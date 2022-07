Sdp:n eduskuntaryhmän johtaja Antti Lindtman kertoo pistäneensä tyytyväisenä merkille, että yhteistyö päähallituspuolue keskustan kanssa on toiminut hyvin: ”Analyysi näyttäisi olevan yhteinen ja hyvä niin”.

Sdp:n eduskuntaryhmän johtaja Antti Lindtman istahtaa Helsingin Musiikkitalon terassille kahvin ja voisilmäpullan kanssa. Päässä on aurinkolasit ja jalassa kirkkaan keltaiset shortsit. Ilmassa on selvästi lomatunnelmaa.

Eduskunnan kesätauko on juuri alkanut. Viimeisessä istunnossa kansanedustajat hyväksyivät kiistaa aiheuttaneet rajavartiolain muutokset. Laki on yksi lukuisista, joiden parissa kansanedustajat ovat pakertaneet kuluneen kevään aikana pitkää päivää.

– En peittele sitä, että varmasti on tarve huilata. Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen, Lindtman myöntää.

Eikä työmäärä tule loppuvuotta kohden vähenemään, päinvastoin. Venäjän hyökkäyssodasta johtuvaan hurjaan hintojen nousuun vastaaminen nousee yhdeksi tulevan syksyn budjettiriihen keskeisimmistä aiheita.

Lindtmanin mukaan kyse on vaikeasta tasapainottelusta. Toisaalta olisi autettava kansalaisia, erityisesti heitä, jotka kärsivät hintojen noususta eniten. Samalla olisi kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät samat keinot vain pahentaisi ongelmaa.

– Siksi tarvitaan täsmätoimia, jotka varmasti tuntuvat arjessa ja näkyvät kukkaroissa. Yleisten haulikolla ammuttujen veronalennusten ongelma on, että ne pahentaisivat inflaatiota ja hyödystä iso osa päätyisi kansalaisten kukkaron sijaan väliportaisiin.

Sdp julkaisee viimeistään elokuussa toimenpidepaketin, jossa listataan puolueen ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. Sdp esittää siinä Lindtmanin mukaan muun muassa tuntuvaa varhaiskasvatusmaksujen alentamista.

Puolueen laskujen mukaan 100–150 miljoonan satsauksella saataisiin korotettua varhaiskasvatusmaksujen tulorajoja noin 30–40 prosenttia.

– Tämä tarkoittaisi, että keskipalkkaisissa kahden vanhemman perheissä, joissa on kaksi tai kolme lasta päivähoidossa, saataisiin päivähoitomaksut vähintään puolitettua tai jopa painettua hyvin lähelle nollaa.

– Kustannukset julkiselle taloudelle olisivat kohtuulliset verrattuna yleisiin veronkevennyksiin. Lisäksi työllisyys kohenisi, kun kannustimet ottaa työtä vastaan paranisivat, Lindtman sanoo.

Sdp myös nostaisi kilometrikohtaista matkakuluvähennystä ja pitäisi korotukset voimassa vielä ensi vuoden ajan.

Hallitus päätti keväällä nostaa tälle vuodelle kilometrikohtaista matkakuluvähennystä 0,30 euroon per kilometri, kun se aiemmin oli 0,25 euroa per kilometri. Bensan hinta on kuitenkin keväästä noussut edelleen, vaikka jakeluvelvoitteen lasku on kehitystä jonkin verran hillinnyt.

– On aivan välttämätöntä, että sitä jatketaan vähintään ensi vuoden ajan, Lindtman linjaa. Jos me haluamme kannustimen ottaa työtä vastaan tai pitää edes samalla tasolla heille, jotka asuvat hieman pidemmällä.

– Toisekseen olisin valmis myös korottamaan ylärajaa edelleenkin esimerkiksi 35 senttiin. Tämä tarkoittaisi yhdessä aikaisemman päätöksen kanssa keskimääräiselle työmatkavähennyksen käyttäjälle vuodessa noin 500 euron helpotusta.

Korotuksen nostaminen ja ulottaminen myös ensi vuodelle maksaisi noin 140 miljoonaa euroa aiemmin tehdyn päätöksen lisäksi.

