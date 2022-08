Turkki on pyytänyt Suomelta henkilön luovutusta jo vuonna 2015. Hän oli Turkin mukaan osallistunut kurdijärjestö PKK:n tukemiseen. Suomi päätti olla luovuttamatta häntä Turkille.

Suomen, Ruotsin ja Turkin yhdessä kesäkuun lopussa solmima yhteisymmärrys­asiakirja varmisti kahden Naton jäsenyyttä havittelevan Pohjoismaan jatkon jäsenyys­prosessissa. Laveasti muotoiltu asiakirja jätti paljon tulkinnanvaraa, mistä Turkki antoi pian oman esimerkkinsä.

Turkin oikeusministeri Bekir Bozdag kertoi asiakirjan allekirjoittamista seuraavana päivänä maan hakevan Suomelta ja Ruotsilta 33 terroristiksi luokittelemansa henkilön luovutusta. Henkilöt ovat listan mukaan Kurdistanin työväenpuolue PKK:n tai Fetullah Gülenin mukaan nimetyn Gülen-liikkeen jäseniä.

Listan henkilöistä 12 asuu Suomessa. Yksi heistä on Ilta-Sanomien tässä jutussa haastattelema henkilö. Hän sai tiedon listalle joutumisestaan Ruotsissa asuvalta tuttavaltaan. Henkilö esiintyy jutussa nimettömänä turvallisuussyistä.

– Turkin luovutuslistalle joutuminen herättää pelkoja ja turvattomuuden tunnetta. Lisäksi nämä heijastuvat sekä Suomessa että Turkissa oleville perheeni jäsenille, hän sanoo.

Hänen mukaansa Turkin autoritäärinen hallitus näkee kaikki oppositioryhmät terroristeina.

Ilta-Sanomien haastattelema henkilö kertoo, ettei hänen Turkissa asuvat siskonsa ja veljensä uskalla soittaa hänelle, eikä hän heille, ettei perhe joudu vaikeuksiin. Hänellä on Turkissa myös poika, jonka kanssa hän puhuu puhelimessa vain kerran viikossa.

Hän ei pelkää, että Suomi luovuttaisi hänet Turkille. Hän kuitenkin pelkää, että Turkin hallituksen kannattajat tai maan tiedustelupalvelu aiheuttaisivat ongelmia hänelle tai hänen perheenjäsenilleen.

– Turkki ja heidän kannattajansa pystyvät tekemään mitä tahansa.

Hän muistuttaa, että kolme kurdiaktivistia löydettiin Pariisista kuolleena 2013. Naisia oli ammuttu päähän ja heidät löydettiin kurdien tiedotuskeskuksen tiloista.

France 24 -uutissivuston mukaan oikeuslähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että teon taustalla oli mahdollisesti Turkin tiedustelupalvelu MIT.

Turkin listalle joutunut henkilö oli maassa HD-puolueen ja Mersinin kaupungin­valtuuston jäsen. HDP eli kansojen demokraattinen puolue on vasemmistopuolue, jota hän vertaa Suomessa vasemmistoliittoon.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa tutkijatohtorina toimivan Johanna Vuorelman mukaan HDP:tä on kuitenkin vaikeaa verrata suomalaisiin puolueisiin, sillä Turkin poliittinen kenttä eroaa suomalaisesta.

– Sehän on vasemmistopuolue ja puolueohjelmassa on sen tyyppisiä arvoja, joita monilla eurooppalaisilla vasemmistopuolueilla on. Tasa-arvo on siellä hyvin vahvana, sitten on tällaiset talouspoliittisesti vasemmistolaiset arvot.

Eurooppalaisesta vasemmistosta HDP:n kuitenkin erottaa Vuorelman mukaan erityisesti se, että kurdien oikeuksien ajaminen on puolueelle keskeistä.

HDP asettuu Vuorelman mukaan pidempään jatkumoon Turkin poliittisella kentällä. Maassa on ollut useita kurdien asiaa ajavia puolueita, jotka eivät kuitenkaan ole saaneet jatkaa toimintaansa pitkään.

– Puolue perustetaan, sitten parin vuoden päästä se lakkautetaan oikeuden päätöksellä, koska siihen on aina liittynyt syytökset, että niissä on terrorismin tukemista ja ollaan liian lähellä PKK:ta.

