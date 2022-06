Kokoomus esittää poikkeuksellista järjestelyä – pyytää poliisia selvittämään Rydmanin tapauksen uudelleen

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä arvioivat Rydmanin asemaa tällä viikolla. Rydman on kiistänyt toimineensa epäasiallisesti.

Kokoomus pyytää poliisia tutkimaan uudelleen tapaus Wille Rydmanin.

Helsingin Sanomat kertoi kansanedustaja Rydmanin ahdistavaksi koetusta käytöksestä sunnuntaina. Osa naisista on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä.

Rydman kiistää epäilyt jyrkästi. Hän kuvaili väitettä epäsopivasta käytöksestä HS:n haastattelussa ”törkeäksi”. Omassa blogissaan hän kertoi tekevänsä Helsingin Sanomien uutisesta mahdollisesti rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta.

Poliisi on selvittänyt Rydmanin toimintaa keväällä ja alkukesästä 2020. Ilmoittajan lisäksi poliisi puhutti yhdeksän henkilöä. Tutkintakynnyksen ylittävää tekoa tai tapahtumaa ei selvityksessä tullut ilmi.

Kokoomuksen nyt ehdottamaa järjestelyä voi pitää poikkeuksellisena.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä käsittelevät tällä viikolla Rydmanin asemaa kokouksissaan ja arvioivat mahdollisia toimenpiteitä. Lisäksi kokoomus pyytää poliisia vielä uudelleen arvioimaan tätä tapausta Helsingin Sanomissa esitettyjen väitteiden osalta, että olisiko vielä reittiä, jolla viranomaiset voisivat arvioida tätä asiaa ja edetä, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo IS:lle.

Miten perustelette uutta poliisitutkintaa tilanteessa, jossa esiselvitys on tehty jo?

– Vain poliisilla on mahdollisuus ja osaaminen suorittaa tarkempaa tutkintaa, niin sen takia kovasti toivoisimme, että viranomainen pystyisi vielä asiaa selvittämään.

Ilta-Sanomat on tutustunut poliisin esiselvitysmateriaaliin, jonka perusteella henkilöt ovat kokeneet Rydmanin käytöksen eri tavoin.

Osa kertoi, ettei heillä ole ollut ahdistavia tai epäasiallisia kokemuksia Rydmanista.

Yksi kuvaili Rydmanin käytöstä ”erittäin painostavaksi”. Hänen mukaansa Rydman oli pyytänyt häntä ja hänen kanssaan samanikäistä 17-vuotiasta kaveriaan jäämään yöksi, mutta ei pakottanut heitä jäämään tai tekemään mitään. HS:n haastattelussa Rydmanin entinen tyttöystävä sanoi olleensa tuolloin asunnossa, minkä myös Rydman mainitsi blogissaan.

Kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mukaan ”epäilyjen mittakaava ja vakavuus ovat järkyttäneet koko puolueyhteisöä”. Kokko sanoo, että on totta kai koko puolueyhteisön asia, että puolueen keskeiset toimijat toimivat hyväksyttävästi.

Yksi tapahtuma-aikaan alaikäinen nainen kertoi, että Rydmanin häneen kohdistama ahdistelu oli ollut halailua, lääppimistä ja lähentelyä.

– Lääppimisellä ja lähentelyllä tarkoitan sitä, että joskus kosketus tuntuu ahdistavalta – kuten esimerkiksi, että hän tavatessamme ollessani 14-vuotias, heti ohjasi minua alaselästä koskemalla pöytään istumaan, hän kertoi poliisille.

– Olen selvittänyt tätä asiaa myös kokoomuksen puoluejohdon kanssa. Olen kertonut tästä asiasta joulukuussa 2019 kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitielle. Olen kuitenkin kokenut, että asian käsittelyä ei ole varsinaisesti kannustettu puolueen sisällä, nainen kertoi.

Helsingin Sanomille Rydman kiisti käyttäytyneensä seksuaalissävytteisesti kyseistä tyttöä kohtaan. Hän kertoi HS:lle yrittäneensä ”vältellä henkilöä täysin”, koska koki tämän olleen häneen ihastunut.

Kokon mukaan Talvitie on ohjeistanut kyseistä nuorta henkilöä ottamaan yhteyttä poliisiin, koska kyse on ollut vakavista väitteistä. Kokon mukaan tuolloin on käynyt ilmi, että häirinnästä epäilty henkilö on Rydman.

Onko kokoomuksen reagointi ollut jälkikäteen ajatellen riittävän nopeaa?

– Jälkiviisaudelle on aina tilaa, ja jos epäilyjen laajuus olisi ollut tiedossa, niin varmasti olisimme voineet tehdä enemmän. Aina on peiliin katsomisen paikka, kun jotakin tällaista tapahtuu.

Kokoomuksen valtuustoryhmä arvioi Rydmanin asemaa keskiviikkona. Eduskuntaryhmän vuoro on torstaina. Poliittinen paine toimenpiteille on kova.

Yksi kokoomuslainen sanoo IS:lle, että ”tyylikkäintä olisi, että Wille kertoisi, että hän haluaa selvittää tämän perusteellisesti ja jää siksi aikaa sivuun eduskuntaryhmän työskentelystä”.

Rydman on perustuslakivaliokunnan jäsen ja hallintovaliokunnan varajäsen.

Rydman edustaa Helsingin vaalipiiriä ja on istunut eduskunnassa vuodesta 2015. Kokon mukaan Rydmanin ehdokkuus ensi kevään eduskuntavaaleissa tulee pohdittavaksi selvitysten jälkeen.

Kokoomuslähde arvioi, ettei Rydmania nimetä eduskuntavaaliehdokkaaksi vielä elokuussa, vaan asia venyy vuodenvaihteeseen, jolloin viimeiset paikat täytetään.

Kokon mukaan kokoomus on päättänyt jo muutamista uudistuksista, joilla parannetaan puolueen käytäntöjä.

– Meillä on häirintäyhdyshenkilökäytäntö, mutta olemme päättäneet laajentaa sitä, että se on jatkuvaa koskien ennen kaikkea vaalikampanjointia. Lisäksi luomme nimettömän ilmoituskanavan puoluetoimintaan liittyvistä epäkohdista ja tarkennamme uhrien auttamiseen liittyvää protokollaa, että he saisivat ilmoitusvaiheessa parempaa tukea.