Kokoomus pui Wille Rydmanin tapausta tällä viikolla – ”Täysin vastenmielistä ja moitittavaa”

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén teki aloitteen eettisten pelisääntöjen luomisesta puolueelle, mutta hänen mukaansa aloite ei liittynyt mihinkään yksittäiseen tapaukseen. Eduskuntaryhmän työvaliokunta on koolla tiistaiaamuna.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen sanoo olevansa järkyttynyt kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmaniin liitetystä epäasiallisesta käytöksestä, josta Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina.

– Täysin vastenmielistä ja moitittavaa. Minulla ei ole mitään syytä epäillä naisten kertomuksia. Usein nämä asiat jäävät kertomatta ja pimentoon, koska asia on niin vaikea uhrinkin näkökulmasta, Valtonen sanoo IS:lle.

HS:n mukaan useiden naisten kertomusten perusteella Rydman on hyödyntänyt poliittista asemaansa, kun hän on hakeutunut tekemisiin nuorten naisten ja tyttöjen kanssa.

Keskusrikospoliisi selvitti Rydmanin toimintaa vuonna 2020, mutta poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

Rydman on kiistänyt väitteet jyrkästi ja ilmoittanut tekevänsä todennäköisesti rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta.

Ilta-Sanomat on tutustunut poliisin esiselvitysmateriaaliin, jonka perusteella henkilöt ovat kokeneet Rydmanin käytöksen eri tavoin. Osa kertoi, ettei heillä ole ollut ahdistavia tai epäasiallisia kokemuksia Rydmanista.

Kokoomus aikoo käsitellä Rydmanin tapausta tällä viikolla eduskuntaryhmässä ja Helsingin valtuustoryhmässä. Rydman on Helsingin kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen kertoo tuovansa asian ryhmän käsittelyyn keskiviikkona.

– Käymme ylimääräisessä ryhmäkokouksessa keskustelua asiasta ja tämä on ylimääräisen ryhmäkokouksen ainoa asia. Kuulemme myös Rydmania asiasta, Vierunen kertoo.

EduskuntaryhmäN työvaliokunta on koolla tiistaina aamulla. Kokouksessa käsitellään Rydman-asiaa ja eduskuntaryhmän kutsumista koolle ylimääräiseen kokoukseen.

Normaalisti eduskuntaryhmä kokoontuu torstaisin, mutta tällä viikolla eduskunnalla ei ole täysistuntoa torstaina.

Tiistaiaamuna on myös eduskuntaryhmän viikoittainen etäpalaveri, jossa ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

Useat kokoomuksen kansanedustajat eivät halunneet kommentoida Rydman-asiaa lainkaan IS:lle. Eräs nimettömänä pysyttelevä edustaja odottaa ryhmän saavan kaiken tapaukseen liittyvän tiedon, jotta ratkaisuvaihtoehtoja voidaan arvioida.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz ei halua lähteä neuvomaan, miten eduskuntaryhmän pitäisi käsitellä asiaa.

– Jään odottamaan, mitä ryhmän johto asiasta ja asian mahdollisesta käsittelemisestä ryhmässä ehdottaa, Zyskowicz sanoo.

Zyskowicz ei halua kertoa henkilökohtaista mielipidettään Rydmanin tapauksesta, vaan hän viittaa puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon ja muun puoluejohdon lausuntoihin.

– Näitä pidetään aiheesta hyvin vakavina ja käsittääkseni kokoomuksen johdossa on päätetty sellaisista lisätoimista, joilla varmistetaan, ettei häirintää esiinny ja jos esiintyy, niin se tulee asianmukaisella tavalla käsitellyksi.

Zyskowicz sanoo, ettei hän ole kuullut muista epäillyistä häirintätapauksista puolueen piirissä kuin mitä Rydmanin osalta on tullut julkisuuteen.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén teki kokoomuksen puoluekokoukselle vuonna 2020 aloitteen code of conductin käyttöön ottamisesta kokoomuksen järjestötoiminnassa. Sirén toimi silloin kokoomusnaisten puheenjohtajana.

Puoluekokous hyväksyi aloitteen. Kyse on niin sanotuista eettisistä pelisäännöistä.

– Puoluehallitus käynnisti sitä työtä ja sitä on ymmärtääkseni tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen, Sirén sanoo.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoi maanantaina STT:lle, että kokoomus on päättänyt ottaa häirintäyhdyshenkilöt jatkuvaan käyttöön. Lisäksi puolue aikoo luoda nimettömän ilmoituskanavan puoluetoimintaan liittyvien epäkohtien ilmiantamiseen.

Sirén sanoo, että hänen aloitteensa ei liittynyt mihinkään yksittäiseen tapaukseen, vaan hänen havaintoonsa siitä, että puolueella ei ollut eettisiä pelisääntöjä.

– Ahdistelua, häirintää ja seksuaalista häirintää tapahtuu kaikkialla yhteiskunnassa. Mielestäni kaikilla yhteisöillä ja organisaatioilla pitää olla selkeä ohjeistus, miten ehkäistään, toimitaan ja puututaan, jos sellaista kohdataan.

Sirén ei ole ollut tietoinen, että puolueessa esiintyisi häirintää tai ahdistelua.

– Tämä on varmaan meitä kaikkia järkyttänyt. Samaan aikaan pidän tärkeänä, että tunnistamme, että tämä on yhteiskunnallinen ilmiö ja rakenteellinen ongelma, jota on kaikkialla, myös puolueissa.

Sirénin mielestä on hyvä, että kokoomuksen sisäisiä ohjeistuksia ennaltaehkäisystä ja puuttumisesta kehitetään.

Hän ei omasta mielestään ole oikea henkilö kommentoimaan, miten Rydmanin osalta pitäisi toimia.

– Katson, että meidän pitää käydä tämä sisäisesti läpi.