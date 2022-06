Kommentti: Suomen marssia Natoon voi häiritä kaksi hyssyteltyä Venäjä-sopimusta – tässä ovat niiden arveluttavat kohdat

Voiko Nato-Suomella olla Venäjän kanssa sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Nato-velvoitteiden kanssa, kysyy pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Suomen jäsenyyshakemus puolustusliitto Natoon eteni toukokuussa pikavauhtia.

Eduskunta päätti hakemuksen lähettämistä Naton päämajaan Brysseliin äänin 188-8. Kirje jätettiin yhdessä Ruotsin kanssa 17.5. Sen jälkeen alkoi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin show, ja Suomen tie puolustusliiton jäseneksi mutkistui.

Suomen jäsenyys Natossa ei välttämättä ole paraatimarssia Brysseliin, eikä se johdu pelkästään Turkin uhittelusta.

Turkin touhu voi olla teatteria, omien etujen ajamista tai sisäistä vaalitaistelua, mutta Suomella ja Venäjällä on voimassa kaksi valtiosopimusta, joiden artiklat saattavat aiheuttaa päänvaivaa tulevissa jäsenyysneuvotteluissa.

Presidentin ja hallituksen lyhyehkössä selonteossa eduskunnalle mainitaan parilla rivillä Ahvenanmaan demilitarisointi.

Selonteossa sanotaan, että se ei vaikuta Suomen asemaan Natossa, eikä se vaikeuta Suomen pääsyä sinne. Suomi on sitoutunut puolustamaan saaria. Tätä on myös mantranomaisesti jauhettu julkisuudessa.

Kaikki varmasti oikein.

Ainoa, mikä unohtui selonteosta on se, että aseettomuutta valvoo Venäjä, tarkemmin Venäjän konsulaatti.

Keskustelu Ahvenanmaan aseettomuudesta on ollut politiikassa ja mediassa, anteeksi vain, luokatonta.

Ei kai kukaan ole lopettamassa Ahvenanmaan demilitarisointia, joka on kahdellakin kansainvälisellä sopimuksella määritelty. Sen sijaan vuonna 1940, talvisodan jälkeisessä pakkoraossa säädetty valtiosopimus Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän oikeudesta valvoa aseettomuutta pitäisi heittää romukoppaan.

Ongelmakohta sopimuksessa on 3. artikla:

Neuvostoliitolle myönnetään oikeus pitää Ahvenanmaan saarilla oma konsulinvirastonsa, jonka toimivaltaan, tavanomaisten konsulintehtävien lisäksi, kuuluu valvoa, että tämän sopimuksen 1 artiklassa määrättyjä, Ahvenanmaan saarten demilitarisointia ja linnoittamattomuutta koskevia sitoumuksia noudatetaan.

Poliittisessa keskustelussa Ahvenanmaan asemasta on nostettu esiin Nato-maa Norjalle kuuluvat Huippuvuoret Jäämerellä. Huippuvuorten demilitarisointi perustuu myös kansainväliseen sopimukseen.

Yli 40 valtion allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti Norjan on huolehdittava siitä, että saariryhmälle ei rakenneta linnoituksia eikä laivastotukikohtia. Norjan puolustusvoimien läsnäolo saariryhmällä on vähäistä, rajoittuen lähinnä rannikon tarkkailuun. Ulkomaisten sotavoimien läsnäolo on kiellettyä.

Mutta.

Huippuvuorilla Venäjä ei valvo demilitarisointia yksin kuten Ahvenanmaalla.

Tässä mielessä Huippuvuorten esiin ottaminen vaikuttaa hätäiseltä yritykseltä peitellä Venäjän isoa roolia Ahvenanmaalla, Naton sisämereksi muuttuvan Itämeren keskiössä.

Kriisi- ja sotatilanteessa demilitarisoinnin valvontasopimuksella ei ole merkitystä, koska Suomi miehittää saaret joka tapauksessa. Mutta onko valvontasopimuksella merkitystä Nato-Suomessa rauhan aikana on asia, jota ei ole perusteellisesti pohdittu.

Kulkeehan Venäjän valvomalla alueella Ahvenanmaalla tai sen läheisyydessä elintärkeitä laivaväyliä ja tietoliikennekaapeleita.

Suomalaisia ja ruotsalaisia joukkoja harjoituksissa Saaristomerellä vuonna 2006.

Venäjä ei ole kertaakaan sopimuksen voimassa­olo­aikana pyytänyt Suomelta selvityksiä demilitarisointi­sopimuksen rikkeistä.

