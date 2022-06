Pekka Haavisto kommentoi pattitilanteeseen ajautunutta Turkki-kiistaa: ”Prosessi on tähänkin asti ollut yllättävä”

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset eivät ole edenneet lainkaan Turkin vastustuksen vuoksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on samoilla linjoilla presidentti Sauli Niinistön kanssa Suomen Nato-prosessista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi maanantaina, että Suomi on tehnyt voitavansa Turkin kanssa.

Haavisto vakuutti, että Suomi edistää jäsenyyttä kaiken aikaa niin Turkin kuin Naton kanssa.

– Kyllä Suomi on tehnyt paljon, ja koko ajan teemme mitä on tehtävissä. Olemme olleet yhteydessä Turkkiin, Naton pääsihteeriin, Natoon.

– Natokin pyrkii lähestymään Turkkia niillä viesteillä, joita Naton puolelta voidaan antaa. Kaikki on tehty tässä vaiheessa mitä voidaan, Haavisto sanoi.

Mitä toiminta on käytännössä? Yhteydenpitoa Turkkiin ja Nato-kumppaneihin?

– Kyllä, ja myös sen selvittämistä, miten PKK kuuluu listattuihin terroristijärjestöihin myös Suomessa. Vastaamme myös heränneisiin kysymyksiin: asevientiin, karkotuksiin. Kerromme Turkille, millä perusteilla Suomessa näitä päätöksiä tehdään.

– On tärkeää, että kaikilla Naton jäsenmailla, mukaan lukien Turkki, on selvä kuva siitä, minkälaista on meidän lainsäädäntö. Kuten presidentti Niinistö sanoi, meidän lainsäädäntö kestää vertailun Nato-maihin, Haavisto vastasi.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa 18. toukokuuta, mutta hakemukset eivät ole edenneet lainkaan Turkin vastustuksen vuoksi.

Turkista on tullut tietoja, että se vaatisi Suomelta vielä kirjallista vastausta kysymyksiinsä.

– Siellä on erilaista postia. Turkilta on tullut muistio, jossa on heidän näkemyksiään. Nato on omalta puoleltaan koonnut Turkille näkemyksiä Suomesta ja Ruotsista.

– Nato siinä on ollut välissä aktiivisena postikonttorina. On tärkeää, että tämä kirjallinen työskentely menee osana Naton hakemusprosessia. Joudumme vastaamaan tiettyihin Naton kysymyksiin prosessissa, ja tämä tapahtuu tässä koordinoidusti samaan aikaan, Haavisto kertoi.

Ulkoministeri Haavisto ei antanut mitään arviota, koska Suomen Nato-hakemus nytkähtää eteenpäin.

Naton huippukokous pidetään Madridissa juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Voiko ennen Madridia tapahtua jotain?

– Prosessi on tähänkin asti ollut yllättävä. Yllätyksiin on aina hyvä varautua.

– Toisaalta tämä on prosessi, joka kysyy lehmänhermoja. Jokainen päivä voi tuoda uusia käänteitä. Meillä on hyvin vahva viesti hyvin laajalta joukolta Naton jäsenmaita, että he toivoisivat, että tämä tapahtuisi nopeasti.

– Yhdysvallat on vedonnut, että tämä tapahtuisi nopeasti. Me emme ole siellä edes kärpäsenä katossa Naton omissa keskusteluissa laajentumisesta.

– Natossa on avointen ovien politiikka ja täyttämällä ehdot voi jäseneksi päästä. Olemme halunneet pelata näiden sääntöjen mukaan, Haavisto totesi.

Yksikään maa ei ole voinut vielä ratifioida Suomen jäsenyyttä Natossa.

Monet maat, esimerkiksi Viro, Saksa, Tsekki, Latvia, Norja ja Tanska ovat tehneet päätöksen hyväksyä Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset.

Yhdysvalloissa senaatin ulkoasianvaliokunta alkaa ensi viikolla käsitellä Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia. Kuulemistilaisuus on ensi keskiviikkona.

Mikä merkitys näillä on?

– Näissä maissa halutaan näyttää se, että on erittäin vahva tuki Suomelle. Monet näistä maista ovat niitä – jotka meidän jättäessä jäsenhakemusta –kertoivat omasta jopa sotilaallisesta tuesta tänä välijaksona. Esimerkiksi Yhdysvalloilta ja Iso-Britannialta tuli hyvin vahvat turvallisuusvakuutukset Suomelle.

– Näillä on hyvin suuri merkitys, jos ajatellaan ajanjaksoa jäsenhakemuksen jättämisen ja jäseneksi tulon välillä. Meillä on turvallisuusvakuutukset monelta toimijoilta. Kun parlamentit ottavat asian käsittelyyn, se vahvistaa viestiä, että Suomen ja Ruotsin turvallisuudesta tullaan pitämään huolta tämä välijakso, Haavisto vastasi.

Vaikka Nato-prosessi olisi pattitilanteessa pitkään, Suomen turvallisuustilanne on Nato-kumppaneiden puolesta huolehdittu?

– Turvallisuustilanteesta on huolehdittu. Se huoli, joka oli keväällä, miten pitkäksi välijakso muodostuu, jos turvallisuusvakuutuksia ei ole. Se huoli on poispyyhitty näillä hyvin vahvoilla turvallisuusvakuutuksilla, Haavisto sanoi.

Suomen jäsenhakemus on nyt Natolla, mutta Naton suurlähettiläät eivät ole vielä voineet alkaa käsitellä hakemusta Turkin vastustuksen vuoksi.

Neuvotteluprosessi Nato-jäseneksi ei ole pitkä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan neuvotteluprosessi olisi voitu hoitaa ehkä jo toukokuun aikana.

Kun neuvottelut joskus alkavat, ja päättyvät, Suomi antaa aiekirjeen Natolle, ja Naton jäsenvaltiot allekirjoittavat Suomen liittymispöytäkirjan, jolloin Suomesta tulee Naton tarkkailijajäsen.

Liittymispöytäkirja on vielä ratifioitava jokaisen 30 Nato-maan parlamentissa.

Tämän on arveltu kestävän 4-12 kuukautta.

Kun kaikki Nato-maat ovat hyväksyneet Suomen jäsenyyden, Suomen eduskunta äänestää jäsenyydestä. Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti vahvistavat liittymissopimuksen voimaansaattamista koskevan lain, jolloin Suomi liittyy Naton jäseneksi.