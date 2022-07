Tasan 30 vuotta sitten solmittu valtiosopimus on muodollisesti edelleen voimassa.

Venäjällä on kädet täynnä Ukrainan hyökkäyssodassaan, mutta maan on pelätty voivan yrittää laittaa kapuloita rattaisiin Suomen Nato-prosessin edetessä. Yhden mahdollisuuden tällaiseen saattaa tarjota Suomen ja Venäjän välinen naapuruussopimus, jonka voimaantulosta tuli maanantaina kuluneeksi tasan 30 vuotta.

Naapuruussopimus, viralliselta nimeltään Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus suhteiden perusteista, korvasi Suomen ja Neuvostoliiton välisen YYA-sopimuksen Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen. Suomen pääministeri Esko Ahon (kesk) ja Venäjän varapääministeri Gennadi Burbulisin allekirjoittama, Suomen ja Venäjän välisiä suhteita ja turvallisuutta käsittelevä sopimus astui voimaan 11. heinäkuuta 1992.

Lue lisää: Kommentti: Suomen marssia Natoon voi häiritä kaksi hyssyteltyä Venäjä-sopimusta – tässä ovat niiden arveluttavat kohdat

Sopimus oli ensin voimassa kymmenen vuotta, jonka jälkeen sitä on jatkettu viisi vuotta kerrallaan. Kirjauksen mukaan voimassaolo jatkuu automaattisesti, jollei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta vähintään vuotta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Venäjän varapääministeri Gennadi Burbulis (vas.) ja Suomen pääministeri Esko Aho allekirjoittivat Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen Presidentinlinnan valtiosalissa 20. tammikuuta 1992. Sopimus tuli voimaan saman vuoden heinäkuussa.

Ulkoministeriöstä vahvistetaan IS:lle, että Suomen ja Venäjän välisessä sopimuksessa alkoi maanantaina uusi viisivuotiskausi, koska kumpikaan ei ole ilmoittanut irtisanomisesta määräaikaan mennessä.

– Ei ole ollut keskustelua kumminkaan puolin sitä, että sopimusta oltaisiin irtisanomassa, sanoo apulaisosastopäällikkö Mikko Kivikoski ulkoministeriön Itäosastosta.

Vaikka sopimuksesta on käyty varsin vähän julkista keskustelua, on aika ajoin puhuttu sen ongelmallisuudesta Suomen Natoon liittymisen kannalta. Joissain yhteyksissä myös ”toiseksi YYA-sopimukseksi” nimitetyn sopimuksen on jopa katsottu voivan estää Suomen Nato-jäsenyyden. Vuonna 2007 eturivin valtionsääntöasiatuntijat varoittivat naapuruussopimuksen hankaloittavan olennaisesti Suomen hakeutumista Natoon.

Erityisen hankalana on pidetty sopimuksen 4. artiklaa, jossa käsitellään maiden toimintaa kriisitilanteessa. Tekstin mukaan osapuolet paitsi pidättäytyvät voimakeinoilla uhkaamisesta ja niiden käytöstä toisiaan kohtaan, eivät myöskään käytä tai salli aluettaan käytettävän aseellisen hyökkäykseen toista vastaan.

Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle, sopimuksessa todetaan.

Vuonna 1992 solmittu sopimus on muodollisesti edelleen voimassa.

Nykyisessä tilanteessa Venäjä pitää Natoa vihollisenaan ja näkee sen laajenemisen itään sotilaallisena uhkana itselleen. Propagandassaan Venäjä voisi syyttää Natoon hakeutuvaa Suomea sopimusrikkomuksesta ja perustella sillä omia toimiaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin entinen talousneuvonantaja Andrei Illarionov varoitti vuonna 2014 IS:n haastattelussa, että Putin voisi tulkita sopimuksessa mainitun ”voimakeinoilla uhkaamisen” omalla tavallaan tilanteessa, jossa Suomi päättää hakea Nato-jäsenyyttä.

– Jos Suomi aloittaisi esimerkiksi konsultaatiot Naton kanssa tai jopa liittyisi Natoon, niin sen voitaisiin sanoa ”synnyttävän uhkan Venäjälle”, ja siihen voitaisiin vastata jonkinlaisella hyökkäyksellä, Illarionov arvioi tuolloin.

