Turkki pitää Suomen valtuuskuntaa epävarmuudessa Madridin Nato-kokouksen alla – ”Sen eteen tehdään töitä”

Suomen rooli Naton huippukokouksessa ensi viikolla on epäselvä Turkki-jumin vuoksi.

Nato-maiden päämiehet kokoontuvat Naton huippukokoukseen Espanjan Madridiin ensi viikolla 28.–30. kesäkuuta.

Kokouksessa hyväksytään Naton uusi strateginen konsepti. Kyse on Naton tärkeimmästä asiakirjasta, jolla vahvistetaan Krimin valtauksesta vuodesta 2014 käynnistynyt strateginen muutos, jossa keskeisintä on Naton yhteinen puolustus.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet eivät ole kokouksen virallisella agendalla.

– Tässä vaiheessa kaikki on vielä auki Turkin takia. Ei meillä ole vielä mitään varmuutta, että Madridissa tulee ratkaisuja, mutta sen eteen tehdään koko ajan töitä, ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Piritta Asunmaa sanoo IS:lle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioivat kumpikin alkuviikosta, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten edistämisestä voi olla vaikea löytää yhteisymmärrystä huippukokoukseen mennessä.

Tällä hetkellä Suomi on edelleen Naton rauhankumppanimaa. Se tarkoittaa sitä, että Suomi on tervetullut Naton transatlanttiselle illalliselle keskiviikkoiltana ja kokousosuuteen, jossa käsitellään kumppanuuksia ja avointen ovien politiikkaa.

Lisäksi presidentti Niinistö osallistuu Espanjan kuninkaan Felipen VI:n isännöimalle illalliselle tiistaina. Muihin kokouksen osioihin Suomen edustajilla ei ole pääsyä.

Tilanne voi kuitenkin Suomen osalta vielä muuttua. Mikäli Suomen ja Ruotsin jäsenyyksistä syntynyt kiista Turkin kanssa saataisiin ratkaistua, Nato voisi päättää kutsua Suomen ja Ruotsin liittymiskeskusteluihin. Liittymiskeskusteluiden kestoksi on arvioitu päivä tai kaksi.

– Toivomme, että siihen mennessä tai siellä (Madridissa) olisi yksimielisyys liittymiskeskustelujen käymisestä, mutta tästä meillä ei ole vielä varmuutta, Asunmaa sanoo.

Liittymiskeskusteluiden jälkeen Suomen pitäisi vielä vahvistaa, että keskusteluissa läpi käydyt asiat pystytään toteuttamaan. Tasavallan presidentti päättäisi sen jälkeen aiekirjeen antamisesta Natolle, minkä jälkeen Nato-maat voisivat allekirjoittaa Suomen liittymispöytäkirjan.

Liittymispöytäkirjan hyväksymisen jälkeen Suomesta tulisi Naton tarkkailijajäsen, jolla on oikeus osallistua Naton kokouksiin.

Suomen huippukokoukseen matkustavaa valtuuskuntaa johtaa presidentti Niinistö. Presidentin hyväksymään valtuuskuntaan on nimetty nyt 14 henkilöä siltä varalta, että Suomi saisi tarkkailijamaan aseman kokoukseen. Muussa tapauksessa paikalle lähtee pienempi osa valtuuskunnasta. Esimerkiksi puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) lähteminen huippukokoukseen oli keskiviikkona vielä epävarmaa.

– Kyse on siitä, missä ominaisuudessa Suomi osallistuu sinne. Jos Suomi olisi jo tarkkailijajäsen, niin silloin osallistuisimme kaikkiin kokouksen osioihin, mutta nyt kun me menemme sinne kumppanimaana, niin meillä on vain rajoitettu määrä kokouksen osioita, joissa me olemme mukana, Asunmaa kertoo.

Niinistön lisäksi matkaan lähtee ainakin ulkoministeri Haavisto sekä virkamiehiä tasavallan presidentin kansliasta, ulkoministeriöstä ja puolustusministeriöstä.

Asunmaa kertoo, että Turkki-neuvotteluiden etenemisen varalta ulkoministeriössä ollaan koko ajan valmiudessa.

– Olen aika varma, että Madridissa käydään kahdenvälisiä keskusteluita eri tahojen kanssa. Sen takia siellä tarvitaan riittävästi poliittista johtoa ja virkamiehiä.