Aktivoituuko Venäjä valvonta-asiassa ja vahvistaa konsulaattinsa miehitystä, kun Suomi liittyy Naton täys­jäseneksi? Ja mitä siitä seuraa?

Pidän ihmeenä, jos asia ei nouse esille varsinaisissa Naton jäsenyys­neuvotteluissa – sitten kun sinne toivon mukaan jossakin vaiheessa päästään. Sopimuksen irtisanominen pitäisi olla vaihtoehto, vaikka sitä ei ole virallisesti pidetty esillä.

Valtiosopimuksen romukoppaan heittämisestä on Suomessa kokemusta.

Vuonna 1948 solmittu yya-sopimus kuopattiin vähin äänin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992. Venäjä oli heikko ja polvillaan: yya-sopimus korvattiin uudella Suomen ja Venäjän suhteet määrittävällä valtiosopimuksella. Lisäksi vuonna 1990 kumottiin Pariisin rauhansopimuksen sotilasartiklat.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus yhteistyöstä ja avunannosta (yya) allekirjoitettiin Kremlissä huhtikuussa 1948 Stalinin valvoessa toimitusta.

Ikävä uutinen on se, että yya-sopimuksen vuonna 1992 korvannut valtiosopimus ei myöskään ole aivan ongelmaton.

Katsotaanpa.

Sopimuksen 1. artikla on hyvä. Tämän kanssa voidaan hyvinkin elää:

Sopimuspuolten suhteet perustuvat YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti kansainvälisen oikeuden periaatteisiin kuten täysivaltaiseen tasa-arvoisuuteen, pidättymiseen voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä, rajojen loukkaamattomuuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen, sisäisiin asioihin puuttumattomuuteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen sekä kansojen oikeuksien samanarvoisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen.

Sitten tulee vähän ikävämpää ja tulkinnanvaraisempaa tekstiä.

Neljännessä artiklassa nimittäin hahmotellaan tilannetta kriisitilanteessa:

Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti.

Venäjä oli saanut valtiosopimukseen mukaan jopa kaikuja yya-sopimuksesta:

Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.

Ja lisää ongelmia:

Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.

Juuri tällä hetkellä Venäjän propagandassa Nato on vihollinen, jonka laajenemista pitää padota. Nato-Suomelle 4. artiklassa voi olla paljonkin ristiriitaisuutta tilanteessa, jossa Naton jäsenmaa ajautuisi konfliktiin Venäjän kanssa ja Suomelta kysyttäisiin apua. Miten Venäjä reagoisi sopimusrikkomukseen?

Eikä tässä kaikki.

Otetaanpa käsittelyyn vielä 10. artikla:

Sopimuspuolet tukevat suomalaisten ja suomensukuisten kansojen ja kansallisuuksien omaperäisyyden säilyttämistä Venäjällä ja vastaavasti Venäjältä peräisin olevien omaperäisyyttä Suomessa. Ne suojelevat toistensa kieliä, kulttuuria ja historian muistomerkkejä.

Venäjä on omassa propagandassaan nostanut esille venäläisten aseman Suomessa, ja lähihistoriassa on useita tapauksia, joissa virallinen Venäjä pyrki tekemään kansalaisuudesta poliittista lyömäasetta kahdenvälisissä suhteissa. Muistamme lapsikiistat kymmenisen vuotta sitten.

Venäjän varapääministeri Gennadi Burbulis (vas.) ja Suomen pääministeri Esko Aho allekirjoittivat sopimuksen Suomen ja Venäjän suhteiden perusteista 20. tammikuuta 1992 Presidentin linnan Valtiosalissa. Takana keskellä presidentti Mauno Koivisto.

Ukrainassa veristä hyökkäyssotaa käyvä Venäjä ei kunnioita mitään sopimuksia, ei kansainvälisiä eikä kahdenkeskisiä.

Suomen valtiojohto joutuu miettimään, mitä kahdelle Venäjän kanssa voimassaolevalle sopimukselle tehdään vai ollaanko kuin mitään muutosta ei olisi tapahtunut kahdenvälisissä suhteissa?

Valtiosopimuksen 12. artiklassa puhutaan sopimuksen voimassaolosta:

Sopimus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen sen voimassaolo jatkuu viisivuotiskausittain, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti tehtävällä ilmoituksella vähintään vuotta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Sattumoisin seuraava ”irtisanomispäivä” on jo 11.7.2022.

Siis aika lähellä.