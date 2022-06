Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) paljasti Ylellä keskiviikkona vastoin yleisiä eduskuntatapoja, että kiistelty Suomen, Ruotsin ja Turkin yhteistyöasiakirja oli eduskunnan ulkoasianvaliokunnan tiedossa jo viime viikonloppuna, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Suomen ja Ruotsin Nato-lukko laukesi tiistai-iltana Madridissa Turkin kanssa tehtyyn yhteistyöasiakirjaan.

Asiakirjan sisällöstä – varsinkin sen terrorismia koskevista maininnoista – syntyi tulkintariitoja saman tien.

Turkki tulkitsee kirjaukset omalla tavallaan, Suomi ja Ruotsi omallaan.

Kiistely voi haitata vielä myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointia Turkin parlamentissa.

Asia oli eilen myös Ylen illan A-Studion puntaroitavana. Kyse oli siitä, mitä Turkille on luvattu.

Paikalla asiaa pohtivat Turkki-asiantuntija Anu Leinonen, Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ja eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk).

Varsinkin Vanhasen esiintyminen herätti ihmetystä, sillä hän paljasti lähetyksessä, että kiistelty paperi on ollut eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsenten luettavissa jo ainakin viime viikonlopusta saakka.

Yleensä tällaisia ei sanota julkisuuteen – ei varsinkaan eduskunnan puhemiehen suulla. Vanhanen johti myös eduskunnan Nato-koordinaatioryhmää kevään aikana.

– Ymmärtääkseni tämä pöytäkirjaluonnos tuli jo viikonvaihteessa ulkoasiainvaliokunnan jäsenille. Että tätä on valmisteltu. Teksti on olemassa. En tiedä kuinka paljon se muuttui tuolla, tässä alkuviikon päivinä Madridissa, mutta kyllä tätä on katsottu tietysti vähän laajemmilla silmillä.

– Eli tämä on ollut teillä jo pitempään tiedossa, että itse asiassa tällainen sopimus on? jatkoi toimittaja Annika Damström.

– Että tällainen ainakin yritys ratkaista tämä vaihe tästä prosessista tällaisella pöytäkirjalla on olemassa, Vanhanen vahvisti.

Ulkosianvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho vaikutti yllättyneeltä Vanhasen ulostulosta.

– Ehkä yleisellä tasolla voin todeta, että ulkoministeriö on pitänyt ulkosianvaliokuntaa hyvin kartalla siitä missä mennään, mutta on kai selvää, että eduskunta ei voi saamiaan luottamuksellisia tietoja kertoa eteenpäin ennen kuin ne ovat julkisia, Halla-aho linjasi.

Vanhasen paljastus – olkoonkin vaikka itsestään selvä muuten – asettuu outoon valoon parissakin suhteessa.

Eduskunnan johtoa ja ulkoministeriötä myöten on pelätty, että ulkoasianvaliokunta voi vuotaa saamiaan luottamuksellisia papereita. Ylipäätään valiokunnan luotettavuutta pidettiin jossain määrin kyseenalaisena Halla-ahon edeltäjän Mika Niikon (ps) aikana.

Toisaalta Turkin kanssa solmittu asiakirja on kuumaa tavaraa politiikassa.

Nyt tiedetään, että ainakin eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsenet tiesivät etukäteen, mitä Turkille oltiin lupaamassa.

Sitä ei ole mukavaa selitellä vaalikentillä.

Ja tämän kertoo julkisuuteen siis eduskunnan korkein taho: puhemies.

Vanhanen oli A-Studiossa muutenkin rehvakkaalla päällä, sillä hän puuttui myös Ruotsin tilanteeseen ja varoitti Ruotsin oikeisto-oppositiota vaarantamasta Nato-prosessia hallituksen kaatamisella.

– Yleensä ei pidä naapurimaata neuvoa, mutta jos sen neuvon antaisin lähinnä Ruotsin oikeisto-oppositiolle, että kun teillä on vaalit syyskuussa, niin käykää ne vaalit, älkää nyt ruvetko kaatamaan hallitusta.

– Tämä Nato-asia on vähän isompi asia kuin yksittäiset vaalit ja niissä menestyminen.

Tosin Ruotsissa meteliä on kuulunut enemmän vasemmalta laidalta.

Samalla Vanhanen opasti ruotsalaisia, että Nato-prosessi on hoidettava loppuun ”eikä antaa yhdellekään yksittäiselle edustajalle kiristämisen mahdollisuutta”.

Ruotsissa keskustelu yhteistyöasiakirjaan kirjatuista terrorismimaininnoista ja kurdien asemasta käy vielä kuumempana kuin Suomessa.

Mutta ehkä helteet näkyvät puhemiehenkin ulostuloissa.