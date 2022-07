Yllättävän alas on pudonnut ikääntyneen työntekijän ikäraja ennen juhannusta eduskunnassa hyväksytyn lain teksteissä, ihmettelee pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Ruotsin koronapäällikkö, jopa uudeksi maan isäksi ristitty Anders Tegnell ilmoitti keväällä heittävänsä pyyhkeen kehään ja lähtevänsä uusiin hommin. Tie oli viemässä Sveitsin Geneveen Maailman terveysjärjestön WHO:n palkkalistoille.

Haastatteluissa Tegnell kertoi aina unelmoineensa kansainvälisistä tehtävistä, nyt tarjolla ollut rokotusasiantuntijan rooli oli näiden unelmien täyttymys.

No, asialle kävi siinä mielessä hassusti, että uutta työpaikkaa ei ollut olemassakaan.

Mutta se asenne!

Anders ei ole mikään nuori pojankloppi. Ikää on 65 vuotta, mutta silti mies haluaa vielä tehdä yhden uran, vaikka voisi vetäytyä kiikkutuoliin parsimaan loppuelämäänsä kokoon.

Andersin iässä Suomessa lyödään rollaattori käsiin ja aletaan etsitään sopivaa palvelukotia vanhuuden turvaksi – jos vähän saa kärjistää.

Kärjistämiselle löytyy peruste Sanna Marinin (sd) hallituksen tuoreesta, 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta nostavasta lakiesityksestä, joka hyväksyttiin eduskunnassa ennen juhannusta. Lakitekstissä sanotaan monessa kohdassa, että hallitus suuntaa työllisyystoimia ikääntyneille 55-vuotiaille. Kyllä, luitte oikein: 55 vuotta on ikä, joka nyt virallisesti määritellään ikääntymisen rajaksi – jopa hallituksen papereissa.

Varsinaisissa lakipykälissä sentään puhutaan 55-vuotiaista ilman ikääntymisleimaa.

Hiukan myös hämmästyttää lain perustelutekstissä kohta, jossa todetaan, että tilastot eivät tue käsitystä työttömyysriskin kasvamisesta juuri 55-vuotiailla:

Vaikka tilastotiedon perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, että juuri 55 ikävuoden kohdalla työttömyyden pitkittymisen riskissä tapahtuisi erityisen merkittävä, nopea muutos verrattuna nuorempiin ikäryhmiin, voidaan kuitenkin todeta, että 55 vuotta täyttäneiden työttömyys pitkittyy todennäköisemmin kuin nuoremmilla ikäryhmillä, ja erityisen todennäköiseltä työttömyyden pitkittyminen vaikuttaa silloin, jos työllistyminen on päättynyt irtisanomiseen tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että ikääntyvien työllisyyttä pyrittäisiin parantamaan jo sitä ajankohtaa aiemmin, josta lukien työllistyminen tilastollisesti kääntyy merkittävästi epätodennäköisemmäksi.

Samalla teksti paljastaa suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurieron.

Totta on, että yli 55-vuotiailla on jo työllistymisongelmia työmarkkinoilla – Suomessa. Ruotsissa on aivan normaalia, että yli 60-vuotias vaihtaa työpaikkaa tai jopa ammattia ja jatkaa työelämässä vielä vuosia – ilman yhteiskunnan erityistoimia.

Ruotsissa ikääntyneen työntekijän työ ei ole kokopäivätyötä, vaan sitä tehdään osapäiväisesti.

Lisäksi Ruotsissa poliitikot ovat pyrkineet nostamaan eläköitymisikää, vähentämään ikäsyrjintää, edistämään elinikäistä oppimista, vahvistamaan työturvallisuutta, parantamaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja edistämään työntekijöiden mahdollisuutta sisäiseen liikkuvuuteen oman työnantajan sisällä.

Ehkä sekin auttaa Ruotsissa, että ikääntynyt, pitkään samaa työnantajaa palvellut työntekijä sanotaan irti viimeisenä.

Länsinaapuri onkin EU:n aatelia yli 55-vuotiaiden osuudessa työelämässä.

Kun Suomen hallitus puhuu työllisyydestä, ikääntymisestä ja 55 vuotta täyttäneistä samassa yhteydessä, näyttää siltä, että työntekijä ei olisi 55 vuotta täytettyään työkykyinen eikä osaisi mitään.

Rollaattorit työssään.

On laissa toki paljon hyviäkin asioita ja hienoa, että yli 55-vuotiaiden työllistymiseen kiinnitetään huomiota. Syytäkin on, sillä meillä on jo monilla aloilla pulaa osaavasta työvoimasta.

Silti moni asiantuntijakin on sitä mieltä, että ikääntynyt-sana voi luoda ikävän leiman työntekijään ja edesauttaa jopa ikäsyrjintää, joka on valitettava ilmiö rekrytoinnissa työelämässä. Ammattiliitto Pron johtaja Minea Pyykönen antoi risuja lausunnossaan laista juuri tästä: esitysluonnoksessa puhuttiin usein yli 55-vuotiaista samassa yhteydessä osatyökykyisten kanssa.

Korkeampi ikä olisi siis automaattisesti myös puute työkyvyssä.

Harva 55-vuotias tunnistaa itsensä ikälopuksi työmarkkinoilla Suomessakaan.

Ihmiset ovat terveempiä ja entistä työkykyisempiä ja valmiimpia oppimaan uutta. Psyykkistä oireilua ja stressiä esiintyy 55-vuotiailla vähemmän kuin nuoremmilla. Heidän suurin vihollisensa työmarkkinoilla ovat luutuneet asenteet, josta hallituksenkin muotoilema ja eduskunnan hyväksymä lakiteksti käy hyvästä esimerkistä, valitettavasti.

Yksittäistapauksissa ongelmiakin on, mutta kyllä kai yleensä terve 55-vuotias on parhaassa iskussa: kokenut, motivoitunut ja elämänsä ruuhkavuodet taakseen jättänyt työntekijä. Vain täydellinen tomppeli yrittäjänä ei tätä ymmärrä. Heitä ilmeisesti riittää, jos jo 55-vuotiaisiin pitää suunnata työllisyysohjelmassa erityistoimenpiteitä.

Täytyy kuitenkin muistaa, että laki määrittelee vasta 65-vuotiaan ikääntyneeksi ja vanhuus alkaa 75-vuotiaana.

Jos nyt pelattaisiin näillä ikäpyykeillä jatkossakin.