Kommentti: Suomi sanoi Natolle ”tahdon”, mutta siunaustaan panttaavalle Turkille eivät riitä myötäjäisiksi edes hävittäjät

Nato-jäsenyys alkaa olla jo lähempänä, mutta ulkoministerit saanevat vielä silitellä Turkkia myötäkarvaan kesän yli.

Suomi sanoi yhdessä Ruotsin kanssa tänään Natolle "tahdon". Eilen maanantaina Brysselissä käytyjä liittymiskeskusteluja ja tämänpäiväistä liittymispöytäkirjan allekirjoitusta on myös nimitetty tuttavallisemmin Naton ”vihkivalojen vannomiseksi”.

Puheita pidettiin ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg toisti monetta kertaa, että Naton ovet pysyvät avoinna. Suomi ja Ruotsi vakuuttelivat toisilleen, ettei toista jätettäisi jälkeen, vaan Natoon mentäisiin yhdessä.

Juhlatunnelmaa latisti kuitenkin takarivissä mutiseva Turkki, joka panttaa omaa siunaustaan jäsenyyksille. Edes Yhdysvaltain hävittäjien muodossa lupaamat myötäjäiset eivät auttaneet, vaan presidentti Recep Tayyip Erdogan on jatkanut uhkailuaan.

Madridin Naton viime viikolla järjestetyssä huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi päivä Turkin, Suomen ja Ruotsin sovun jälkeen hallintonsa halusta edistää F-16 koneiden myymistä Turkkiin. Turkki on aiemmin suljettu pois modernimman hävittäjän F-35:n kehittämisohjelmasta, koska se osti ilmatorjuntajärjestelmän Venäjältä.

Kun Naton jäsenmaiden edustajat tänään kokoontuivat allekirjoittamaan liittymispöytäkirjan, Natoa jännitti yhtä paljon kuin Suomea ja Ruotsia. Se, että kaikkien suurlähettiläiden nimet löytyvät nyt liittymispöytäkirjasta, vie Suomea ja Ruotsia taas askeleen lähemmäs Nato-jäsenyyttä. Vielä ei kuitenkaan ole aika kilistellä.

Seuraavaksi luvassa on Suomen ja Ruotsin jäsenyyden ratifioiminen kaikissa Naton jäsenvaltiossa. Tanska, Norja ja Kanada kiirehtivät ensimmäisenä, Viro on kertonut seuraavansa perässä huomenna keskiviikkona. Parhaimmillaan ratifiointiprosessi voisi olla valmis vuoden lopulla.

Kunhan Turkki ei taas astu tielle. Erdogan on uhannut, ettei maa ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä parlamentissaan, elleivät ne toteuta Turkin vaatimuksia sen terroristeiksi luokittelemien ihmisten palauttamisesta Turkkiin. Erdogan on myös puhunut tarpeesta muuttaa Suomen ja Ruotsin terroristilainsäädäntöä.

Suomella ja Ruotsilla on Turkin kanssa täysin erilainen käsitys siitä, mitä maiden kesken on aiemmin sovittu. Tilanne on harvinaisen kinkkinen. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Turkin kanssa on sovittu vain siitä, mitä on kirjattu yhdessä allekirjoitettuun asiakirjaan. Listauksia Turkkiin palautettavista henkilöistä ei asiakirjasta löydy.

Ulkoministeri Haavisto ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde kehuivat tänään kilvan Naton päämajassa Brysselissä maidensa suhteitaan Turkkiin ja toistelivat, kuinka heillä on luottoa siihen, että kaikki menee hyvin ja ratifiointi hoituu sujuvasti kaikissa jäsenmaissa.

Ja rikkoivat ennätyksiä siinä, kuinka monta kertaa sana Türkiye mahtuu luontevasti yhteen lauseeseen. Turkki ilmoitti kesäkuun alussa halustaan tulla vastaisuudessa kutsutuksi maailmalla nimellä "Türkiye", ei "Turkey". Haavisto ja Linde lähtivätkin tänään täysin rinnoin Erdoganin brändikampanjaan mukaan.

Nato-jäsenyys alkaa olla jo lähempänä, mutta Haavisto ja Linde saanevat vielä jatkaa Turkin silittelyä myötäkarvaan kesän yli.