Ominaista tälle jatkumolle on, että uuden nimen ja organisaation takana vaikuttavat yleensä samat henkilöt. HDP on tällä hetkellä toiminnassa ja vahvin kurdien oikeuksia ajava puolue, mutta lakkautusuhan alla. Puolueen johtaja Selahattin Demirtas istuu vankilassa, kuten myös monet muut aktiivit.

– Puolueen toimintatila on tällä hetkellä aika rajattu. Siinä on koko ajan ei pelkästään poliittiset esteet, mutta myös oikeudelliset esteet, joiden kautta pyritään rajaamaan ja kaventamaan tätä HDP:n toimintamahdollisuutta.

HDP on Vuorelman mukaan kiinnostava puolue, sillä se ei ole onnistunut pelkästään nousemaan maan 10 prosentin äänikynnyksen yläpuolelle, vaan yhdistämään myös taakseen erilaisia äänestäjäryhmiä ja poliittisia vaatimuksia. Tästä voi kiittää vankilassa istuvaa Demirtasia, jota on kutsuttu ”kurdien Obamaksi”.

Nettisivujensa mukaan puolue ajaa esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa, ympäristönsuojelua ja rauhaa Turkkiin. Puolue on Turkin kolmanneksi suurin ja sillä on mies- ja naispuheenjohtaja.

HDP kannattaa myös läheisempiä yhteyksiä Euroopan unioniin.

– Kurdipuolueet ovat olleet hyvin vahvasti aina EU-integraation puolella, koska ne ovat nähneet, että EU:n kautta ne pystyvät vahvistamaan omia poliittisia vaatimuksiaan, Vuorelma sanoo.

Haastateltava sanoo, ettei HDP ole pelkästään kurdien puolue.

– HDP puolustaa kaikkia vähemmistöjä Turkissa, mutta tuhannet heidän jäsenensä, mukaan lukien vaaleilla valitut pormestarit, kansanedustajat ja puolueen aiemmat johtajat ovat vankilassa. [Turkin presidentin Recep Tayyip] Erdoganin ongelma ei ole PKK, hän vihaa kaikenlaista oppositiota.

Tutkija Johanna Vuorelma sanoo, ettei Erdoganin AK-puolue ole ainut, joka näkee kurdit turvallisuusuhkana. Myös tasavaltalainen kansanpuolue CHP toimii näin.

Tärkeä käänne Turkin poliittisessa ilmapiirissä oli Vuorelman mukaan Gezin puistosta 2013 lähtenyt protestiaalto. Silloin etnisten turkkilaisten ja kurdien välinen solidaarisuus vahvistui.

– HDP:ssä se oli yksi sellainen kehityskulku, joka toimi väylänä ajaa yhteisiä poliittisia kysymyksiä.

Turkin valtapuolue ja Erdoganin takana oleva AKP suhtautuu kielteisesti HDP:hen. Vihamielinen suhtautuminen kurdien vaatimuksiin vahvemmista oikeuksista ei kuitenkaan rajoitu vain AKP:hen, vaan myös tasavaltalaiseen kansanpuolueeseen CHP:hen.

Vuorelman mukaan juuri CHP on yhdistänyt kurdikysymykseen aina turvallisuusuhat.

– Ratkaisun esteet eivät löydy pelkästään AKP:n puolelta, vaan pidemmästä historiallisesta ajattelusta Turkissa, että kurdien vaatimukset oikeuksista ja jonkinlaisesta autonomiasta ovat merkittävä turvallisuusuhka Turkissa. Se on laajasti jaettu [ajatus] puoluekentällä.

Haastateltava ajattelee, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan käyttää PKK:ta syynä vastustaa kaikenlaista oppositiota Turkissa.

Haastateltava sanoo, ettei hän ole PKK:n jäsen. Hänen mukaansa kurdien parissa on kuitenkin kannatusta PKK:n johtajan Abdullah Öcalanin luomaa demokraattisen konfederalismin ajatusta.

– Jos julkisesti kertoo kannattavansa demokraattista konfederalismia, yhdistetään Turkissa automaattisesti PKK:hon.

Demokraattisessa konfederalismissa on Vuorelman mukaan kyse paikallisen itsehallinnon ja demokratian edellytyksien vahvistamisesta.

