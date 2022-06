Hallintovaliokunta: Suomen itäraja voidaan sulkea – Purra antaa ministereille heikon arvosanan

Valiokunnan kokoomusedustajat kummeksuvat yhä hallituksen komission kanssa käymiä neuvotteluja rajapykälistä.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan Riikka Purran (ps) mukaan asiantuntijakuulemisissa on käynyt ilmi, että hybridioperaation torjumisessa on kyse kansallisesta turvallisuudesta, mikä on eri asia kuin kansainvälisten sopimusten takaama oikeus hakea turvapaikkaa.

Koko Suomen itäraja voidaan sulkea tilanteessa, jossa vieras valtio käyttää turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamisen välineenä, hallintovaliokunta linjaa lausunnossaan.

Valiokunta oli asiassa yksimielinen.

– Kyllä tätä on väännetty uskomattoman kauan, monta päivää valiokunnan ulkopuolella ja useista kohdista äänestettiinkin, mutta tärkein asia on siellä yksimielisesti. Valiokunta esittää, että lainsäädäntöön on tarve lisätä säännökset, jotka mahdollistavat koko itärajan sulkemisen tarvittaessa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps) kommentoi asiaa eduskunnassa.

Purralta kysyttiin, minkälaisen arvosanan hän antaisi raja-asiassa sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r).

– Kyllä annan hyvin heikon arvosanan, jälleen kerran hallintovaliokunta osoitti, että se kykenee tällaisessa tilanteessa toimimaan ja tietenkin kiitän kaikkia ryhmiä tästä.

Hallituksen rajavartiolakiesitys, joka tuli tiistaina lähetekeskusteluun eduskuntaan, ei sisällä mahdollisuutta itärajan sulkemiselle hybridivaikuttamistilanteessa.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö tiedottivat toukokuussa, ettei rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollista edes poikkeusoloissa.

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie (kok) sekä hallintovaliokunnassa käsittelyyn osallistuneet kokoomusedustajat Heikki Vestman, Kari Tolvanen ja Ben Zyskowicz kummeksuvat yhä hallituksen komission kanssa käymiä neuvotteluja rajapykälistä.

Hallintovaliokunnan mukaan EU-oikeuden näkökulmasta valtioneuvoston komission kanssa käymien keskustelujen pohja ja tarkoitus on sangen epäselvä, ja asia kuuluu Suomen suvereniteetin ytimeen ja maanpuolustuksen alaan.

Rajamiehille tulee säätää riittävät valtuudet käyttää tarvittaessa fyysistä voimaa, hallintovaliokunnan kokoomusedustajat katsovat. Kuvassa Ben Zyskowicz.

Kokoomusedustajat nostavat lausunnosta esiin rajavartijoiden voimankäytön toimivaltuuksia koskevan osuuden ja katsovat, että ”rajamiehille tulee säätää riittävät valtuudet käyttää tarvittaessa fyysistä voimaa kuten mellakkakilpiä estääkseen laittomat maastorajan ylitykset hybridivaikuttamisen tilanteissa”.

Purran mukaan hybridivaikuttamistilanteessa turvapaikkahakemuksia voitaisiin jättää esimerkiksi nimetyillä lentokentillä, satamissa tai länsirajalla Torniossa.

Purra esitti aiemmin IS:lle, että turvapaikkahakemuksia voitaisiin jättää hybridivaikuttamistilanteessa Suomen Moskovan-edustustolle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen piti sopivana paikkana Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

Hallintovaliokunnan mukaan itäraja voidaan sulkea, mikäli vieras valtio käyttää turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamisen välineenä. Kuvassa Suomen ja Venäjän rajavyöhyke Virolahdella.

Hallintovaliokunnan lausunto siirtyy puolustusvaliokunnan käsiteltäväksi, mutta Purran mukaan tarvittavat pykälämuutokset tekee nimenomaan hallintovaliokunta.

Purran mukaan hallintovaliokunta antaa siis tavallaan itselleen toimintaohjeita.

Perussuomalaiset on linjannut, ettei se hyväksy valmiuslain käsittelyä kiireellisesti, ellei rajavartiolakiin tehdä puolueen vaatimia muutoksia.

Tarkoittaako niin sanotun hätätilapykälän eteneminen sitä, että myös valmiuslaki voi edetä kiireellisesti?

– Tämä on ensimmäinen askel, ja on hienoa että se (hätätilapykälä) on saatu sinne kirjattua. Mikäli hallintovaliokunta tulee seuraavassa käsittelyssä toimimaan oman ohjeistuksensa mukaan, niin kyllä, mutta tämä on kokonaisuus ja ennen kuin kaikki on päätetty, mitään ei ole päätetty, Purra vastaa.

– Kun vaikein kysymys on käsitelty, toivottavasti saamme tämän tosi nopeasti käsiteltyä, viimeistään juhannuksen jälkeen. Kun on puolustusvaliokunnan mietintö valmiuslaista ja hallintovaliokunnan mietintö rajavartiolaista, niin ne tulevat saliin ja niistä voidaan tarvittaessa äänestää tai ne voidaan nuijia sellaisenaan.

Hallituksen rajavartiolakiesityksen mukaan itärajalla voitaisiin myös käyttää esteinä muun muassa aitoja, tynnyreitä, suurhiekkasäkkejä ja hiekka- ja lumivalleja.

Aidan rakentaminen on kallista: Purran mukaan aidan hintalappu on alimmillaan miljoona euroa kilometriä kohden.

– Suurin ongelma (aidassa) on juuri se, että se on niin uskomattoman kallista. Aitaa ei suunnitella kuin kriittisille kohdille, valitettavasti koko 1 340 kilometriä ei voida aidoittaa eikä siihen olisi millään kansakunnalla varaa. Tavallinen aitarakennelma ei hirveän paljon maksa, mutta siihen sisältyy maastoon kohdistuvia muutoksia ja jos lisätään teknistä rajavalvontaa, se maksaa tietysti enemmän.

IS ei tavoittanut sisäministeri Mikkosta kommentoimaan hallintovaliokunnan lausuntoa.