Lue lisää: Jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä, tässä olisi Venäjän painostuskeino

Sopimustekstissä mainitaan myös Venäjältä peräisin olevan väestön ”omaperäisyyden” säilyttäminen Suomessa ja vastaavasti suomensukuisten aseman varjelu Venäjällä. Aiempina vuosina Venäjä on jo käyttänyt venäläisten asemaan liittyviä väitteitä Suomen vastaisessa propagandassaan.

Viimeksi toukokuussa sotahistorian dosentti Markku Salomaa kirjoitti Suomen Kuvalehdessä naapuruussopimuksen olevan ristiriidassa Naton perussopimuksen määräysten kanssa ja vaati Suomea mitätöimään sopimuksen Nato-ratkaisun yhteydessä.

Kivikosken mukaan sopimus ei kuitenkaan estä Suomen Nato-jäsenyyden hakemista. Kaikki sopimuksiin liittyvät seikat on hänen mukaansa käyty läpi liittymisneuvotteluissa. Suomi hyväksyttiin Naton tarkkailijajäseneksi 5. heinäkuuta

– Vuoden 1992 sopimus ei ole missään nimessä ristiriidassa (Natoon liittymisen) kanssa. Jos jotain tällaisia ongelmia olisi, ei Suomea olisi hyväksytty Naton tarkkailijajäseneksi.

Apulaisosastopäällikkö Mikko Kivikoski ulkoministeriön Itäosastolta sanoo sopimuksen olevan edelleen voimassa.

Mitä käytännön merkitystä sopimuksen jaloilla lupauksilla sitten on tilanteessa, jossa Venäjä on rikkonut lupauksensa ja kansainväliset sopimuksensa hyökkäämällä Ukrainaan ja pommittamalla maan siviilejä?

– Ei mitään, sanoo vuosia Suomen Moskovan-suurlähettiläänä toiminut konkaridiplomaatti René Nyberg.

Nybergin mukaan sopimukselta puuttuu poliittinen ja moraalinen pohja. Tilannetta voi verrata syyskuuhun 1990, jolloin presidentti Mauno Koivisto irrotti Suomen Pariisin rauhansopimuksen sotilasartikloista.

– Sopimuksesta löytyviä pykäliä on ihan turha lähteä enää tulkitsemaan. Maailma on muuttunut, eikä niistä saa enää mitään koukkua. Siinä mielessä tämä sopimus ei ole mielenkiintoinen.

Voiko kuitenkin olla mahdollista, että Venäjä yrittää tulkita sopimusta omia tavoitteitaan edistääkseen? Nyberg sanoo, ettei näe kuinka tällainen tilanne voisi enää syntyä.

– Meillä on nyt uusi tilanne, joka syntyi siitä, että Venäjä aloitti sodan Euroopassa. Ei ole enää paluuta siihen missä aiemmin oltiin.

Suomen ja Venäjän vuonna 1992 tekemä sopimus oli pitkälti kopio sopimuksesta, jonka Venäjä ja Saksa solmivat Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.

– Jälkeenpäin voidaan kysyä, että mihin sellaista tarvittiin. Vastaus on, että ei mihinkään. Mutta kysymys oli poliittisesta kulttuurista – kun Saksa teki sellaisen, niin mekin teimme.

Kokenut Venäjä-tuntija Rene Nybergin mukaan valtiosopimuksella ei käytännössä ole enää merkitystä.

Myös Kivikoski huomauttaa, ettei naapuruussopimuksen tekeminen ollut mikään erityisesti Suomen ja Venäjän suhteeseen liittyvä asia.

– Naapurivaltiollahan on usein tällaisia kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia. Toisen maailmansodan johdosta niissä on ollut myös tällaisia turvallisuuspoliittisia elementtejä mukana.

2000-luvulle saakka sopimus palveli Suomen päämääriä varsin hyvin, Kivikoski sanoo. Käänne tapahtui viimeistään vuonna 2008 Georgian sodan myötä. Krimin laiton valtaus ja hyökkäys Ukrainaan ovat sittemmin vahingoittaneet koko sopimuspohjaista kansivälistä järjestelmää ja eurooppalaista turvallisuutta.

– Kansainvälisen yhteisön ykköstavoite on, että Venäjän käynnistämä hyökkäyssota ja aggressio saadaan loppumaan. Sitä, minkä näköinen se maailma tulee sitten olemaan, kun kaikki tämä on toivottavasti ohi, ei kukaan pysty ennakoimaan, Kivikoski sanoo.