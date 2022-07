Entinen ulkoministeri pelkää Ukrainan kansainvälisen tuen voivan heiketä ilman Boris Johnsonin kiritystä.

Perussuomalaisten pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini toimi samaan aikaan Boris Johnsonin kanssa ulkoministerinä vuosina 2016– 2018. Noina vuosina kaksikko tapasi useaan otteeseen.

– Kyllä voin sanoa tuntevani hänet, IS:n ulkomailta puhelimitse tavoittama Soini kuvailee.

– Hän on hemmetin hauska ja joviaali ihminen. Mutta kun mennään politiikkaan, niin sitten tulee mielipidekysymyksiä. Mutta seuramiehenä hän on aivan vertaansa vailla.

Lue lisää: Boris Johnson eroaa – näin tapahtumarikas päivä Britanniassa eteni

Soinin mukaan Johnsonin ehdottomiin ansioihin kuuluu myös Ukrainan vahva tukeminen Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Kotimaassaan Johnsonin on syytetty pyrkivän ainoastaan kääntämään huomion pois kotimaan ongelmista Ukrainan avulla.

Kuitenkin ilman Johnsonin julkisia ja kannanottoja Euroopan valtioiden tuki Ukrainalle olisi nyt huomattavasti laimeampaa, Soini sanoo. Ukrainan sodan suunta ja lännen Ukrainalle osoittaman tuen jatko huolettavat entistä ulkoministeriä – joka omien sanojensa mukaan voi sanoa asiat nyt suoraan.

– Minä en luottaisi pätkääkään Saksaan enkä Ranskaan. Ukrainalle brittien ja jenkkien tuki on kaiken a ja o. Jos se jää tämän vanhan Euroopan varaan niin... jätänpä sanomatta.

Britanniaan lämmöllä suhtautuva ja muitakin brittipoliitikkoja hyvin tunteva Soini muistelee mielellään tapaamisiaan Johnsonin kanssa. Erityisesti konservatiivipuolueen puoluekokouksessa vieraillessa hänellä oli enemmän aikaa tehdä tuttavuutta Johnsonin kanssa.

– Virallisissa yhteyksissä on kaiken maailman kirjureita ja pölypilveä. Mutta puoluekokouksessa on aikaa jutella vapaasti.

Poliittisesti Soini näkee Johnsonin ristiriitaisena hahmona, jonka uraan mahtuu sekä oikeita että vääriä ratkaisuja. Johnsonin pääministerin ura päättyi nykyajalle hyvin tyypillisellä tavalla.

– Media aloittaa, sitten omilta pettävät hermot, ja siihen se sitten kaatuu. Eivät ihmiset enää vaaleissa vaihdu ja kaadu vaan poliitikkoja kaatuu erilaisiin ilmiantoihin ja harkintakyvyn puutteeseen.

Lue lisää: Kommentti: Boris Johnson on holtiton vedättäjä – mutta ei hän vain siihen kaatunut

Timo Soini lahjoitti Boris Johnsonille suomalaista suklaata tapaamisen yhteydessä.

Johnsonilta harkinta petti Soinin näkemyksen mukaan useampaankin otteeseen: sekä koronarajoitusten aikana järjestettyjen juhlien että ahdistelusta syytetyn Chris Pincherin nimityksen yhteydessä. Soinin mielestä isossa kuvassa Johnson hoiti kuitenkin tehtäväänsä hyvin, kunnes hänen itsensä tehtäviinsä nostamat ihmiset halusivat hänestä eroon.

– Sellainen on nykyään poliitikon palkka, ei sitä pidä ihmetellä. Mutta sitä pitää ihmetellä, että kuka hullu noihin hommiin enää pyrkii.

Soinin mukaan sosiaalinen media ja ”ilmiantokulttuuri” ovat muuttaneet politiikkaa merkittävästi. Nykyisin asiat vuodetaan medialle hyvin herkästi.

– Mitään huonoa käytöstä ei voi tietenkään puolustella tai tyhjäksi tehdä. Harkintakyky koskee sekä isoja että pieniä asioita.

Suitsutusta Johnson saa Soinilta erityisesti konservatiivipuolueelle hankkimastaan historiallisesta vaalivoitosta sekä Lontoon pormestarin paikan viemisestä työväenpuolueelta. Tällaiset uroteot eivät onnistu ilman poikkeuksellisia ja näkyviä persoonia – Britanniassa tai muualla.

Tässä kohtaa Soini ei malta olla nostamatta myös omaa häntäänsä.

– Sanonpa senkin, että ei jytkyjä ole minun jälkeeni tehty, ja saa nähdä tuleeko koskaan.

Johnson onnistui voittamaan konservatiivien puolelle paljon tavallisia työläisiä, joiden äänillä toteutuivat sekä suuri vaalivoitto että brexit. Soini ei usko puolueen kykenevän voittamaan enää näiden duunarien luottamusta ja toistamaan samaa Johnsonin jälkeen.

Pääministerin eron yhteydessä on pohdittu myös sen ulkopoliittisia vaikutuksia. Suomen Nato-prosessia Soini uskoo Britannian tukevan vahvasti myös Johnsonin jälkeen. Ukrainalle osoitettavan tuen vahvana jatkumisesta Soini kantaa enemmän huolta.

– Tapa, jolla Johnson tuki Ukrainaa – sillä on ollut maailmanlaajuinen merkitys, Soini sanoo.

Boris Johnson oli ensimmäisiä länsijohtajia, joka matkusti Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskyiä Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Johnson on ollut tärkeässä roolissa, kun Ukraina on hakenut propagandavoittoja ja maailman johtajien kannatusta kovalle Venäjä-linjalle. Johnsonin esittämä julkinen tuki on vaikuttanut esimerkiksi Ranskan ja Saksan johtajiin, joiden on Soinin mukaan ollut pakko koventaa omia puheitaan näyttääkseen ”vähemmän idiooteilta”.

– Johnson ollut Ukrainalle verraton asiamies. Veikkaan, että Kremlissä ollaan hyvin tyytyväisiä, kun hän lähtee.