Istuva hallitus on lisännyt ex-pääministeri Juha Sipilän mukaan pysyviä menoja ilman näkemystä valtiontalouden tasapainottamisesta.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) vaatii puolueilta suunnitelmia talouden tasapainottamiseksi.

– Minun suurin huoleni on se, ettei tässä talossa, ei hallituksen puolella, mutta ei myöskään opposition puolella, ole edes suuruusluokkakäsitystä, mitä tässä tilanteessa pitäisi aikuisten oikeasti tehdä, jos julkinen talous oikeasti halutaan tasapainoon, Sipilä sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Täysistunnossa käsiteltiin valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026.

Sipilä kertoi puheenvuoronsa aluksi pitävänsä perusteltuina niitä koronatoimia, joilla pelastettiin työpaikkoja ja yrityksiä. Myös Ukrainan sotaan liittyvät panostukset ovat olleet Sipilän mukaan paikallaan.

Tämän jälkeen Sipilä huomautti, että julkisen talouden suunnitelmassa "on seitsemän miljardin vaje seuraavalle neljälle vuodelle per vuosi, vaikka koronakulut ovat jo takana”.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi huhtikuussa, että velkataso tulee asettumaan tulevina vuosina noin seitsemän miljardin mittakaavaan.

Sipilä kertoi haluavansa nähdä ennen ensi kevään eduskuntavaaleja perussuomalaisilta, kokoomukselta, keskustalta ja Sdp:ltä suunnitelman siitä, ”miten tämä aiotaan panna kuntoon”.

– Tai jos sitä ei haluta panna kuntoon, eletään kuten Ranskassa. Siellä tulee 50-vuotisjuhlat ensi vuonna siitä, kun edellisen kerran valtiontalous oli tasapainossa, Sipilä lausahti.

Sipilä kertoi IS:lle, ettei hän ollut aikeissa esittää puheenvuoroa eduskuntakeskustelussa, mutta päätti nousta puhujapönttöön, koska salipuheet alkoivat ärsyttämään häntä.

– Keskustelu on aika pinnallista, vaaditaan julkisen talouden tasapainoa mutta keinot jäävät todella ylimalkaisiksi. Esitetään menojen lisäämistä tai verotuksen keventämistä, joka syö vähintään ne toimet, joilla tasapainoa esitetään.

Sipiläkään ei halua ottaa kantaa niihin keinoihin, joilla taloutta tulisi tasapainottaa.

Vuosina 2015–2019 vallassa ollut Sipilän hallitus ajoi läpi neljän miljardin euron säästöt. Arvostelu oli ankaraa, ja keskustan nykyiset hallituskumppanit muistuttelevat yhä Sipilän kaudella tehdyistä leikkauksista.

– Ne tulevat olemaan epäsuosittuja keinoja, mitä tässä tilanteessa tarvitaan, mutta niitä pitäisi uskaltaa esittää, jos joku vaatii, että julkinen talous pitää olla tasapainossa. Tai sitten hyväksytään pysyvänä ilmiönä Etelä-Euroopan linja, että eletään velaksi, Sipilä sanoo.

Sipilä oli neuvottelemassa kesällä 2019 keskustan puolesta hallitusohjelmaa.

Sipilän mukaan pysyviä menolisäyksiä tehtiin sillä oletuksella, että ”talouskehitys on ihan toista kuin se on koronan ja nyt Ukrainan sodan vuoksi”.

– Ne (menot) ovat jääneet pysyviksi. Hallitusohjelman mukaan valtiontalouden piti olla tasapainossa 2023. Siellä on nollan sijasta pysyvä seitsemän miljardin aukko, johon ei lääkkeitä ole.

– Pysyviä menoja on tehty ilman, että on näkemystä siitä, miten valtiontalous tasapainotetaan. Nyt me olemme siinä tilanteessa, että lopputuloksena on seitsemän miljardin pysyvä jäämä, jota seuraavat alkavat miettiä. Se on vaan fakta.

Sipilä on kertonut jättävänsä eduskunnan ensi keväänä.

