuttamaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola maalasi Venäjän presidentille Vladimir Putinille hurjaa kohtaloa tänään maanantaina Porin Suomiareenan keskustelussa.

Aaltolalta kysyttiin, mitä vaatisi se, että Putin joku päivä vielä joutuisi vastuuseen teoistaan Ukrainassa.

– Jos katsoo Rooman keisareiden historiaa, niin ainoastaan yksi kuoli luonnollisen kuoleman. Yleensä diktaattoreilla ja yksinvaltiailla on tapana kohdata karmiva kohtalonsa. Eli oikeus tulee, mutta se tulee usein tavalla, josta ei ole kansainvälisesti säädelty, Aalolta sanoi kansainvälistä oikeutta koskeneessa keskustelussa.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta totesi, että tämä ei kuitenkaan muuttaisi Venäjää tai kansainvälistä yhteisöä.

– Yhden ihmisen, tässä tapauksessa Putinin tuomitseminen ei korvaa pyrkimystä, että saataisiin muutettua Venäjän kansaa tai koko kansainvälistä yhteisöä siihen suuntaan, että tällainen toiminta ei olisi mahdollista, Koskenniemi sanoi.

Hän totesi, että kansainvälisen rikostuomioistuimen ohella pyrkimyksenä on perustaa Venäjän hyökkäystä käsittelevä erityistuomioistuin, jonka tarkoituksena olisi aikanaan tarjota foorumi, jossa kaikki ne intressit, jotka ovat tulleet loukatuiksi Venäjän hyökkäyksen yhteydessä, voivat tulla ilmaistuiksi.

Aaltolan mukaan Venäjää ei ole pystytty pysäyttämään ja Ukrainan tapahtumia estämään, koska kansainväliseltä yhteisöltä puuttui tahtoa.

– Olisi ollut hetkiä siihen puuttua, mutta tahto puuttui.

– Venäjä pullisteli, uudelleen varustautui ja hakee nyt positiota, joka aikoinaan Neuvostoliitolla, tai Putinin sanoin Venäjän imperiumilla oli. Hänhän tituleeraa itseään Pietari Suuren kaltaiseksi henkilöksi, joka valtaa alueita, joita muut eivät tajunneet, että ne ovat itse asiassa Venäjän.

Jossain pisteessä vastaava kehitys olisi ollut Aaltolan mukaan hyvä pysäyttää.

Lännessä tuudittauduttiin hänen mukaansa kuitenkin uskoon, että Venäjä hajoaa omaan mahdottomuuteensa ja venäläiset heräävät.

Venäjän sota ja väkivalta Ukrainassa on hänen mukaansa tällä hetkellä melko hyväksyttyä Venäjän kansan keskuudessa.

– Kyse ei ole enää Putinin sodasta, eikä pelkästään Venäjän sodasta. Se on yhä enemmän venäläisten sotaa. Venäjän kansalaiset hyväksyvät ja toteuttavat sitä sotaa.

– Putin on onnistunut isossa huijauksessa, kun hän on saanut niin ison joukon mukaan laittomuuteen. Mikään ei yhdistä ihmisiä niin kuin yhteinen rikos. Ja varsinkin, kun se on kansanmurhainen rikos.