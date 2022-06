Antti Kaikkonen kertoo Suomen ja Ruotsin saaneen sympatiaa Nato-kokouksessa: ”Toivovat, että asia voisi edetä nopeasti”

Puolustusministerin mukaan Suomen ei pidä herpaantua Turkin vastustukseen, vaan jatkaa työtä Nato-jäsenyyden läpiviemiseksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Nato-maiden tuki Suomen jäsenyydelle on laajaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan Nato-maat tukevat vahvasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Naton puolustusministerit pitivät eilen kokouksensa Brysselissä. Kokoukseen osallistunut Kaikkonen oli vakuuttunut Nato-maiden tuesta Suomen jäsenyydelle.

– Tuossa sessiossa, jossa olimme mukana Ruotsin puolustusministerin kanssa, pääaiheena oli Ukrainan ja Euroopan turvallisuustilanne.

– Mutta hyvin moni, miltei jokainen Naton jäsenmaa halusi omassa puheenvuorossaan ottaa esille Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksen ja osoittaa tukensa sille. Ja vieläpä niin, että he toivovat, että tämä asia voisi edetä nopeasti, mieluiten Madridin huippukokoukseen mennessä, Kaikkonen kertoi.

Miten Turkin puolustusministeri kokouksessa esiintyi? Olitteko hänen kanssaan yhteydessä?

– Kyllä, vaihdoin hänen kanssaan muutaman sanan. En voi lähteä siteeraamaan yksittäisten maiden puheenvuoroja kokouksessa.

– Pääaihe oli Ukrainan tilanne. Ei kokouksessa meillä isompia ongelmia ollut, mutta tätä ratkotaan ensisijaisesti maitten välisissä neuvotteluissa Suomen, Ruotsin, Turkin ja Naton kesken.

– Myönteistä on, että Nato näyttää ottavan yhä vahvempaa roolia asian ratkomisessa ja pääsihteeri Jens Soltenberg on tässä aktiivisesti liikkeellä, Kaikkonen vastasi.

Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet jäsenyyttä, ja yksi maa tämän on estänyt. Eikö tämä ole Nato-maiden keskenään ratkaistava asia?

– Kyllä tämä on kasvavasti Naton asia, koska Nato on meille viestinyt, että Natolla on avointen ovien -politiikka uusille jäsenille, jotka täyttävät Naton jäsenyyskriteerit.

Viesti Naton puolustusministerikokouksesta oli siis se, että ”Tervetuloa Suomi ja Ruotsi mahdollisimman pikaisesti jäseniksi”?

– Kyllä meillä laaja tuki jäsenyydellemme on.Tukea on ollut koko matkan ajan.

– Suomea ja Ruotsia pidetään turvallisuutta tuottavina valtioina. Voisimme tuottaa lisäarvoa Natolle ja Natosta olisi meille hyötyä. Sanoisin, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi win-win -tilanne, ja siihen kannattaa pyrkiä.

– Ei pidä herpaantua, vaan jatkaa määrätietoisesti työtä siihen saakka, kunnes olemme jäseniä, Kaikkonen totesi.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa toukokuun 18. päivä.

Kaavailuissa oli, että uudet Nato-maat olisivat voineet olla Naton tarkkailijajäseniä ehkä jo toukokuun aikana.

Hakemuksia ei ole päästy lainkaan käsittelemään Turkin vastustuksen vuoksi.

Naton huippukokous Madridissa on juhannuksen jälkeisellä viikolla.