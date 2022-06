Kansanedustaja iskee takaisin ex-pääministerin Nato-ryöpytykseen: ”Paavo Lipposen on syytä katsoa peiliin”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kehuu tasavallan presidentin Sauli Niinistön ulkopoliittisia johtamistaitoja ja puolustaa Naton pääsihteeriä.

Ex-pääministeri Paavo Lipposen raju Nato-aiheinen ryöpytys Demokraatissa on herättänyt huomiota.

– Paavo Lipposen on syytä katsoa peiliin, kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) kritisoi ex-pääministerin viimeisintä ulostuloa tiedotteessaan.

Lipponen kutsui Demokraatti-lehdessä julkaistussa kannanotossaan Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin vierailua ”tuulispäävierailuksi”. Hänen mukaansa Kultarannassa viikonvaiheessa käyty keskustelutilaisuus edusti ”uutta rähmälläänoloa”.

Lipponen arvosteli kirjoituksessaan myös Petteri Orpoa (kok) ja moitti median tapaa kohdella hänen puoluetovereitaan, presidentti Tarja Halosta ja entistä ulkoministeriä Erkki Tuomiojaa.

Köntän mukaan Lipposen kannanotto on ”suomettunut”. Hänen mukaansa Lipponen pyrkii linjaamaan kirjoituksessaan ”mikä on oikeaa keskustelua ja mikä ei”.

– Jokainen puheenvuoro on arvokas, mutta Lipposen primitiivireaktio muistuttaa hänen omasta ajastaan pääministerinä, kun hän tukki jopa oman puolueensa toisinajattelijat. Kritiikissä olisi toki hyvä muistaa myös omat tekemiset venäläisen bisneksen lobbarina, jonka edessä Lipponen nyt näyttää lähinnä pesevän valkopyykkiä, Könttä kirjoittaa.

Könttä lisää, että joskus on aiheellista myös todeta tehneensä itse virheitä. Hänen mukaansa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on johtanut Suomen ulkopolitiikkaa taidokkaasti, vaikka tilanne on ollut vaikea.

Könttä puolustaa puheenvuorossaan myös Stoltenbergiä.

– Kultaranta-keskusteluilla on tärkeä paikka ulkopoliittisena keskustelufoorumina ja on outoa, mikäli Naton pääsihteeri ei saisi noissa keskusteluissa olla äänessä. Pääsihteeri Stoltenberg varmasti tekee parhaansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien mahdollisimman pikaiseksi toteutumiseksi.