Lindtman uskoo Sdp:n kannatuksen piristymisen mielipidemittauksissa kertovan siitä, että kansa on tyytyväinen hallituksen toimiin. Kokoomuksella taas on hänen mukaansa ollut kevään kannatuksessa Nato-lisää. Syksyllä tullaan eduskuntavaalien lähestyessä hänen mukaansa näkemään vielä tiukka kamppailu ykköspuolueen asemasta.

Sdp on myös Lindtmanin mukaan valmis alentamaan pieni- ja keskituloisten ansiotuloveroa.

– Tässä puhutaan satojen miljoonien kokoisesta paketista. Etenkin, jos työmarkkinoilla löytyisi kykyä sovittaa yhteen tulevaa palkkakierrosta. Se turvaisi ostovoimaa ja kilpailukykyä.

Palkkaveroalen ehtona on Lindtmanin mukaan kuitenkin se, että budjettiriihessä korotetaan myös eläketulovähennystä ja kunnallisveron perusvähennystä.

Hallitus päätti keväällä toteuttaa elinkustannusten nousua vastaavan korotuksen sosiaalietuuksiin. Indeksikorotus koskee muun muassa kansaneläkeindeksiin sidottuja sosiaaliturvaetuuksia, kuten takuu- ja kansaneläkettä.

– Mutta meillä on paljon pieni- ja keskituloisia työeläkkeensaajia, jotka eivät ole sosiaalietuuksien kuten kansaneläkkeen piirissä. Eläkeläisetkin kärvistelevät hintojennousun kanssa.

Vaikka keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ja vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson tuntuvat olevan vielä täysin eri sivulla budjettiriihen tulevien päätösten suhteen, on keskustan ja Sdp:n ulostuloissa löydettävissä paljon samaa.

Myös Saarikko on liputtanut alkukesästä ansiotulojen verojen kevennyksen ja eläketulojen verotuksen keventämisen puolesta.

– Olen huomannut ja pistänyt tyytyväisyydellä merkille, että viime aikoina yhteistyö päähallituspuolueiden välillä on toiminut erittäin hyvin. Ja uskon, että se koituu myös koko hallituksen hyödyksi. Jos se akseli ei toimi, niin on vaikea nähdä, että koko hallitus toimisi. Analyysi näyttäisi olevan tässä yhteinen ja hyvä niin, Lindtman sanoo.

Mutta nyt ajatukset karkaavat jo tulevaan kesään ja eduskunnan kesätaukoon. Lindtmanin mukaan suunnitelmissa olisi pyrkiä rentoutumaan puolison Kaija Stormbomin ja pariskunnan neljävuotiaan tyttären Sofien kanssa.

– Tarkoitus on ottaa tauko ihan kunnon kesäloman kannalta. Vähän enemmän huilausta sinne elokuun alkuun asti.

Tänä kesänä perheellä on suunnitelmissa viettää tavallistakin enemmän mökkielämää, sillä Lindtman ja Stormbom toteuttivat viime keväänä pitkäaikaisen haaveensa ja ostivat oman merenrantamökin Itä-Uudeltamaalta.

– Mökki on ihan tavallinen suomalainen kesämökki. Sellainen, että mahdutaan perheen kanssa siinä olemaan ja kesäpäivää viettämään ja rannassa uiskentelemaan. Sofiekin on joka kerta kovasti innoissaan lähdössä.

Mitään valmista pakettimökkiä pariskunta ei kuitenkaan päätynyt hankkimaan. Edessä on työmaa.

Elokuussa 40 vuotta täyttävä Antti Lindtman juhlistaa merkkipäiväänsä järjestämällä Vantaan Tikkurilassa hyväntekeväisyysjuoksun, jonka varat lahjoitetaan SPR:n nuorten Rekolan turvatalolle.

– Tämä on tällainen useamman vuoden projekti. Siellä tulee olemaan paljon remontti- ja pihahommaa. Ennen pitkää täytyy rantasaunakin rakentaa.Mutta tontti on upea, joten tämä kesä yritetään vielä vaan nauttia.