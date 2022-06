Presidentti Niinistö Nato-oven aukeamisesta Madridissa: ”Jonkin verran paremmalta vaikuttaa kuin viikko sitten”

Uudelleen alkaneet neuvottelut Turkin, Suomen ja Ruotsin kesken sekä maiden päämiesten huominen tapaaminen ovat presidentin mielestä merkkejä tilanteen parantumisesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on toiveikkaampi Nato-oven aukeamisesta Suomelle kuin viikko sitten.

Niinistö ei halunnut ennakoida, voisiko Turkki laukaista pattitilanteen Naton huippukokouksessa Madridissa, ja Suomi ja Ruotsi pääsivät aloittamaan vihdoin jäsenneuvottelut Naton kanssa.

– Tässä on juhannuksen aikana käyty kiivasta viestien ja puhelujen rumbaa. Suomalainen virkakunta – oma kabinettini ja ulkoministeriön väki – on kyllä kiitettävästi unohtanut juhannuksen ja tehnyt paljon töitä. Tiiviiseen tahtiin on keskusteluja käyty, Niinistö sanoi toimittajille Mäntyniemessä.

– Ehkä se kertoo ehkä siitä, että jonkin verran paremmalta tilanne vaikuttaa kuin viikko sitten. Mutta en lähde ennustamaan vielä minkäänlaisia sopimuksia, Niinistö jatkoi.

Presidentti Niinistö, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenberg keskustelevat huomenna Madridissa ennen huippukokouksen alkua

Presidenttien kabinetit neuvottelevat vielä tänään illansuussa Naton sihteeristön johdattelemana ennen päämiesten huomista tapaamista.

Madridin Nato-huippukokous on nyt tiistaista torstaihin.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa kuutisen viikkoa sitten toukokuun 18. päivä, mutta Nato-ovi on pysynyt kiinni ja jäsenyysneuvotteluja ei ole aloitettu Turkin vastustuksen vuoksi.

Mikä saa uskomaan, että tilanne on parantunut?

– Ensimmäinen tapaaminen oli toukokuun loppupuolella. Sen jälkeen on ollut 2–3 viikon tauko, jolloin tapaamiset ovat tulleet perutuiksi. Lähinnä Turkki on ollut haluton tulemaan.

– Sitten viime viikolla oli neuvottelu, ja nyt tänään uudelleen. Jos siitä laskee, ainakin yritystä varmasti on nyt enemmän. Mitään konkreettisia tuloksia ei viime viikolla saavutettu, ei tänäänkään, eikä ehkä huomenna, Niinistö vastasi IS:lle.

Jos edistystä on tapahtunut ja tänä illalla vielä neuvotellaan – tapaatteko huomenna Erdoganin optimistisella mielellä?

– Minä tapaan asiallisella mielellä. Katsotaan nyt pohjamutia myöten, mistä tässä on kysymys.

– Kaikki havaitsimme, että Ruotsin pääministeri oli ollut juhannuksen aikaan suoraan yhteydessä presidentti Erdoganiin. Tuossa on näkyvissä, että Turkilla on joitain Ruotsiin kohdistuvia vaatimuksia. Minulla ei ole tietoa, onko niitten kohdalla tapahtunut edistymistä.

– Suomen sanoma on ihan selvä. Meidän käytäntömme ja lainsäädäntömme vastaavat oikein hyvin keskimääräistä Nato-maan käyttäytymistä ja lainsäädäntöä. On mahdotonta vaatia meiltä enemmän kuin mitä Naton sisällä vallitsee tällä hetkellä, Niinistö totesi.

Presidentti Niinistö sanoi Turkin vaatimuksista muun muassa sen, että Turkilta ei ole yhtään ratkaisematonta luovutuspyyntöä Suomelle.

Niinistö muistutti, että poliitikot eivät puutu oikeuslaitoksen toimintaan.

– Meillä ei ole ratkaisemattomia luovutuspyyntöjä tällä hetkellä. Ja ne, jotka on ratkaistu, ne ovat edenneet oikeusasteessa korkeallekin.

– On aivan selvää, että Suomessa poliittinen kenttä ei voi puuttua siihen, miten tuomioistuimet toimivat, Niinistö sanoi.

Yleisin arvaus on, että Suomen ja Ruotsin jäsenyysneuvottelujen pattitilanne ei ratkea Madridin huippukokouksessa.

Presidentti Niinistö itse siis oli toiveikkaampi kuin viikko sitten.

Natolla on melkoiset paineet saada Madridin huippukokouksessa Turkki ruotuun, ja Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessit liikkeelle.

– Aivan varmasti sitä painetta on. Täytyy muistaa, että Naton keskeinen periaate on, että ovet ovat avoimet niille, jotka kriteerit täyttävät. Suomi ja Ruotsi täyttävät kyllä kaikki Naton kriteerit.

– Eri asia on, että onko terrorismintorjunnassa sellaisia kriteereitä. Meidän käytäntömme ovat kuitenkin vastaavat kuin Nato-maissa jo ovat, Niinistö totesi.