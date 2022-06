Näin kokoomuspoliitikot kommentoivat Wille Rydmaniin kohdistuneita väitteitä: ”HS:n juttu todella pysäytti”

Petteri Orpon kanssa Turun kaupunginvaltuustossa istuva Janika Takatalo (kok) kirjoittaa Twitterissä, että 2018 aloitteelle häirintäyhdyshenkilöiden käyttöön ottamisesta ”naureskeltiin”.

Petteri Orpon mukaan puolue on valmis auttamaan viranomaisia asian selvittämisessä.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina Wille Rydmanin käyttäytyneen epämiellyttävällä tai ahdistavalla tavalla useita naisia kohtaan. Rydman on kiistänyt itseensä kohdistuneet syytökset.

Kokoomuksen puoluejohto reagoi väitteisiin Twitterissä monen käyttäjän mielestä hitaasti.

– HS:n juttu edustaja Rydmanista on järkyttävää luettavaa. Kokoomus ottaa tilanteen erittäin vakavasti. Tulemme käymään asian läpi kaikilla niillä välineillä, jotka meillä on käytettävissämme, puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo twiittasi noin kahden aikaan sunnuntaina.

– Kokoomuksessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, epäasiallista käytöstä tai valta-aseman väärinkäyttöä. Aikuisilla on vastuu myös alaikäisten hyvinvoinnista, Orpo jatkaa samassa ketjussa.

Orpo sanoo twiittissään, että häirinnästä on syytä olla yhteydessä poliisiin. Hänen mukaansa puolue on valmis auttamaan viranomaisia ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”.

Orpo myös sanoo, että kokoomus on pyrkinyt kitkemään häirintää erilaisilla toimenpiteillä. Puolue on esimerkiksi luonut code of conduct -ohjeistuksen ja toimintaohjeet sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan häirintään.

– Häirinnän kohteeksi joutuneilla on tukemme, ja meihin voi olla aina yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen jakaa Orpon sanoman.

– Häirintä on aina vakava asia, jota emme voi hyväksyä. Olemme valmiita auttamaan kaikin tavoin viranomaisia kansanedustaja Rydmania koskevien häirintäepäilyjen selvittämisessä, Mykkänen kirjoittaa Twitterissä.

– Kokoomus ei hyväksy minkäänlaista häirintää ja suhtaudumme siihen aina vakavasti. Niin nytkin. HS juttu todella pysäytti. On tärkeää, että häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta on matala kynnys ilmoittaa ja siihen puututaan. Aina, puolueen varapuheenjohtaja ja Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) twiittaa.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok) vaatii Twitterissä puolueeltaan selkeää kannanottoa.

– Eiköhän meidän ole aika kokoomus sanoa selvästi, että meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen seksuaaliseen sekä muuhun häirintään ja valta-aseman väärinkäyttöön. Koskee luonnollisesti myös kaikkia muita puolueita ja yhteisöjä.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok) mukaan epäasiallista käyttäytymistä, ahdistelua tai häirintää ei voi katsoa sormien läpi.

– ”Nollatoleranssin” pitää tarkoittaa sitä, että kaikkiin tapauksiin, myös epäilyihin, suhtaudutaan vakavasti ja puututaan, riippumatta siitä ylittyvätkö rikoksen tunnusmerkit.

Sirénin mukaan Petteri Orpon mainitsemat ohjesäännöt hyväksyttiin kokoomusnaisten aloitteesta vuonna 2020.

Puolueen sisäisistä toimintaohjeista twiittaa myös kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino (kok). Hänen mukaansa puolueen nuorisojärjestön tapahtumissa on häirintäyhdyshenkilöt, ja järjestö tekee jäsenistölleen vuosittain yhdenvertaisuuskyselyn.

Wille Rydman on aiemmin toiminut kokoomusnuorten puheenjohtajana.

Kokoomuksen entinen ministeri Kimmo Sasi kritisoi Helsingin Sanomia Rydmaniin kohdistuneesta uutisesta, ja vertaa lehteä Seiskaan.

– HS on koko ajan hävinnyt uutiskilpailussa politiikan julkkiksista Seiskalle. Nyt HS yrittää mutta epäonnistuu. Perusteena poliisin selvitys, jonka tuloksena tutkintaa ei edes aloitettu. Ja nimettömän väitteitä, että oli painostavaa, kun ei heti tilattu taksia. Seiskalla aina kuvat, Sasi kirjoittaa Twitterissä.

Espoon kaupunginvaltuutettu Tere Sammallahti (kok) toivoo, ettei puolue erota Rydmania.

– Toivon puolueeltani, ettei ketään lähdetä potkimaan puolueesta tällaisten sana sanaa vastaan -keissien perusteella. Kysymys "Millainen käytös sallitaan puolueen jäseniltä?" implikoi, että Wille olisi syyllistynyt kaikkeen väitettyyn, mikä on johtopäätöksiin hyppäämistä, Sammallahti kommentoi HS Vision kolumnistin Elina Seppälän kirjoitusta Twitterissä.

Samassa keskustelussa Sammallahti toivoo puoleen reagoivan ”järeämmillä keinoilla” aikaisintaan, kun todisteita on löytynyt.

– Nyt homma toki näyttää pahalta, mutta todisteiden valossa Wille nauttii edelleen syyttömyysolettaman tuomaa suojaa.

Kokoomusnaisten puheenjohtajan ja puolueen kansanedustajan Pihla Keto-Huovisen mukaan anonyymit palautelomakkeet ja häirintäyhdyshenkilöiden nimittäminen ovat tarpeellisia toimenpiteitä.

– Jokaisella on oikeus keholliseen ja henkiseen koskemattomuuteen eikä kenenkään tulisi joutua kohtaamaan seksuaalista häirintää. Jos tällaista havaitaan, siihen on puututtava määrätietoisesti. Vaadimme kokoomusnaisissa konkreettisia toimenpiteitä ja toimintamalleja, Keto-Huovinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa järjestö ei kuitenkaan voi ottaa kantaa ”yksittäiseen keskeneräiseen tapaukseen”, mutta esille nostetut asiat ovat hänen mukaansa ”vakavia” ja asia tulee käydä läpi perusteellisesti.

– Häirintä kaikissa muodoissaan on yksiselitteisesti ennalta estettävä, ja viranomaisten keinoin todistettavissa olevista tapauksista on tultava asianmukainen seuraamus. Elämme oikeusvaltiossa, missä instituutiot toimivat puolueettomasti, Orpon twiittiin kommentoinut kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen (kok) kirjoittaa.

Turun kaupunginvaltuustossa Orpon kanssa istuva Janika Takatalo (kok) kertoo Twitterissä, että kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajana 2018 toimiessaan hän vei puoluehallituksessa läpi aloitteen häirintäyhdyshenkilöistä.

– Silloin jotkut ehkä naureskeli, mutta aloite lähti todellisesta tarpeesta, joka viimeistään tänään ehkä on laajemmallekin joukolle selvä.

– Häirintää on politiikassa kaikilla tasoilla ja kaikissa puolueissa. Aina kun on valtaa, on myös sen väärinkäyttäjiä. Surullista, että vasta mediakohu tuo pintaan monenlaisia kokemuksia, joita terveeseen demokraattiseen kulttuuriin ei kuulu, Takatalo kirjoittaa.