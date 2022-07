Kommentti: Iiris Suomela iski kokoomusta vyön alle Ylen suorassa lähetyksessä

Rydman-kohun painaman kokoomuksen ongelmat eivät ole poistumassa, kirjoittaa politiikan toimittaja Johannes Kotkavirta.

Kokoomuksella menee lujaa, mutta kesänviettoon puolueessa lähdetään silti kriisitunnelmissa. Tänään julkistetussa Ylen gallupissa kokoomus oli edelleen selvästi suosituin puolue 23,7 prosentin kannatuksella, vaikka sen kannatus vajosi 2,2 prosenttiyksiköllä.

Ylen huhtikuussa tekemässä kyselyssä kokoomuksen suosio kohosi Nato-jäsenyyden kannatuksen nousun myötä kaikkien aikojen ennätyslukemiin, 26,1 prosenttiin. Ero pääministeripuolue Sdp:hen venähti tuolloin yli 7 prosenttiyksikköön.

Nyt ero kannatustaan nostaneeseen demareihin lähes puolittui. Samaan aikaan Sdp on nostanut kannatuksensa takaisin lähelle 20 prosentin haamurajaa lähes parin vuoden tauon jälkeen.

Osa äänestäjistä on ehkä huomannut, että Suomen veivät Natoon lopulta muut puolueet kuin kokoomus. Tätä tukee myös samana päivänä julkaistu Helsingin Sanomien kysely, jossa arvio hallituksen onnistumisesta on kasvanut selvästi Nato-päätöksen jälkeen.

Kokoomuksen ja puheenjohtaja Petteri Orpon viimeisin murheenkryyni on Helsingin Sanomien paljastusjuttu kansanedustaja Wille Rydmanin epäasiallisesta käytöksestä puolueessa toimineita naisia kohtaan. Epäselvää on, kuinka paljon Rydman-kohu on vaikuttanut kokoomuksen kannatuksen putoamiseen tuoreessa kyselyssä. Ylen mittauksesta vastaajilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, mutta ei perusteluja vastaukselleen.

Asioiden välille yhtäläisyysmerkit veti silti tuoreeltaan ainakin vihreiden puheenjohtajan sijaisena toiminut Iiris Suomela, joka kommentoi asiaa Ylen Aamun keskustelussa torstaina. Itsekin hiljattain epäasiallisen käytöksen kohteeksi eduskunnassa joutunut Suomela pääsi iskemään kunnolla vyön alle yhdistämällä toisiinsa häirinnän ja kokoomuksen miesvaltaisuuden.

– Kokoomuksella ei ole ikinä ollut naispuheenjohtajaa. Kyllä se kertoo jostain puolueen sisällä, kun kuitenkin tiedetään että puolueessa on varsin kyvykkäitä naisia, että minkä takia ikinä kukaan heistä ei ole noussut puolueen johtoon, Suomela kuittaili.

Kuvaavaa on, että keskusteluun osallistunut kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ei väittänyt Suomelalle vastaan sanallakaan. Ilmeistä saattoi jopa tulkita hänen olevan samaa mieltä Suomelan kanssa.

Vihreiden oma kannatus on jämähtänyt kymmenen prosentin tuntumaan, ja jotain pitäisi keksiä. Puolueessa nähdään nyt mahdollisuus houkutella erityisesti kokoomuksen liberaaleja naisäänestäjiä, joita kokoomuksen häirintätapaukset inhottavat, ja jotka eivät ole tyytyväisiä puolueen johdon tapaan hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä. Kokoomuksessa Rydmaniin liittyvistä väitteistä tiedettiin, mutta johto toimi kunnolla vasta asian noustua julkisuuteen.

Pinnan alla kuohuu laajemminkin. Viime vuonna Kirsi Piha vetäytyi suuren kohun saattelemana Helsingin pormestarikilpailusta syyttäen kokoomuksessa tällä hetkellä olevaa ”arvojen kirjoa”, jota hän ei omien sanojensa mukaan voinut edustaa. Tämäkin episodi oli myrkkyä kokoomuksen liberaaleille kaupunkilaisäänestäjille.

Kokoomuksessa erimielisyydet pyritään pitämään mahdollisimman hyvin piilossa kevään vaaleihin saakka. Rydman on kuitenkin kertonut tekevänsä tutkintapyynnön HS:n paljastusjutusta, ja asiaa tullaan varmasti puimaan vielä julkisuudessa. Pahimmassa tapauksessa Rydman-kohu ryöpsähtää uudelleen juuri vaalien alla, vieden tilan kokoomuksen toivomalta keskustelulta esimerkiksi taloudesta.

Naisten asema kokoomuksessa tulee jatkossakin olemaan puolueen vastustajien helppo lyömäase. Jos kokoomus yltää vaalivoittoon ja pääministeripuolueeksi, tulee Orpon haastaminen olemaan pitkään vaikeaa. Esimerkiksi kansanedustaja Timo Heinonen katsoi IS:n haastattelussa kesäkuussa, että tässä tilanteessa Orpon tulisi hakea jatkokautta kokoomuksen puheenjohtajana myös vuosina 2024 ja 2026 ja johtaa puolue seuraaviin vaaleihin.

Saattaa olla että Elina Valtonen, Sanni Grahn-Laasonen, Anna-Kaisa Ikonen ja muut kyvykkäät kokoomusnaiset saavat odottaa hetkeään vuosikymmenen loppupuolelle saakka. Siihen saakka kokoomukselle on helppo irvailla naisten asemasta puolueessa.