Boris Johnsonilla on vielä yksi valtti hihassaan – hallituskriisi voi nyt edetä kolmella tavalla

Tutkija Timo Miettisen mukaan Boris Johnsonilla on mahdollisuus järjestää maassa uudet vaalit, mutta tällaiseen tilanteeseen konservatiivipuolue ei halua joutua.

Britannian pääministeri ja maan konservatiivipuolueen johtaja Boris Johnson ilmoitti torstaina eroavansa pääministerin tehtävästä ja puolueen puheenjohtajuudesta. Johnson on ilmoittanut aikovansa toimia pääministerinä, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Virallisesti Johnsonin seuraaja valitaan lokakuussa konservatiivipuolueen puoluekokouksessa. Puolueen sisällä on kuitenkin painetta vaihtaa Johnson väliaikaiseen pääministeriin ennen virallista valintaa, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Miettisen mukaan puoluetta kuitenkin hillitsee se, että Johnsonin on mahdollista halutessaan julistaa uudet vaalit.

– Se on tilanne, jota monetkaan konservatiivipuolueen sisällä eivät halua nähdä.

Konservatiivipuolue on kannatusgallupeissa selvästi työväenpuoluetta jäljessä. Miettisen mukaan uusien vaalien lykkääminen mahdollisimman pitkälle loppuvuoteen tai ensi vuoden puolelle olisi puolueen kannalta suotuisampi vaihtoehto.

On mahdollista, että väliaikainen pääministeri valittaisiin nopeutetulla aikataululla. Miettisen arvion mukaan Johnson tuskin jää maan parlamenttiin rivikansanedustajaksi.

Väliaikaisen pääministerin ja uusien vaalien lisäksi kolmantena skenaariona on, että Johnson pysyy pääministerinä syyskuuhun asti.

Miettisen mukaan Britanniassa on spekuloitu, että mahdollinen väliaikaisesti pääministerin virkaa hoitamaan tuleva poliitikko voisi olla Dominic Raab.

– Hän on pitkän linjan konservatiivipoliitikko, joka voisi varapääministerin tehtäviä hoidettuaan tulla korvaamaan Johnsonia lyhyellä aikavälillä, kunnes uusi johtaja saadaan valittua.

Tutkija arvioi, että uusien vaalien järjestäminen tulee Britanniassa kysymykseen ennemmin tai myöhemmin, mutta todennäköisesti vasta, kun uusi pääministeri on valittu.

– Kyllä se aika vahvasti kuuluu Britannian poliittiseen kulttuuriin, että kun uusi ministeri astuu virkaansa, hän aika nopealla aikataululla mittauttaa kannatuksensa vaaleissa.

Jos konservatiivipuolue valitsee Johnsonin seuraajan lokakuussa, voidaan Miettisen mukaan puhua kuukausista siihen, että uudet vaalit järjestetään.

Uusiksi mahdollisiksi pääministeriehdokkaiksi on nostettu muun muassa nykyinen kauppapolitiikan alivaltiosihteeri Penny Mordaunt, entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak, puolustusministeri Ben Wallace ja ulkoministeri Liz Truss.

Miettisen mukaan konservatiivipuolue on jakautunut kahteen leiriin, eikä kukaan edellisistä puheenjohtajista ole onnistunut kunnolla yhdistämään eri puolien intressejä.

– Ensimmäinen leiri on kansalliskonservatiivien leiri, joka on myös perinteisesti ajanut kovaa brexitiä ja mahdollisimman suurta itsemääräämisoikeutta, kun taas toinen leiri on ehkä enemmän liike-elämämyönteinen, jonkin verran enemmän Eurooppa-myönteinen, sosiaaliliberaalimpi ja arvokysymyksissä maltillisempi.

Seuraavalta puheenjohtajalta toivotaan Miettisen mukaan kykyä ottaa huomioon molempien leirien näkemyksiä. Tämän takia keskusteluun nyt nousseet ehdokkaat ovat vahvoilla. Heitä Miettinen kuvaa keskitien kulkijoiksi, jotka hyväksyvät konservatiivipuolueen valitseman tien esimerkiksi suhteessa Britannian EU-eroon ja pystyvät välttämään poliittisia konflikteja, joihin sen sijaan Johnson on usein ajautunut.

Ulkoministeri Trussin ja puolustusministeri Wallacen vahvuudet olisivat siinä, että he ovat voineet asemansa kautta nousta päivänpolitiikan teemojen ulkopuolelle, Miettinen sanoo.

– Sen sijaan tästä johtajakamppailusta puuttuvat sellaiset nimet, jotka ovat selkeästi asettuneet kovan brexitin kannattajiksi, kuten Michael Gove, joka on veteraanipoliitikko ja ollut pitkään mukana Johnsonin hallituksessa.

Suomen Britannialta saatuihin turvatakuisiin ei tapahtumilla ole vaikutusta, Miettinen kertoi Ilta-Sanomille aiemmin. Britannian tilanne voi kuitenkin välillisesti vaikuttaa Euroopan ja sitä kautta Suomen talouteen.

– Jos Britannian talouskehitys sakkaa, voi se olla yksi tekijä, joka puskee koko Eurooppaa taas lähemmäs taantumaa.

Miettisen mukaan Britannian brexitiä koskevat ratkaisut liittyvät talouden kehittymiseen, ja osa maan sisäpoliittisista ongelmista liittyy olennaisesti ratkaisuihin, joita Johnsonin hallitus on tehnyt maan EU-eron suhteen.

Jos Johnsonin seuraaja olisi yksi hänen hallituksensa ministereistä – esimerkiksi Wallace tai Truss – ei maan linja Venäjän suhteen muuttuisi, Miettinen arvioi.

– Yleensäkin Johnsonin turvallisuuspoliittiselle linjalle on vain vähän haastajia.

Enemmän mielipide-eroja Britanniassa herättävät sisäpoliittiset kysymykset ja brexit. Miettinen sanoo, että Euroopan unionille uutta pääministeriäkin merkittävämpää ovat uudet vaalit ja niiden voittaja.