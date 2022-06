Mäkynen kytkisi tuloveroalen palkkaneuvotteluihin. Hänen mielestään kokoomuksen mallissa hyödyt valuisivat myös niille, jotka veroalea kaikkein vähiten tarvitsevat.

Matias Mäkysen mukaan talouskeskustelu on yhä pitkälti vanhoilla urilla, jossa taloutta tulisi tasapainottaa leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Mäkynen peräänkuuluttaa panostuksia tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan.

Leikkauspolitiikan kovana kriitikkona profiloitunut Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, 31, ennakoi talouden tasapainottamisen olevan edessä ensi vaalikaudella.

– Uskon, että sillekin tulee tarve ja voi olla, että se on aika piankin. Tämä hallitus tekee 370 miljoonan leikkaukset. On todennäköistä, että seuraavan hallituksen pitää leikata lisää, esimerkiksi yritystuista, Mäkynen sanoo IS:n haastattelussa.

Mäkynen arvioi, että ”kaikkien tasapainotustoimien osalta yhteensä liikutaan miljardiluokassa”.

– Jos leikkauksissa aletaan puhua miljardiluokasta, niitä ei ole saatavissa käytännössä mistään muualta kuin pitkiltä momenteilta, sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntien valtionosuuksista – joka tarkoittaa yhä suuremmassa määrin jatkossa perusopetusta ja varhaiskasvatusta – sekä sosiaaliturvasta.

– Työ- ja elinkeinoministeriön pitkä momentti on yritystukia ja tutkimusta ja tuotekehitystä, ei ole olemassa mitään miljardiluokan sopeutusta, joka ei menisi valtion ydintoimintoihin.

Mäkynen sanoi tammikuussa 2021 Helsingin Sanomille, että suomalainen talouskeskustelu keskittyy vääriin asioihin.

Mäkynen ihmetteli, että Suomessa puhutaan edelleen ”kipupaketeista” ja nopeasta menokehykseen palaamisesta, vaikka kansainvälinen keskustelu on mennyt jo eteenpäin.

Hallituskausi alkaa olla nyt ehtoopuolella. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden lopussa 146 miljardia euroa, kun vielä vuoden 2019 lopussa valtionvelkaa oli noin 106 miljardia.

Velkahanoja on avattu koronan ja Ukrainan sodan takia, mutta pysyviä menoja lisättiin jo ennen koronaa. Tänä vuonna uutta velkaa otetaan arviolta 8,9 miljardia. Vuonna 2009 alkanut alijäämäisten budjettien putki on jatkunut myös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituskaudella.

Pyöriikö talouskeskustelu yhä väärissä asioissa?

– On keskustelu mennyt eteenpäin, investoinneista puhutaan enemmän. Suomessa pitää uskaltaa myös investoida, jotta taloutemme uudistuu. Muutosta alkoi tapahtua Rinteen hallitusohjelmassa, mutta suuremmassa määrin koronan jälkeisessä elvytyksessä. Jos leikkaamme vääristä paikoista, sillä on negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun ja työllisyyteen. Tai leikkaukset yhdessä paikassa aiheuttavat kuluja toisaalla, kuten on käynyt sote-palveluiden ja julkisten palveluiden leikkauksissa, että ne nostavat esimerkiksi lastensuojelun tai erikoissairaanhoidon kustannuksia.

MäkyNEN syyttää menoleikkauksia siitä, että Suomi putosi Jyrki Kataisen (kok) ja Juha Sipilän (kesk) hallituskausina koulutustasossa alle OECD-maiden keskitason ja panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin laskivat reilusti.

Sipilän kauden loppupuolella vuonna 2018 valtion tulot ja menot olivat lähestulkoon tasapainossa.

Sipilä kertoi eduskunnassa suurimmaksi huolekseen sen, ettei sen enempää hallituksen kuin oppositionkaan puolella ole edes suuruusluokkakäsitystä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, jos julkinen talous halutaan tasapainoon.

Olet pääministeripuolueen talousnikkari. Miltä Sipilän puheet kuulostavat?

