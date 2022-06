Presidentti Niinistö IS:lle: ”Boomer-porukka” oli oikeassa – ”Velka ei ollutkaan vaaratonta”

Presidentti Sauli Niinistö katsoo korkojen ja hintojen nousun voivan aiheuttaa Suomelle turvallisuusriskiä. Hänestä on korkea aika ryhtyä käymään keskustelua, miten tilanteeseen vastataan.

– Hintojen nousu voi aiheuttaa myös turvallisuusriskiä siinä mielessä, että yhteiskunnallinen koheesio on äärettömän tärkeää, presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Niinistö peräänkuuluttaa keskustelua tilanteeseen varautumisesta. Suomen väkevästi velkainen julkinen talous ei ole hyvä lähtökohta Venäjän hyökkäyssodan synnyttämälle taloustilanteelle.

– Pari vuotta sitten taisi olla sellaisia kommentteja, että kaikki velasta varoittajat ovat sitä boomer-porukkaa, joka ei oikein ymmärrä uutta taloustiedettä. Pelkään pahoin, että nyt taitaa alkaa näkyä toisenlaista jälkeä. Ei se taloustiede muuttunutkaan, eikä velka ollutkaan vaaratonta, Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Valtiovarainministeriö kertoi viime perjantaina Suomen valtion 10-vuotisen viitelainan koron nousseen puolessa vuodessa lähes kaksi prosenttiyksikköä. Korkomenot paisuvat ensi vuonna jo 300 miljoonaa euroa nykyistä suuremmiksi.

Vuonna 2026 menot ovat jo noin 900 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat ennestään niukkoja puskureita.

Valtionvarainministeriön tuoreen ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu ja inflaatio nopeutuu ennakoitua enemmän.

– Tässä on nyt aika paha yhtälö. Inflaatio on vähän hallitsematonta. Sen torjuminen vaatisi tietysti kovempaa korkopolitiikkaa. Sekä inflaatio että kovempi korkopolitiikka syövät tavallisen ihmisen taloudellista tilaa. Aika monet ovat sitä mieltä, että inflaatioon olisi pitänyt puuttua jo aikaisemmin.

Niinistö katsoo velanoton kasvaneen valtavasti myös yksityisellä puolella.

– Tässä voi tulla kotitalouksille aikamoisia ongelmia. Hintojen nousu voi aiheuttaa myös turvallisuusriskiä siinä mielessä, että yhteiskunnallinen koheesio on äärettömän tärkeää. Se tässäkin tilanteessa Suomessa pitäisi kyetä säilyttämään. Mielestäni on korkea aika ryhtyä käymään keskustelua, miten tämä asia selvitetään.

Suomessa inflaatio kiihtyi jo toukokuussa 7,1 prosenttiin. Lukema on Euroopan mittakaavassa vielä maltillinen.

Euroalueen inflaatio oli toukokuussa 8,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Noin puolet euroalueen inflaatiosta selittyy energian hinnan kallistumisella. Euroopan keskuspankki on päättänyt tilanteen vuoksi heinäkuussa alkavasta koronnostojen sarjasta.

Niinistö on monesti varoitellut siitä, että EKP on vuosia ”painanut” lisää rahaa talouteen ilman, että sillä on yhteyttä talouden kasvuun tai tuotantoon

– Virheet ovat ne, että rahaa luotiin paljon ja kun sitä luotiin paljon, sitä helposti otettiin korottomaksi velaksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Jos perusvarautumisesta puhutaan, se olisi pitänyt tapahtua 2-3 vuotta sitten tai jo aiemmin. Nämä puheet eivät olleet kovin suosittuja silloin.