Sdp:n varapuheen­johtaja Matias Mäkysen mukaan sini­puna­hallitus on puolueiden välisistä eri­mielisyyksistä huolimatta mahdollinen vaihto­ehto.

Pääministeripuolue Sdp ryntäsi kokoomuksen kimppuun pian Petteri Orpon pidettyä linjapuheen kokoomuksen puoluekokouksessa Kalajoella.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi, että kokoomuksen verolinjan suurimmat hyötyjät ovat yli 100 000 euroa vuodessa tienaavat suurituloiset.

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm väitti, että Orpon puheet hyvinvointisopimuksesta kielisivät uudesta kilpailukykysopimuksesta. Orpo tyrmäsi tulkinnan.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, onko Sdp:ssä laskettu, että vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelu hyödyttää nyt demareita?

– Vastakkainasettelu ei kauheasti hyödytä ketään, kysymys on ennen kaikkea asioista. Kokoomus ja Orpo ovat profiloituneet velasta syyllistämisessä. He peruuttivat leikkausvaatimuksistaan sosiaaliturvassa ja puoluekokouksessaan he tekivät päätöksiä isosta määrästä erilaisia lisämenoja. Tämä on täysin epäjohdonmukaista ja ristiriidassa sen kanssa, mistä kokoomus on itse syyttänyt hallitusta, Mäkynen kritisoi.

Mäkynen luettelee, että kokoomus esittää menolisäyksiä muun muassa maanpuolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen, oikeudenhoitoon, vastasyntyneiden osakesäästötiliin, lastensuojeluun, perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tasa-arvorahoitukseen, yksityisen Kela-hoidon korvausten lisäämiseen, vanhuspalveluiden parantamiseen ja infraan.

– Käytännössä lähes kaikkia julkisia menoja halutaan lisätä.

Kokoomus ja Sdp ovat tällä hetkellä gallupeissa kaksi suurinta puoluetta. Ylen tuoreimmassa gallupissa kokoomuksen kannatus oli 25,9 prosenttia ja Sdp oli toisena 18,7 prosentin kannatuksella.

Onko sinipunahallitus mahdollinen erimielisyyksistä huolimatta?

– Suomessa puolueiden erot eivät voi olla liian suuria, hallitusyhteistyön pitää onnistua käytännössä kaikkien kanssa. Kyllä sinipunakin on yksi vaihtoehto, ohjelma ja vaalitulos ratkaisevat. Emme lähde tekemään mitään kiky kakkosta tai tasapainottamaan julkista taloutta pelkästään leikkausten kautta, Mäkynen viestittää.