Eduskunnan tietopalvelun selvityksen mukaan jo 0,5:n veroprosentilla tuotettaisiin yli puoli miljardia euroa lisää valtion kassaan.

Vasemmistoliitto ehdottaa miljonääriveron käyttöönottoa. Vero toimii ratkaisuna saada lisäresursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin, puolueen tiedotteessa kerrotaan.

– Olemme halunneet etsiä sellaisen verotuksen ratkaisun, jossa voitaisiin sitä puuttuvaa palasta etsiä, mikä meillä hyvinvointivaltion rahoituksesta puuttuu, sellaisilta tahoilta, joilla sitä varallisuutta on. Eli vero, joka ei kohdistuisi pieni- ja keskituloisiin, vaan niihin, joilla on aivan erityistä maksukykyä, vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski perusteli ehdotusta SuomiAreenassa vasemmistoliiton puoluepäivän paneelissa.

– Miljonääreihin kohdistuva varallisuusvero on oikeudenmukainen lisä rahoituksen keinovalikoimaan, puolueen puheenjohtaja Li Andersson sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliiton ehdottama vero kohdistuisi yli miljoonan euron omaisuuksiin. Tähän ei tiedotteen mukaan lasketa oman asunnon arvoa.

Andersson kertoi SuomiAreenassa, ettei miljonääriveron piiriin lukeutuisi myöskään yleishyödyllinen tuottamaton omaisuus, kuten suojeltu metsä.

SuomiAreenan keskustelussa varallisuusveroa esitettiin myös ratkaisuksi suomalaisten kasvaneisiin varallisuuseroihin.

Suomessa oli käytössä varallisuusvero vuosina 1920–2006. Nykyään varallisuusvero on käytössä esimerkiksi Norjassa ja Espanjassa. Sen sijaan Ruotsissa varallisuusvero poistettiin 2007 ja Ranskassa 2017.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti asiasta toimenpidealoitteen eduskunnassa maaliskuussa.

Eduskunnan tietopalvelun selvityksen mukaan miljonäärivero tuottaisi 0,5:n veroprosentilla jopa yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

– Jos vasemmistoliitto saisi päättää, kyllä me erityisesti vahvistaisimme sosiaali- ja terveyspalveluita, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoi Porissa muistuttaen samalla, ettei saatuja verotuloja kuitenkaan voi suoraan kohdistaa tiettyihin palveluihin.

– Jos sallimme sellaisen tilanteen, jossa kaikkein varakkaimpien ja kaikkein rikkaimpien annetaan kikkailla oman veronmaksun minimoimiseksi, se tarkoittaa silloin sitä, että paine verotuksen osalta siirtyy tavallisille palkansaajille, työttömille, työeläkeläisille ynnä muille, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton puoluepäivän aikana katsottiin myös ensi kevään eduskuntavaaleihin. Anderssonin mukaan muut puolueet eivät ole valmiita keskustelemaan veropolitiikasta vaalien alla. Hän myös kritisoi kokoomusta lunastamattomista vaalilupauksista ja leikkauksista.

– Jotain eri puolueiden ideologiasta ja arvoista ehkä kertoo se, että ensimmäinen konkreettinen vaalilupaus, jonka Petteri Orpo kokoomuksen puheenjohtajana antoi oli se, että jos hän on pääministeri ja kokoomus on hallituksessa ensi kaudella, he aikovat perua tämän hallituksen keskeisimmän verovälttelyn ehkäisemiseksi tehdyn lakihankkeen, Andersson ruoti.

Vasemmistoliiton ensi kevään vaaliohjelma perustuu Anderssonin mukaan oikeudenmukaisiin verouudistuksiin.

– Emme lähde rakentamaan velkapainotteista vaaliohjelmaa.