Riikka Purra (ps) penää pykälää, jonka nojalla turvapaikkahakemukset voitaisiin käsitellä esimerkiksi Suomen Moskovan-edustustossa. Kai Mykkäsen (kok) mukaan hakemukset voitaisiin käsitellä Helsinki-Vantaalla.

Hallitus on tuonut eduskuntaan rajavartiolain, jonka nojalla turvapaikkahakemusten käsittely voitaisiin keskittää yhteen rajanylityspaikkaan.

Lakiesityksen mukaan itärajalla voitaisiin myös käyttää esteinä muun muassa aitoja, tynnyreitä, suurhiekkasäkkejä ja hiekka- ja lumivalleja.

Tarkoituksena on varautua tilanteeseen, jossa vieras valtio voisi käyttää turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamisen välineenä.

Suurimmat oppositiopuolueet torjuvat rajavartiolaissa esitetyt keinot riittämättöminä.

– Vaadimme lainsäädäntöön niin sanottua rajapykälää eli sellaista väliaikaisesti sovellettavaa hätätilapykälää, jolla koko itäraja saadaan tarvittaessa kiinni ja turvapaikkahakemusten vastaanottaminen keskeytettyä, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

– Tarvitaan selkeä mahdollisuus kaikkien itärajan raja-asemien sulkemiseen, jos jouduttaisiin Valko-Venäjän ja Puolan tyyppiseen tilanteeseen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kommentoi.

Ex-sisäministeri Mykkänen ehdotti aidan rakentamista itärajalle jo viime marraskuussa.

Mykkäsen mukaan nyt vaikuttaa siltä, että ”muutkin ovat miettineet tosiasiat tunnustaen, mitä tällainen tilanne saattaa vaatia”.

– Syksyllä huomasin, että kaikki muut Venäjän ja Valko-Venäjän länsinaapurit ovat päättäneet rakentaa aidan rajalleen, siis myös Norja pohjoisessa. En usko, että koko 1300 kilometriä kannattaa aidata, mutta sellaiset alueet, joissa on lähellä metsäautoteitä Venäjän puolella, ovat potentiaalisia.

Purran mukaan aidat ovat tarpeen, mutta toimivallan lisääminen lainsäädännöllä on ensisijaista.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on havaittavissa aste-eroja, vaikka tavoite on sama.

Kai Mykkäsen (kok) mukaan eduskunta voi hyvin istua juhannuksen jälkeisen viikonkin, jotta rajaturvallisuusasiat saadaan käsiteltyä.

Mykkänen puhuu pykälästä, joka mahdollistaa turvapaikanhaun rajoittamiseen ”hyvin hallittuun minimiin ja estää itärajan yli tulemisen”.

– Jotta tämä saadaan laiksi kahdessa viikossa – saatamme tarvita lakia vaikka tänä vuonna – niin se täytyy tehdä tavalla, joka menee perustuslakivaliokunnasta läpi. Tämän vuoksi ei voida hirttäytyä siihen sanamuotoon, että turvapaikanhaku olisi täysin aukottomasti keskeytettävä.

Purran näkemys on, että kansainväliset sopimukset mahdollistaisivat turvapaikkahakemusten keskeyttämisen kokonaan.

– Hybridioperaation torjumisessa on kyse kansallisesta turvallisuudesta. Se on eri asia kuin kansainvälisten sopimusten takaama oikeus hakea turvapaikkaa. Tämäkin on tullut useissa valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esille. Ero on perustavanlaatuinen.

Purran johtama hallintovaliokunta päätti julkistaa puolueiden puheenjohtajille ja ryhmänjohtajille asiantuntijalausuntoja, jotka liittyvät rajavartijoiden toimivaltuuksiin sekä EU:n komission toimivaltaan kansallisen turvallisuuden kysymyksissä.

