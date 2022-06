Upin Alararannan mukaan Turkki on vaatimassa Syyriassa toimivan kurdien PYD-järjestön listaamista terroristilistalle. Yhdysvallat ja moni Nato-maa tukevat PYD:iä taistelussa Isisiä vastaan.

Turkki on presidentti Ergodanin johdolla pysäyttänyt Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset. Upin vanhempi tutkija Toni Alaranta ennakoi, että ensi viikon Madridin huippukokous on vaarassa kriisiytyä, koska Turkki vaatii yhä tiukasti Yhdysvaltain Syyrian kumppania terroristilistalle.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten ylle voi tulla lisää mustia pilviä Naton huippukokouksessa Madridissa ensi viikolla.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan Turkki on vaatimassa Syyrian kurdijärjestöä PYD:iä Naton terroristilistalle.

Yhdysvallat ja monet Nato-maat ovat tukeneet Syyrian kurdien PYD-jäjestöä taistelussa Isisiä vastaan vuosikausia.

Alarannan mukaan Madridin huippukokous on vaarassa kriisiytyä, jos Turkki alkaa vaatia Natolta, että PYD on pantava terroristilistalle.

– Turkin vaatimus Suomelle ja Ruotsille on Syyrian PYD:n listaaminen PKK:n tavoin terrorijärjestöksi. Jos näin tekisimme, meillä olisi kokonaan eri linjaus kuin muilla Nato- ja EU-kumppaneillamme, Alaranta twiittasi.

– Syntyisi erikoinen tilanne jossa me listaamme terroristiseksi hallinnon, jota USA ja muut Nato-maat tukevat aseellisesti ja poliittisesti, Alaranta jatkoi twiittiään.

– Kaikki syyt siis olettaa Turkin tulevan Madridin kokoukseen vaatimuksella että Nato järjestönä asettaa PYD:n terrorilistalle – tämä kriisiyttää koko kokouksen, Alaranta päätteli.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa puolustusliiton päämajaan Brysseliin pääsihteeri Jens Stoltenbergille toukokuun 18. päivä, mutta hakemukset eivät ole edenneet lainkaan Turkin vastustuksen vuoksi.

Eikö pitkin matkaa ole puhuttu, että Turkki vaatii Suomea ja Ruotsia listamaan PYD:n terroristijärjestöksi?

– On. Eilisestä keskustelusta Suomen, Ruotsin ja Turkin väliltä tuli viestiä, että länsimaissa ihmetellään Turkin määrätietoisuutta asioiden kanssa. Summailin sitä, että Suomi ja Ruotsi eivät saisi tehdä eroa emojärjestö PKK:n ja Syyrian PYD:n välillä. Alaranta vastasi.

– Siitähän tulee kynnyskysymys, jos Turkki tätä kantaa pitää loppuun asti. Jos sellaiselle linjalle lähdettäisiin, meillä olisi eri poliittinen linjaus kuin kaikilla muilla Nato-kumppaneilla ja myös EU:lla. Se olisi erikoinen tilanne, Alaranta totesi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

Presidentti Donald Trump laittoi aikoinaan PYD:n tekemään likaiset työt Isiä vastaan Syyriassa Yhdysvaltain puolesta, ja Yhdysvallat edelleen avustaa PYD:iä?

– Kyllä. Ja EU-maat pitävät diplomaattisia suhteita PYD:iin ja tukevat käytännössä PYD:iä. PYD muodostaa pääasiallisen sotajoukon niin sanotussa SDF-muodostelmassa, joka on laajempi nimike, jolla saataisiin häivytettyä PKK-kytkös, mikä on ytimessä kuitenkin taustalla.

– Tämä on ollut vuodesta 2014 saakka Turkin ja Yhdysvaltain välillä ylitsepääsemätön kriisin aihe. Ja nyt se jatkuu tässä muodossa, että mekin siitä kärsimme, Alaranta kertoi.

PKK on Suomen ja Ruotsin terroristilistalla, ja nyt ehkä Suomen ja Ruotsin lisäksi koko Naton pitäisi asettaa myös Syyrian PYD terroristilistalle?

– Näen spekulaatiota turkkilaisissa think tankeissa, ei siis ole vahvistettua tietoa, että Turkki on pitkään ajanut sitä, että Yhdysvaltain pitäisi tukensa näiltä ryhmiltä katkaista.

– Tästä ei ole pitkä matka siihen, kun Madridissa Natolle luodaan uusi strateginen konsepti, jossa terrorisminvastainen taistelu on mukana Naton keskeisenä elementtinä. Turkki todennäköisesti yrittää taivutella, että Nato organisaationa ottaisi erilaisen kannan PYD:iin PKK:n jatkeena.

– Siihen Yhdysvallat ei ole valmis. Se tarkoittaisi koko Syyrian-politiikan uudelleen muotoilua, Alaranta näki.

Kun Yhdysvallat on vetäytynyt Syyriasta, PYD nyt taistelee siellä Isisiä vastaan?

– Kyllä. Yhdysvallat päätyi tähän ryhmään 2014, kun Turkkia ei kiinnostanut Isisiä vastaan taistelu, Alaranta kertoi.

Jos Turkki päättäisi haluta PYD:n koko Naton terroristilistalle, kellään ei olisi Madridin huippukokouksessa kivaa?

– Ei siellä kivaa tule joka tapauksessa olemaan. Turkki on tulossa sellaisten kansioiden kanssa, jossa toisessa osassa osoitetaan, että Suomi ja Ruotsi tukevat terroristeja.

– Sitten Turkilla on vielä Kreikka-kansio, jossa he pyrkivät osoittamaan, että Kreikka ottaa askelia Turkin lähellä olevien saarien militarisoimiseen. Sen takia, koska Turkki on alueella niin aggressiivinen. Tätä Turkki meinaa todistella, että tämä on kansainvälisten sopimusten vastaista, Alaranta kertoi.

Turkki itse on esimerkiksi miehittänyt Kyproksen pohjoisosaa pian puoli vuosisataa, ja miehittää myös Pohjois-Syyriaa.

Nato huippukokous pidetään Madridissa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina. Kuvassa Naton päämaja Brysselissä.

Turkki on pysäyttänyt Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset monista syistään.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vaatinut, että Suomen ja Ruotsin on tuomittava turkkilaisen kurdijärjestö PKK:n lisäksi myös sen sisarliikkeet esimerkiksi Syyriassa.

Turkki on tunkeutunut Syyriaan taistellakseen kurdeja vastaan. Tämä on johtanut Turkille asetettuihin aseiden vientikieltoihin ja Turkki haluaa Suomen ja Ruotsin luopuvan niistä.

Lisäksi Turkki muun muassa haluaa takaisin Yhdysvaltain F-35-hävittäjäohjelmaan.