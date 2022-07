Ministeri Aki Lindén on vaatinut jo kolme kuukautta, että neljänsiä koronarokotteita annettaisiin nykyistä enemmän. Koronatartuntojen ja sairaalassa olevien määrä on Suomessa jälleen nousussa.

Suomi on tänä kesänä herännyt kahden vuoden koronaunesta ja suomalaiset ottavat siitä nyt kaiken irti.

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén on pannut tämän merkille, ja myöntää seuraavansa kansan juhlintaa hieman huolestuneena.

– Tässä oli radio päällä ja kuuntelin, mitä kaikkea Suomessa tällä hetkellä tapahtuu. Suomi bilettää ja on valtavasti tapahtumia eri puolilla maata. Onhan tätä kaivattu. Ja nyt on sovittu, että tänä kesänä voi tapahtumia järjestää.

– Tämä ilmentää sitä, että ihmisten mielissä on tasapainotettu uudella tavalla koronan aiheuttama riski ja se, että ihmisillä on tarvetta nähdä muita ja olla niin kuin ennenkin, Lindén sanoo.

Lindenin epäkiitollinen tehtävä ministerinä on kuitenkin muistuttaa, että epidemia ei vielä ole ohi. Vastaava viesti ei toki helposti uppoa lomakansaan.

– Tämän kertominen tuntuu samalta kuin ”älä tuu droppaa mun tunnelmaa”, mutta onhan järkevämpää nähdä faktat kuin sulkea niiltä silmät, Linden avautui eilen perjantaina Twitterissä.

– Asian toinen puoli vain on kylmäverisesti numeroiden valossa se, että meillä on sellainen tilanne, että tartuntojen ja sairaalassa olevien määrä on nousussa.

Erityisesti ministeriä huolestuttaa sairaalapotilaiden määrä. Sairaalahoidossa oli kaksi viikkoa sitten 351 koronapotilasta, eilen perjantaina 464.

– Siinäkin tultiin alas pitkin kevättä, mutta nyt on ollut vähän nousua.

Lindén kehottaakin erityisesti riskiryhmiin kuuluvia sekä ikäihmisiä varovaisuuteen.

– Yleinen varovaisuus olisi tarpeen. Heidän kannattaa miettiä pariin kertaan, että minkälaisiin ihmismassoihin menevät. Maskit päällä ostoskeskuksissa ei ole huono idea.

Lindénin mukaan suomalaisten rokotussuoja voisi olla korkeampikin. Vain kymmenen prosenttia suomalaisista on tähän mennessä saanut neljännen koronarokotteen.

THL suosittaa tällä hetkellä neljännen koronarokotusannoksen eli toisen tehosteannoksen antamista 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäille hoivakodeissa asuville.

Kesäkuun alussa THL lisäsi neljännen rokotteen piiriin vielä 70- 79-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat. Lindénin mielestä linjauksen olisi tullut koskea kaikkia yli 70 vuotta täyttäneitä.

– Olisi ollut helpompaa, jos olisi todettu, että rokotteen saavat kaikki 70-vuotiaat. Ja kunnissa rokotustalkoot pystyyn.

– Tässä täytyy kysyä asiantuntijoilta, että mitä erityisperusteita Suomessa on pitää ikärajaa korkeammalla kuin muutamassa muussa maassa aika lähelläkin.

PRESIDENTTI Sauli Niinistö peräsi kesäkuussa IS:n haastattelussa neljännen rokotteen saajien laajentamista. Hän kertoi olevansa äärimmäisen huolissaan koronakuolemista.

Lue lisää: Presidentti Niinistö pyysi, mutta ei saanut neljättä korona­rokotusta ennen sairastumistaan: ”Minun on vaikea ymmärtää, miksi niitä pantataan”

Niinistö ei 73-vuotiaana saanut neljättä rokotusta ennen kuin sairastui koronaan huhtikuun loppupuolella. Hän joutui sairaalaan kahdeksi yöksi koronaa seuranneen keuhkokuumeen vuoksi.

Lindén lähti nopeasti tukemaan presidenttiä asiassa.

– Minulle ei ole mennyt ihan perille se, että (THL:n ylilääkäri) Hanna Nohynek vastasi meille, että herrat ei nyt ihan taida ymmärtää, mihin rokotuksilla tähdätään. Ei niillä pystytä estämään taudin tarttumista vaan vaikeinta tautimuotoa. Mutta juuri siitähän on kysymys, Lindén sanoo.

Lindén ei usko, että ensi syksynä tullaan näkemään aikaisemman kaltaista yhteiskunnan sulkemista, vaikka tänä keväänä onkin ollut virusta liikkeellä kymmenen kertaa enemmän kuin aikaisemmin.

Ministerin mukaan myös koronapassin aika viime talven muodossaan oli ja meni.

– Luulen, että syksyllä ollaan tilanteessa, jossa tartunnat lähtevät nousuun. Mutta sitten rokotetaan, eikä pistetä yhteiskuntaa kiinni.

Syksyllä Suomeenkin odotetaan saapuvan uudentyyppisiä rokotteita, jotka annettaisiin tulevaisuudessa halukkaille kerran vuodessa syksyisin.

– Jos onnistuisimme sinnittelemään sinne asti niin, että saamme silloin näitä uudentyyppisiä rokotteita.