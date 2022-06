Kokoomuksen johto teki Wille Rydmanille ota tai jätä -tyyppisen tarjouksen, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Kokoomus tiedotti tiistaina aamupäivällä, että skandaalin pyörteisiin joutunut kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman, 36, eroaa toistaiseksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

Rydman luopuu toistaiseksi myös valiokuntapaikoistaan: toisen kauden kansanedustaja Rydman on toiminut perustuslakivaliokunnan jäsenenä sekä hallintovaliokunnan varajäsenenä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko tekivät Rydmanille tiistaiaamuna IS:n tietojen mukaan ota tai jätä -tyyppisen tarjouksen.

Pääministeripuolueen paikkaa tähyävä kokoomus halusi ratkaista asian pikaisesti. Sellaista mielikuvaa ei voinut missään nimessä antaa, ettei kokoomus puuttuisi häirintään ja epäsopivaan käytökseen.

Rydman olisi halutessaan voinut viedä asian kokoomuksen eduskuntaryhmän käsiteltäväksi ja äänestettäväksi. Siitä olisi seurannut melkoinen julkinen näytelmä.

Rydman päätti hyväksyä kokoomusjohdon esittämän ratkaisun.

Käytännössä Rydman sai potkut eduskuntaryhmästä, sillä järjestely on voimassa toistaiseksi, mahdollisesti vaalikauden loppuun.

Rydmanin eron taustalla on Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisema artikkeli, jossa kerrottiin Rydmanin ahdistavaksi koetusta käytöksestä.

Artikkelin mukaan yhteensä yhdeksän naista kertoi poliisille tai HS:lle, että Rydman on käyttäytynyt heitä kohtaan ahdistavalla tavalla. Kertomukset ovat noin vuosikymmenen pituiselta ajalta. Osa naisista on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä.

IS on tutustunut tapaukseen liittyvään poliisin esiselvitysmateriaaliin. Poliisi kuuli yhteensä kymmentä naista loppukeväästä ja alkukesästä 2020.

Jokainen voi arvioida yksittäisiä tapauksia lukemalla IS:n artikkelin aiheesta.

Yleisesti voi todeta, että naiset ovat kokeneet Rydmanin toiminnan eri tavoin, eivätkä kaikki ole kokeneet Rydmanin käytöstä epäasialliseksi.

Päivänselvää on, että jokainen ahdistelutapaus on liikaa ja asia muuttuu vielä tuomittavammaksi, jos uhri on ollut alaikäinen. Vastuu sopivasta käytöksestä on aikuisella.

Rydmanin tapauksessa asian ”laajuus” ja ”järjestelmällisyys” on ollut kuitenkin niin keskeinen argumentti, että ainakin esiselvitysmateriaali jättää ilmoille kysymyksen väitetyn epäsopivan käyttäytymisen mittakaavasta. Kuinka monta tapausta jää jäljelle, kun aineistoa käydään läpi tarkalla kammalla?

Kokonaisuuteen on sekoittunut myös aikuisten välisiä tapauksia, vaikka olennaista on juuri se, miten suhteessa alaikäisiin on toimittu.

Rydman on kiistänyt kohdelleensa ketään kaltoin. Rydmanin mukaan hänestä on esitetty kertakaikkisen valheellisia väitteitä.

Puoluesihteeri Kokko kertoi maanantaina, että kokoomus toivoisi poliisin selvittävän Rydmanin tapausta uudelleen.

Pyyntöä voi pitää poikkeuksellisena, sillä poliisi päätyi jo esiselvityksen jälkeen siihen, ettei tapauksessa ole syytä epäillä rikosta.

Krp:n rikoskomisario Jyri Hiltunen sanoo IS:lle, että jonkun tarvitsisi kertoa, mikä asiassa on muuttunut, jotta uusille selvityksille olisi aihetta.

– Lähtökohtaisesti poliisi tutkii rikoksia. Jos katsotaan, että jonkun käytös on huonoa, niin sehän ei varsinaisesti kuulu meidän selvitettäviin asioihin.

Kokoomukselle Rydmanin tapauksen hoitamista on vaikeuttanut juuri se, ettei taustalla ole rikosta tai rikosepäilyä. Kyse on siis moraalisesta punninnasta: minkälainen käytös on sopivaa kansanedustajalle.

Rydmanin koetaan myös pettäneen puoluekollegoidensa luottamuksen, kun hänen katsotaan antaneen puoluesihteerille ja Helsingin piirille toista tietoa tai jättäneen oleellista tietoa kertomatta.

Rydmania pidetään pedanttina henkilönä, joka on erittäin tarkka omasta käytöksestään. Tämänkin vuoksi epäilyt ovat tulleet yllätyksenä.

Rydmanin pedantista luonteesta kertonee, että hänellä on HS:n jutun mukaan kotonaan mappivitriini, johon on kerätty tietoja ihmisistä. Rydman perusteli tätä lehdelle sillä, että hän on sukuyhdistyksensä arkistonhoitaja.

Nuorisopoliitikkona Rydman oli yhden kokoomuslaisen mukaan hyvin uraorientoitunut, eikä pitänyt arvossaan huvipainotteisempia tapahtumia.

Toimiessaan kokoomusnuorten puheenjohtajana 2010–2011 Rydman esimerkiksi lopetti Winter Games -talviriehan, jossa saunottiin, laskettiin mäkeä ja verkostoiduttiin.

Pian Rydmanin kauden jälkeen Winter Games teki paluun.

Kokoomuksen sisällä Rydman on ollut ristiriitaisen hahmon maineessa poliittisten näkökulmiensa vuoksi.

Rydman on profiloitunut oikeistokonservatiiviksi, joka kokee mielekkääksi yhteistyön perussuomalaisten kanssa. Kokoomuksessa Rydman on ollut jonkinlainen sisäinen oppositiohahmo, joka pitää tiukasti kiinni näkemyksistään.

– En ole kovin montaa kertaa kuullut hänen sanovan, että hän olisi ollut henkilökohtaisesti jossakin asiassa väärässä, yksi kokoomuslainen luonnehtii Rydmania.

Avoimeksi jää, onko Rydmanilla edellytyksiä asettua kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Yksi kokoomuslainen katsoo, että Rydmanin kohtalo tulisi jättää äänestäjien käsiin.

Toinen kokoomuslainen arvioi, että Rydmanin eduskuntavaaliehdokkuus vaikuttaa tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä.

Juuri nyt tähän arvioon on helpompi uskoa.