– Se liittyy paljon nimenomaan kurdienemmistöisten alueiden hallintoon. Jos katsotaan pidemmälle historiaan, kurdeilla on ollut vaatimuksia itsenäisyydestä, mikä on tietenkin poliittisesti täysin epärealistinen vaatimus tällä hetkellä. Turkin valtio ei ole valmis tekemään minkäänlaisia kompromisseja suvereniteettiin.

Sen sijaan, että kurdipolitiikassa ajettaisiin suoraa itsenäisyyttä, siinä haetaan erilaisia itsehallinnon asteita, Vuorelma selittää.

– On sellainen jana, jossa yhdessä päässä on itsenäisyys ja toisessa päässä toimiminen tämän nykyisen hallintorakenteen puitteissa.

– Erilaiset mallit asettuvat tällä janalla vähän eri kohtiin, ja aina mitä lähemmäksi mennään itsenäisyyden suuntaan, sitä epärealistisempi malli on poliittisesti.

Haastateltava kertoo jääneensä Turkissa silmätikuksi poliittisen aktiivisuutensa vuoksi. 2005 hän sai 1,5 vuoden tuomion, koska oli puhunut tilaisuudessa ”tuntematonta kieltä”, eli kurdia.

Turkki on pyytänyt hänen luovuttamistaan Suomelta 2015. Turkki syytti häntä PKK:n avustamisesta. Suomi ei suostunut luovuttamaan häntä, sillä hänen ei katsottu syyllistyneen rikokseen Suomen lain mukaan.

Ilta-Sanomat on nähnyt oikeusministeriön päätöstä koskevan dokumentin.

Haastateltava kertoo ymmärtävänsä Suomen turvallisuushuolia ja kunnioittavansa Suomen päätöstä hakea Naton jäseneksi.

Hän kyseenalaistaa kuitenkin sen, miksi Turkin ja Suomen yhteisymmärrysasiakirjassa ei ole mainittu esimerkiksi Isisin kaltaisia terroristiryhmiä.

– Haluaisin kysyä myös, mikä on [ulkoministeri Pekka] Haaviston mielestä terrorismin määritelmä.

Hän uskoo, että 33 nimen listassa on lopulta kyse Erdoganin propagandasta. Hän arvelee, että presidentti yrittää turvata jatkonsa Turkin johdossa.

Kurdien demokraattisen yhteisökeskuksen NCDK:n edustaja Kocer Xabur kertoo, että yksi listalla olevista, väitetysti Ruotsissa oleskelevista kurdeista on tosiasiassa kuollut ja haudattu Turkkiin.

Hänen mukaansa nimilista on herättänyt Suomessa asuvien kurdien keskuudessa keskustelua, mutta ei pelkoa. Suomen NCDK:n ruotsalainen sisarjärjestö on Xaburin mukaan saanut Ruotsissa asuvilta kurdeilta jonkin verran yhteydenottoja.

Ruotsissa kurdeja asuu huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Arvioiden mukaan heitä on Ruotsissa lähes 100 000. Suomessa kurdeja asuu yli 15 000.

Turkin presidentti Erdogan toisti vaatimuksensa Suomelle ja Ruotsille maanantaina 18. heinäkuuta. Hänen mukaansa Turkki jäädyttää maiden Nato-jäsenyydet, jos maat eivät pidä ”lupauksiaan” terrorismin torjuntaan liittyen.

Erdoganin mukaan erityisesti Ruotsi ”ei ole näyttänyt hyvää kuvaa” asian suhteen.

Ulkoministeri Haaviston ja Ruotsin ulkoministerin Ann Linden mukaan maiden allekirjoittamassa yhteisymmärrysasiakirjassa tai asiakirjan allekirjoittamista edeltävissä neuvotteluissa ei luvattu luovuttaa Turkille henkilöitä.

– Kaikki, mistä sovittiin Madridissa, se on asiakirjassa, Haavisto kommentoi heinäkuun alussa.

– Ei ole mitään muuta tämän dokumentin ulkopuolista sopimusta meidän osaltamme.

Asiakirjassa Suomi ja Ruotsi ovat lupautuneet torjua terrorismia yhteistyössä Turkin kanssa. Sen mukaan maat luokittelevat PKK:n terroristijärjestöksi. Asiakirjassa myös todetaan, että Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG:tä/PYD:tä eivätkä Gülen-liikettä, joka tunnetaan Turkissa nimellä FETÖ.