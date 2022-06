Poliitikko otti Iiris Suomelasta luvattomasti kuvan ja vihjaili seksuaalisesta häirinnästä – Suomela tyrmistyi

”Nuorten naisten olemassaolo ei ole häirintää. Salakuvaaminen ja kuvien levittely sen sijaan on”, Suomela kirjoittaa Twitterissä.

Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela on tyytyväinen eduskunnan rivakkaan toimintaan asian käsittelyssä.

Vihreiden Iiris Suomelasta julkaistiin tiistaina Twitterissä eduskunnan kahvilassa ilman lupaa otettu kuva, johon on liitetty seksuaalisesta häirinnästä vihjaava teksti.

Suomela on vihreiden kansanedustaja, varapuheenjohtaja ja puheenjohtajan sijainen.

Päivityksessä viitataan myös Uutissuomalaisen kyselyyn puolueille eduskunnassa tapahtuvasta häirinnästä.

Kuva on julkaistu ainakin Valta kuuluu kansalle -puolueen (VKK) 2. varapuheenjohtajan Jarno Vähäkainun nimissä olevalla tilillä. Kuva on jaettu saatteella, jossa Suomelan vihjataan syyllistyvän seksuaaliseen häirintään. Kuvassa Suomela istuu hameessa kahvipöydän ääressä.

Suomela kertoi asiasta viestipalvelu Twitterissä.

– Kuvaa levitetään saatteella, jossa vihjataan minun syyllistyvän häirintään – ilmeisesti ihan vain olemalla olemassa. Nuorten naisten olemassaolo ei ole häirintää. Salakuvaaminen ja kuvien levittely sen sijaan on, hän kirjoitti.

Päivitys ja sen yhteydessä julkaistu kuva tuli Suomelalle täytenä yllätyksenä.

– Olin todella yllättynyt. Tietääkseni eduskunnassa ei ole tällaista salakuvaamista aiemmin juurikaan tapahtunut, Suomela kertoo Ilta-Sanomille.

– En ole ollenkaan huomannut, että minua olisi kuvattu. Se on täysin salaa otettu.

Eduskunnan kahvila, jossa kuva on otettu, on yleisöltä kielletty tila. Päivitys oli saanut muilta Twitter-käyttäjiltä paljon negatiivisia kommentteja.

Eduskunnassa asian käsittely oli ehditty jo aloittaa, ennen kuin Suomela oli edes tiennyt tapahtuneesta. Hän kuuli asiasta, kun ihmiset ottivat häneen yhteyttä.

– Käsittely on vielä kesken, mutta asia on viranhaltijoiden ja puhemiesten tiedossa. He ovat suhtautuneet tähän erittäin vakavasti, sanoo Suomela.

Eduskunnan viestinnästä vahvistetaan tapauksen olevan käsittelyssä.

– Asiasta on keskusteltu useissa eri kokoonpanoissa tänään. Käsittely on kuitenkin eduskunnan osalta vielä kesken, Petteri Nyman kertoo eduskunnan viestinnästä.

Kokonaisnäkemys asiasta tarkentuu Nymanin mukaan lähiaikoina.

Kuvaamisen kohteeksi olisi voinut joutua Suomelan mukaan kuka tahansa eduskunnan nuori nainen.

– Pidän vähän sattumanvaraisena, että se olin minä. Kyse on laajemmasta asiasta kuin yksilöstä, hän sanoo.

Suomela kiittelee eduskuntaa rivakasta ja tehokkaasta toiminnasta. Hän korostaa, että tapahtuneeseen tiukasti puuttuminen on todella tärkeää.

– Meidän täytyy näyttää esimerkkiä siitä, miten häirintään suhtaudutaan. Meilläkin [nuorilla naisilla] on oikeus olla rauhassa töissä.

Suomela ei usko, että julkaistu päivitys liittyisi tiiviisti vastikään nousseeseen kohuun kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanista.

Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän ainoa kansanedustaja Ano Turtiainen vahvistaa STT:lle, että asiaa on selvitetty eduskunnan turvallisuusyksikön kanssa. Hän kertoo puhuneensa asiasta myös Vähäkainun kanssa.

Turtiaisen mukaan kuva on eduskunnan sääntöjen mukainen.

– Kahvilassa saa kuvata tuntia ennen täysistuntoa. Ei siinä kuvassa ole mitään vikaa, Turtiainen sanoo.