Niinistö sai kysymyksen Bidenin väliintulosta Turkki-diilin viime hetkillä – näin hän vastasi

Uutistoimisto Reuters kertoi eilen yhdysvaltalais­lähteeseen vedoten, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui Turkin Erdoganille Suomen ja Ruotsin puolesta diilin hyväksymiseksi.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyystien aukeaminen on ollut kaikkien EU-johtajien huulilla koko keskiviikkona Madridissa. Iltapäivällä Niinistön mediatapaamisen jälkeen Nato-johtajat kutsuivat Suomen ja Ruotsin liittokunnan jäseniksi.

Niinistö ja eilen Suomen, Ruotsin ja Turkin kesken syntynyt diili kiinnostivat yhdysvaltalaismediaa. Ne halusivat Niinistöltä tietoja eilen uutisoidusta Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin väliintulosta Turkki-solmun aukaisemisessa.

Yhdysvaltalaismedia kysyi, voiko presidentti selventää millainen rooli Bidenilla oli neuvottelujen aivan lopussa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin taivuttelussa.

– Se on kysymys, johon en tiedä vastausta. Teidän, että he keskustelivat. Olen kuullut, että heillä on lisäkeskusteluja täällä, Niinistö sanoi.

Erdoganin ja Bidenin on määrä tavata Nato-kokouksessa tänään kahdenvälisesti.

Reuters on kertoi tiistaina Bidenin pelanneen syntyneen Turkki-sopimuksen kulisseissa. Uutistoimiston lähteen mukaan Biden puhui Erdoganin kanssa aiemmin tiistaina Suomen ja Ruotsin pyynnöstä. Niinistö ei selkeästi ollut halukas avaamaan asiaa yhdysvaltalaisille yhtään.

– En tiedä, mitä he keskustelivat keskenään. Koko ajan on ollut hyvin selvää, että Yhdysvallat tukee Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä. Siitä olemme hyvin kiitollisia, hän sanoi ja suuntasi kohti kokousta.

Reutersin lähteen mukaan Turkki ei vaatinut, että sen vaatimukset edistyneimmistä yhdysvaltalais­hävittäjistä täytyy olla mukana neuvotteluissa. Biden luonnollisestikin tukee syntynyttä sopimusta.