– Totta kai julkinen talous pitää saada tasapainoon. Asetimme pandemian alussa tavoitteeksi velkasuhteen taittamisen 2025 mennessä, se alkoi taittua jo viime vuoden lopulla. On hyvin vaikea sanoa, miten se tästä eteenpäin kehittyy. Velkasuhde on tärkein mittari, mutta toki sekin on tärkeätä, että alijäämä saadaan kurottua umpeen.

Mäkynen kohdistaisi tuloveroalen pieni- ja keskituloisille. Mäkynen sanoo, että paremmin toimeentulevat hyötyvät jo sähköautojen hankintatuista ja kotitalousvähennyksen laajentamisesta väliaikaisesti kotitaloustyöhön.

” On keskustelu mennyt eteenpäin, investoinneista puhutaan enemmän.

Mäkynen mainitsee, että valtio velkaantui viime vuonna kahdeksan miljardia arvioitua vähemmän ja velkasuhde kääntyi laskuun.

Tosin valtiovarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan velkasuhde kääntyy hienoiseen nousuun jo ensi vuonna. Taustalla on talouskasvun hidastuminen ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden mittava alijäämä.

Kansalaisten arkea kurjistaa parhaillaan inflaatio. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa seitsemän prosenttia – edellisen kerran inflaatioluku alkoi seitsemällä vuonna 1990.

Mäkynen pelkää rajun inflaation nostavan pintaan jälleen vaatimukset siitä, että talous on tasapainotettava nopeasti leikkaamalla.

– Erityisesti tätä vaativat tahot, jotka ajattelevat inflaation johtuvan elvytyksestä. Kuulemiemme tutkijoiden mukaan ja esimerkiksi Eurostatin tilastoista näkee, että inflaatio johtuu nimenomaan energian saatavuudesta johtuvasta hinnan noususta ja toiseksi jonkin verran komponenttipulasta.

Toukokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Elintarvikkeiden hinnat kohosivat yleistä inflaatiota enemmän, runsaat yhdeksän prosenttia.

Niin hallituksessa kuin oppositiossakin lääkkeeksi inflaatioon on väläytetty tuloveronalennuksia.

Kokoomus kohdistaisi tuloveroalen kaikkiin tuloluokkiin. Mäkysen mielestä kokoomuksen mallissa tuloveron alennukset valuisivat myös niille, jotka veroalea kaikkein vähiten tarvitsevat.

– Jos tuloveroale menee ylimpään desiiliin, se menee helposti säästöön tai sijoituksiin. Jos teemme veronalennuksia, ne kannattaa kohdentaa niille, jotka tästä tilanteesta eniten kärsivät. Silloin puhutaan pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamisesta. Valtion tuloveroa maksetaan noin 40 000 eurosta ylöspäin. Yksi vaihtoehto on, että kohdennetaan veroale kunnallisverotukseen vähennysten kautta alle 40 000 euroa (vuodessa) ansaitseville.

Mäkynen kytkisi tuloveroalen syksyn palkkaneuvotteluihin, vaikka usein varoitellaan, että poliitikkojen kannattaisi pysyä poissa työmarkkinapöydistä.

Onko vaarana, että hallitus sotkeutuu osaksi työmarkkinapelejä?

– Valtio ei voi mennä yksittäisten liittojen välisiin neuvotteluihin mukaan, mutta jos saisimme keskitetyn neuvottelun, jossa varmistettaisiin palkkojen nousu ja valtio tulisi mukaan veroratkaisulla, se turvaisi ihmisten ostovoimaa ja reaalipalkkojen säilymistä inflaatiotilanteessa. Sitä voi kutsua kevyttupoksi, kriisitupoksi tai takaovitupoksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto on ilmoittanut luopuvansa keskitetyistä ratkaisuista. Mäkinen sanoo, ettei hän pysty ”repimään EK:ta yhtään mihinkään, mutta toivoo, että Etelärannassakin ymmärretään poikkeuksellinen tilanne”.

– Luulen, että jonkinasteinen tuloveronalennus on hallituksen pöydällä joka tapauksessa. Jos saadaan jonkinlainen keskitetty ratkaisu, niin valtion veroratkaisuakin pitää arvioida uudestaan. Pitääkö siitä tehdä laajempi tai miten se kohdistetaan, se menee vähän palkkaratkaisun mukaan. Silloin neuvotellaan nimenomaan kolmikantaisesti.