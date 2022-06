Valtionyhtiö alkaa rakentaa vetyverkkoa Suomeen – pilotti Joutsenosta Imatralle valmis muutamassa vuodessa

Hallitus kertoi valtion panostuksesta orastavaan vetytalouteen, Gasgridin tytäryhtiö Vetyverkko aikoo rakentaa vedyn siirtoverkoston länsirannikolle ja Kaakonkulmalle.

Valtion kokonaan omistama Gasgrid alkaa rakentaa vetyverkostoa Suomeen. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan järjestys on oikea - kun vetyputkisto on olemassa, vedyn tuotantolaitokset voivat aloittaa toimintansa.

Vetytalous on vielä lähtökuopissaan, mutta Suomi on rakentamassa vedyn siirtoverkon.

Valtio ei aio sotkeentua vedyn tuotantoon ja perustaa valtion vety-yhtiötä tukemaan vetytalouden kehittymistä.

Sen sijaan hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään keskiviikkona puoltaa valtion omistaman Gasgridin toimialan laajentamista vetyyn.

Gasgrid perustaa tytäryhtiö Vetyverkon, jonka suunnitelmissa on rakentaa vedyn siirtoverkot länsirannikolle ja Kaakonkulmalle.

– Valtio ei tule kilpailemaan vedyn tuotannossa. Luotamme tässä markkinaehtoisiin elinkeinoelämän toimijoihin, ja siihen hienoon kehitykseen, mikä on käynnissä. Tämä yhtiö keskittyy tukemaan sääntelyn, siirtoinfran ja innovatiivisten yksityisten hankkeiden kehitystä, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko.

– Gasgridin suunnitelmissa Suomeen muodostuu kolme keskeistä vedyn tuotanto- ja käyttöaluetta, eli vetylaaksoa. Kaksi niistä on länsirannikolla tuulivoiman äärellä, ja kolmas Etelä- ja Kaakkois-Suomessa, missä on vahva maakaasuverkosto.

– Vetyverkon ensimmäinen pilottikohde on suuntautumassa Kaakonkulmalle. Kemiran Joutsenon lannoitetehtaalta ollaan aikeissa vetää vetyputki Ovakon terästehtaalle Imatralle. Vetytalouden ensiaskelia siis otetaan, Saarikko jatkoi.

Suomen ensimmäinen, noin 15 kilometrin mittainen vetyputki siis vedetään Joutsenosta Imatralle, ja tarkoituksena on aluksi korvata maakaasua, jonka tuonti Venäjältä on loppunut.

Hätäisen miehen ja naisen hommaa vetytalous ei vielä ole. Vedyn tuotantolaitoksia ei vielä ole, ja vedyn siirtoverkoston valmistumista saadaan odottaa vielä vuosia.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) uskoi, että tarvittava tekniikka vedyn tuottamiseen on kutakuinkin olemassa.

Vetytalouteen tarvitaan sähköä, ja sähkö on tarkoitus tehdä päästöttömästi tuulivoimalla.

– Täytyy muistaa, että vety ei sinällään ole energiaa, vaan sen säilyttämistä ja liikuttamista. Imatran tehdas vaatii tekniset muutokset, sinällään se ei valtavia vaadi, Lintilä kertoi.

– Laajamittainen rakentaminen vie vuosia. Hallituksen tavoitteena on puhtaan energian laajentaminen, ennen kaikkea teollisuuden tarpeisiin, liikenteen tarpeisiin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Kiinnostus vetyä kohtaan on kasvanut valtavasti. Meillä ministeriössä on hakemuksia investointeihin energiapuolella on 13 kappaletta. Nyt lähdetään oikeassa järjestyksessä liikkeelle vedyn siirtoverkon perustamisesta. Siirtoverkko tarvitaan, että saamme laitokset ylös, Lintilä perusteli.

Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä uskoi, että Kaakonkulman vetyverkko voisi olla toiminnassa muutamassa vuodessa. Kantaverkon rakentaminen kestää ensi vuosikymmenelle.

– Toivomme, että saamme sen muutamassa vuodessa toteutettua. Kun puhumme kantaverkosta, ne vievät normaalitapauksessa seitsemän vuotta tai pidempään luvituksineen.

– Suunnitellaan noin tuhatta kilometriä putkea, Sipilä totesi.

Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Valtio ei anna lisärahaa Gasgridille vetyverkoston rakentamiseen.

– Tämä ei edellyttänyt uutta pääomitusta, eli tässä ei ole uutta lisäeuroa Gasgridin toimintaan. Yhtiö toteuttaa uuden tytäryhtiörakenteen omalla kassavirrallaan ja yhtiön omalla pääomalla, Saarikko sanoi.

– Totta kai, jos ja toivottavasti vetytalous saa vahvan lennon, teimme päätöksen, joka mahdollistaa jatkossa valtion vahvemman pääomituksen, Saarikko totesi.