Purra on perustellut menettelyä sillä, että hänen mukaansa kyseisistä asioista on esitetty harhaanjohtavaa tietoa.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö tiedottivat toukokuussa, ettei rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollista edes poikkeusoloissa.

Asia oli varmistunut ministeriöiden mukaan EU:n komission kanssa käydyissä keskusteluissa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) ei ole pitänyt mahdollisena perussuomalaisten ajamaa hätätilapykälää. Mikkosen mukaan Suomea velvoittaa kansainvälisten sopimusten lisäksi EU-lainsäädäntö.

Kaksi hallituslähdettä viittaa oikeuskansleri Tuomas Pöystin näkemyksiin. Pöystin lausunnosta ei tosin suoraa tulkintaohjetta löydy.

Pöysti toteaa lausunnossaan, että ”oikeuksien toteutumisen varmistaminen on erityisen vaativaa silloin, mikäli kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään ainoastaan yhteen rajanylityspaikkaan”.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa rajavartiolaista antamassaan lausunnossa, että oikeuksien varmistaminen jää osaltaan tapauskohtaiseksi, ”mikä onkin tarpeen yllättävissä ja nopeasti eskaloivissa tilanteissa”.

IS:n tietojen mukaan hallituksessa on pohdittu sitä mahdollisuutta, että turvapaikkahakemukset voitaisiin keskittää hybridivaikuttamistilanteessa Suomen ulkomailla toimivaan suurlähetystöön. Ajatus ei kuitenkaan edennyt hallituksessa.

Mykkäsen mukaan turvapaikkahakemukset voitaisiin käsitellä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Hakemusten käsitteleminen ulkomailla sijaitsevassa edustustossa ”on yksi sormiharjoitus, joka on edelleen pidettävä pöydällä”, Mykkänen lisää.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan tarvittava rajapykälä sisältyi alkuperäiseen lakiluonnokseen, mutta se poistettiin ”poliittisista syistä”. Kuva Naantalista, jossa Purra osallistui Kultaranta-keskusteluihin.

Purran mukaan hakemusten keskittäminen konsulaattiin täyttäisi perussuomalaisten vaatimuksen itärajan sulkemisesta turvapaikanhakemiselta.

– Mikäli turvapaikkaa voi hakea vain Moskovan konsulaatissa, Torniossa tai Helsinki-Vantaalla, vihamielisen valtion operaatio todennäköisesti epäonnistuu. Hybridioperaation vastaisena toimena tällainen keskittäminen siis toimii ja siten käy meille.

Jo ennen rajavartiolakia eduskunnan valiokunnissa on ruodittu valmiuslain uudistusta, jonka kiireellisen käsittelyn perussuomalaiset on ilmoittanut estävänsä, jos vaatimus hätätilapykälästä ei mene läpi.

Purran mukaan perussuomalaiset on valmis hyväksymään valmiuslain, mikäli rajapykälät saadaan kuntoon ja valmiuslaista poistetaan pykälät, joissa viitataan kiinteistöjen ja kuljetusten haltuunottoon sekä sosiaaliturvan laskemisen mahdollisuuteen laajamittaisen maahantulon yhteydessä.

Mykkänen puolestaan kuvailee lakeja siamilaisiksi kaksosiksi ja sanoo, ettei valmiuslaki voi edetä eduskunnan päätettäväksi ennen kuin ”rajavartiolaki on selvä”.

Haluja rajapykälien lisäkiristyksille on myös hallituksen piirissä. IS:lle arvioidaan, että asia on vaikein vihreille, joilla on hallussaan sisäministerin salkku.

Hallintovaliokunnassa istuva Mikko Kärnä (kesk) katsoo, että turvapaikkahakemusten vastaanoton väliaikaisesti keskeyttävä pykälä voitaisiin sisällyttää valmiuslakiin.

– Pitäisi saada vähintäänkin sellainen ratkaisu, että valtioneuvoston päätöksellä kyettäisiin päättämään, ettei turvapaikkahakemuksia oteta enää vastaan.