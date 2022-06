Kommentti: Suomi vasta herää uhan aikaan – entiseen ei enää koskaan ole paluuta

Kultarannassa pohdittiin miten Suomi selviää uudella epävarmuuden aikakaudella, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Olemme mukana kauhukertomuksessa.

Kauhukertomusten yleinen aihe on painajainen, josta ei pysty heräämään. Sellaisen Venäjä käynnisti helmikuussa hyökätessään Ukrainaan. Suomea ei paljon lohduta, että samaa painajaista näkee koko Eurooppa.

Presidentti Sauli Niinistön Kultaranta-keskusteluissa pohdittiin ennen pandemiaa valoisiakin tulevaisuudennäkymiä, talouden ja tekniikan kehitystä. Nyt puhutaan vain sodasta, uhasta ja siitä, miten on vastattava.

Puolustusvoimien komentajan, kenraali Timo Kivisen arvio oli varsin lohduton. Venäjä epäonnistui hyökkäyksessään Kiovaan. Sitten se on hitaasti saavuttanut tavoitteitaan Itä-Ukrainassa, mutta ei ole murtanut ukrainalaisten puolustustahtoa. Sotilaallista ratkaisua ei ole näkyvissä ja neuvotteluhaluja ei ole. Sota muuttuu kulutustaisteluksi juoksuhaudoissa.

Sellaista Ukrainassa on koettu jo kahdeksan vuotta. Nyt vain rintama on vähän lännempänä ja paljon pidempi.

Tämä on Euroopan uusi todellisuus, joka voi jatkua vuosia.

Yleensä sodassa toivotaan pikaista rauhaa. Presidentti Niinistö ihmetteli omassa kommentissaan Ukrainan sotaa, jossa aselepo ja rauhakin nähdään riskeinä.

Ne kun saattaisivat mahdollistaa vain Venäjän uuden varustautumisen ja sodan jatkamisen. Tätä huolta Kultarannassa esitti ennen kaikkea ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Huolella on perusteensa.

Perusteensa on myös sille, että pitkään jatkuva sota on kuin tautipesäke. Se levittää etäpesäkkeitä ensin lähelle nykyisiä taistelukenttiä, sitten yhä kauemmas niistä. Tämä pitäisi estää, jotta koko Eurooppa ei sairastu.

Kärsineiden ukrainalaisten kuuluu saada oikeutta, mutta mikä on tapa, jolla sitä voidaan oikeasti jakaa? Vladimir Putin ja hänen klikkinsä ovat sotaan syyllisiä, mutta kuinka heitä voitaisiin rangaista?

Oikeutta joutuu maailmassa usein odottamaan pitkään. Sillä välin sota tappaa syyllisiä ja syyttömiä, ketään erottelematta.

Suomessa Venäjän tekoihin on suhtauduttu inholla ja kauhulla. Siksi kansan mielipide kääntyi tänä keväänä Nato-jäsenyyden taakse. Se näytti nopealta ratkaisulta.

Mannerheimin ja Paasikiven päivistä asti Suomi on pyrkinyt ottamaan huomioon Neuvostoliiton ja Venäjän huolet. On luotettu siihen, että sopu sijaa antaa kummallekin. Nyt Venäjä on itse aiheuttanut sen, että luottamus on menetetty. On kokeiltava muuta

Turkin ansiosta kävi niin, että Nato-ratkaisu ei välttämättä niin nopea olekaan. Natoon pääsy hidastuu ja sitä katsotaan epäluuloisemmasta vinkkelistä.

Toki isojen länsimaiden Suomelle jo lupaama suoja auttaa, kuten kokoomuksen Petteri Orpo Kultarannassa uskoi.

Mutta jokin, tai itse asiassa kaikki on muuttunut peruuttamattomasti. Suomella ei enää ole sitä turvalliseksi luultua sijaa, johon se itseään liki 80 vuotta sovitti.

Se luo epävarmuuden tunnetta. Ja epävarmuus oli läsnä myös Kultarannassa. Eletään uutta aikaa, jossa hankaluudet vain lisääntyvät. Suoranaisen sotilaallisen uhan lisäksi Venäjän hyökkäyksen seuraukset koettelevat myös taloutta. Mahdollisesti kaukana Suomesta syntyvä nälkäkriisi voi äkkiä ulottaa seurauksensa tänne tavalla tai toisella.

Helppoja lääkkeitä ei ole. Eikä Suomi ole enää kenenkään lääkäri.