Mikä on seuraavan hallituksen kokoonpano? ”Marin ei ole kovin hyvissä asemissa”, ”Kuka mahtuisi sinipunaan mukaan?”

Eduskuntavaaleihin on vajaa vuosi aikaa. Mikä voisi olla tulevan hallituksen kokoonpano? Mats Uotila ja Lauri Lindén lähtevät spekulaatioissa liikkeelle tuoreesta Ylen kannatusgallupista.

Mats Uotila: Kokoomuksen kannatus on edelleen historiallisen korkealla, vaikka kaula demareihin kapeni. Vastuulliselle talouspolitiikalle on selvästi kysyntää. Kannatusalho piinaa kepua ja vihreät ja vasemmistoliitto ovat jääneet Marinin varjoon. Kokonaisuudessaan ei kovin suuria muutoksia.

Lauri Lindén: Jännäksi voi vielä mennä. Kokoomuksen kaula on iso, mutta kovin montaa ”willerydmania” se ei kestä. Sdp:n kannatus on vakiintunut 20 prosentin tasolle, jolla vaaleja on viime vuosina voitettu. Ja muistetaan, että myös demarien iso johto suli 2019. Kuntohuippua ei kannata saavuttaa tässä kohtaa. Vaaleihin on pitkä aika.