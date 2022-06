Presidentti Niinistö: Suomi on tehnyt voitavansa Turkin kanssa

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi on ottanut Turkin terrorismihuolen vakavasti.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi on tehnyt voitavansa Turkin huolien huomionottamiseksi.

– Paljoa enempää Suomi ei voi auttaa, Niinistö sanoi Kultarantakeskustelujen loppusanoissaan Naantalissa maanantaina.

Turkki on estänyt Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksien etenemisen. Keskeinen syy on se, että se väittää maiden suhtautuvan löysästi itseään uhkaaviin terroristeihin. Kyse on ennen kaikkea PKK-kurdijärjestöstä, joka on käynyt Turkin joukkojen kanssa sotaa vuosikymmeniä.

Niinistön mukaan Suomi on selvittänyt muiden EU-maiden toimia asiassa.

– Suomi edustaa keskiarvoa, Niinistö sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ilmaisi sunnuntaina Naantalissa kantansa, että Turkin huolet on otettava vakavasti. Niin on siis Niinistön mukaan tehty koko ajan.

Kultarantakeskustelut järjestettiin viimeksi Naantalissa paikan päällä vuonna 2019. Niinistö sanoi, että jos joku olisi silloin väittänyt, että pandemia aiheuttaa kahden vuoden sulut ja sitten tulee sota, hänen puheensa olisi keskeytetty.

– Tämä oli yhdeksäs keskustelu ja kahdeksas täällä, Niinistö sanoi.

Toissa vuonna keskustelut järjestettiin tv-studiossa.

Niinistön mukaan keskustelut jäivät hänen aikanaan viimeisiksi Naantalissa. Syynä ei ole sota tai pandemia vaan kesäasunnon puutarhan remontti. Korvaavaa järjestelyä ensi vuodeksi pohditaan.