Kansanedustaja luopuu myös Helsingin kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta.

Kansanedustaja Wille Rydman eroaa toistaiseksi kokoomuksen valtuustoryhmästä Helsingissä. Asiasta kertoi Helsingin kokoomus tiedotteella tiistaina alkuillasta.

Rydman luopuu toistaiseksi myös kaikista Helsingin kaupungin luottamustehtävistään eli kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajuudesta ja Helsingin Sataman hallituksen puheenjohtajuudesta, joihin kokoomuksen valtuustoryhmä on hänet valinnut.

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen on käynyt Rydmanin kanssa keskustelun, jonka johtopäätöksenä Rydman eroaa tehtävistä. Tiedotteen mukaan asiaa voidaan käsitellä uudelleen, mikäli mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat luottamuksen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää ylimääräisen ryhmäkokouksen keskiviikkona kello 14.30.

Kokoomus tiedotti aiemmin tiistaina, että Rydman eroaa myös kokoomuksen eduskuntaryhmästä toistaiseksi ja luopuu valiokuntapaikoistaan.

Eduskuntaryhmä piti iltapäivällä ylimääräisen kokouksen Rydmanin tapauksen vuoksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokouksen jälkeen, ettei Rydmania kohtaan ole tällä hetkellä luottamusta.

Eropäätösten taustalla on Helsingin Sanomien uutisointi useiden naisten kertomuksista, joiden perusteella Rydman on hyödyntänyt poliittista asemaansa, kun hän on hakeutunut tekemisiin nuorten tyttöjen ja naisten kanssa. Rydman on itse kiistänyt väitteet.

Keskusrikospoliisi on tehnyt Rydmanista esiselvityksen vuonna 2020, jolloin mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä. KRP:n rikoskomisario Jyri Hiltunen kertoi tiistaina, että yhden HS:n jutussa esiintyneen henkilön osalta selvitetään nyt asiaa. Kyseistä henkilöä ei kuultu vuonna 2020.