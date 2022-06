Kommentti: Neuvottelut Turkin kanssa olivat veitsenterällä – Erdoganin uhkailu pitää nyt jännitysnäytelmän käynnissä loppuun asti

Presidentti Sauli Niinistö halusi keskiviikon neuvotteluissa katsoa Turkin kortit loppuun asti. Turkin presidentti jyrinä Madridin huippukokouksen päätteeksi ennustaa, että kortteja katsotaan vielä tiukasti uudestaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien yhteiskunta­toimituksen esimies Hanna Vesala.

Madrid

Suomen ja Ruotsin Nato-jännitysnäytelmä jatkuu ratifiointiprosessin loppumetreille asti. Siitä pitää huolen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin Madridin huippukokouksen päätteeksi antama ukaasi.

Erdogan jyrisi tiedotustilaisuudessaan, ettei hän vie jäsenyyksiä ratifioitavaksi Turkin parlamenttiin, elleivät Suomi ja Ruotsi toteuta tiistaina allekirjoitetun yhteisymmärrys­asiakirjan lupauksia.

Erdogan puhuu tietenkin omilleen ja tulkitsee yhteisymmärrys­asiakirjaa itselleen sopivalla tavalla. Se ei poista sitä, että ilmassa roikkuu nyt jälleen mahdollisuus, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet jumituvat uudelleen Turkkiin.

Asialistalla on neuvotteluissakin vaikeana kangertaneet vaatimukset. Turkin itsevaltias vaatii Suomea ja Ruotsia muuttamaan terrorismia koskevaa lainsäädäntöään mahdollisimman pian. Erdoganin mukaan Ruotsi olisi luvannut luovuttaa 73 terroristia Turkkiin.

Presidentti Sauli Niinistö painotti Madridissa, että mitään lainsäädäntöä ei muuteta yhteisymmärrys­asiakirjan seurauksena. Suomi on uusinut terrorismirikoksia koskevaa lainsäädäntöään vuodenvaihteessa. Ruotsissa uusi ja tiukempi terrorismirikoksia säätelevä laki astuu voimaan heinäkuussa.

Oikeusvaltiossa Turkin sanelemien henkilöiden luovuttaminen on mahdotonta. Niinistö alleviivasi Madridissa lukuisia kertoja, ettei yhteisymmärrys­asiakirjassa määritellä, keitä pitäisi luovuttaa. Siinä todetaan, että on tärkeää noudattaa periaatteita, joista luovuttamisesta on sovittu Euroopan konventiossa.

Suomen, Ruotsin, Turkin ja Naton tiistaisissa neljän tunnin maraton­neuvotteluissa liikuttiin veitsenterällä. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi IS:lle Naton halunneen, että läpimurron synnyttyä Suomi, Ruotsi ja Turkki allekirjoittavat yhteisymmärrys­asiakirjan välittömästi, jotta kukaan ei tule katumapäälle.

Se kertoo todella paljon tilanteesta ja osapuolten välisestä luottamuksesta.

Kannattaa myös muistaa, ettei yhteisymmärrys­asiakirja ole oikeudellisesti sitova valtiosopimus. Sen tehtävä on sitouttaa osapuolet poliittisesti yhteistyöhön voimassa olevan lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden puitteissa. Se ei luo uusia oikeudellisia velvoitteita.

Tähän Suomi ja Ruotsi voinevat vedota Turkin esittäessä erilaisia vaatimuksia lainsäädäntö­muutoksista.

Turkkia lukuun ottamatta Nato-maiden tuki ja hehkutus oli kokouksessa sellaista, että Suomi ja Ruotsi kyllä jäseniksi vielä päättyvät, mutta Turkin kanssa on taiteiltava vielä uudelleen.

Nato-maiden päämiesten päätettyä Suomen ja Ruotsin kutsumisesta sotilasliiton jäseniksi kokoussalissa vallitsi silmin nähden iloinen ja huojentunut tunnelma. Päämiesten omatunto oli tainnut kolkutella Turkki-lukon aukaisun venyessä siitä mankelista, johon Suomi ja Ruotsi ovat joutuneet jäsenyysprosessissa Turkin kanssa.

Natolla oli kova tarve saada Turkki-lukko ratkaistua kokouksessa. Muuten sen arvovalta ja avoimien ovien politiikka olisi kokenut kovan kolauksen.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden antoi torstaina Madridin kokouksessa vahvan signaalin siitä, että Yhdysvallat haluaa myydä Turkille sen havittelemat F-16-hävittäjät. Biden sanoi saavansa asian läpi kongressissa, mutta kiisti asian olevan vastalahja Suomen ja Ruotsin Nato-tien etenemisestä.

Siinä missä Erdogan voi vitkutella Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin kanssa Biden voi myös hidastella F-16-hävittäjäkaupoissa yhtä loputtomasti.

Mutta kuten sanottua: Naton arvovallalle, yhtenäisyydelle ja avoimien ovien politiikalle on nyt äärimmäisen tärkeää, että Suomen ja Ruotsin Nato-juna etenee ripeästi maaliin.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Kultaranta-keskusteluissa, että Suomi ei mene Natoon ilman Ruotsia. Toivottavasti eteen ei tule tilannetta, jossa eritahtisuuteen avautuisi mahdollisuus. Turkin vaatimukset ovat tunnetusti suurelta osin Ruotsiin kohdistuvia.

Suomi ja Ruotsi olivat suunnitelleet Nato-polkunsa huolellisesti. Ne jättivät Nato-hakemuksensa yhdessä Niinistön näyttävän Tukholman valtiovierailun jälkeen 18.5. Brysselissä. Samana päivänä Turkki esti niiden etenemisen Naton neuvostossa.

Viisi viikkoa kestänyt Turkki-lukko aukesi Madridissa. Maanantaina maat käyvät Brysselissä lyhyet liittymisneuvottelut. Tiistaina Brysselissä allekirjoitetaan maiden liittymispöytäkirjat. Niistä tulee tarkkailijajäseniä kunnes kaikki Nato-maat ovat ratifioineet jäsenyydet.

”Katsotaan kortit loppuun asti.”

Näin presidentti Niinistö sanoi Madridiin Naton huippukokoukseen laskeuduttuaan. Nyt näyttää siltä, että korttien katsomisessa on edessä vielä ainakin toinen ellei useampi erä ratifiointikierroksen aikana.